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Eşine Kezzapla Saldırdı

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Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki kocası, eşinin ailesine kezzapla saldırdı; yaralılar var.

18.05.2025 10:45
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında dehşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ayşe Karslıoğlu (30), 3 yıl önce boşanma davası açtığı Hakan K.'den (34) iddiaya göre çalışmak istediği için ölüm tehditleri almaya başladı.

AİLESİNE KEZZAPLA SALDIRDI

Tehditlerine devam eden Hakan K., Ayşe Karslıoğlu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı evin önüne gelerek baba Zeki Yılmaz'ı çağırdı. Elindeki pet şişenin içine doldurduğu kezzap fırlatan Hakan K. ardından olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Saldırıda Zeki Yılmaz yüzünden, onu korumak için önüne geçen kızı Aycan Yılmaz ise kolundan yaralandı. Olayın ardından baba kız hastaneye giderek tedavi olduktan sonra sağlık raporu aldı. Emniyete giden baba ve kızı Hakan K.'den şikayetçi oldu. Diğer yandan Hakan K.'nin geçtiğimiz 2023 yılında Ayşe Karslıoğlu'nun evine taşla saldırdığı ortaya çıktı. Hakan K.'nin olay öncesi Karslıoğlu'nu arayarak kezzap atmakla tehdit ettiği anlarda kayda yansıdı.

"BİR TÜRLÜ KURTULAMIYORUM"

Saldırıyla ilgili konuşan Ayşe Karslıoğlu, "Ben Hakan K. ile 11 yıl evli kaldım. Hakan K. ile 5 yıldır ayrıyız. 2022 yılından beri süren bir boşanma davamız var. 9 Mayıs'ta davada karar çıktı. Kendisi sürtüşmeye girdiği için İstinaf Mahkemesine taşıdı. Bu süreç içerisinde ben Hakan K.'den sürekli tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kalıyorum. Sürekli şikayet ediyorum ve adliyelere gidip geliyorum ama kendisinden bir türlü kurtulamıyorum" dedi.

"EVDE OLSAM BENİM YÜZÜMÜ YAKACAKTI"

Karslıoğlu sözlerinin devamında, "Bir süredir yüzümü yakmakla tehdit ediyor. Bu tehditle psikolojimi alt üst etmiş durumda. Ben ailemle yaşamaktayım. Bugün ailemin evine gelerek camda babamla konuşup onu oyalayıp dışarı çağırıyor. Babam ona güvenip dışarıya çıkmıyor. Babam dışarıya çıkmadığı için babamın yüzüne kezzap atıyor. Kız kardeşim siper oluyor o da kollarından yaralanıyor. Ben evde olsaydım o kezzap suyuyla benim yüzümü yakacaktı" ifadelerini kullandı.

"ÖLMEDEN KURTULMAK İSTİYORUM"

Karslıoğlu, "Kendisine beni bu şekilde sürekli tehdit etmektedir. Onun yüzünden doğru dürüst işe gidip gelemiyorum. Bir yere çıkamıyorum, bu adam benim başıma bela olmuş şekilde kurtulamıyorum. Ben bundan boşanmak ve kurtulmak istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Bu şekilde bana bir zarar vermeden ondan kurtulmak istiyorum. Ben öldükten sonra kimsenin benim için bir şey yapmasını istemiyorum. Ben bu adamdan şu an kurtulmak istiyorum. Yoksa bu insandan ciddi zararlar göreceğim" diye konuştu.

Eşine Kezzapla Saldırdı
Kaynak: DHA

Politika, Esenyurt, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

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