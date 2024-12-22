Eski Askerden Kongre'de İsrail Protestosu - Son Dakika
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Eski Askerden Kongre'de İsrail Protestosu

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Eski asker Josephine Guilbeau, Kongre'de İsrail'i soykırıma ortak olmakla suçladı.

22.12.2024 23:09
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- ABD'li eski askerden Kongre'de İsrail protestosu: "İsrail, çocukları diri diri yakıyor"

WASHINGTON - ABD Kongresi'nde Temsilciler Meclisi Gazi İşleri Komitesi oturumu sırasında İsrail'i protesto eden eski asker ve istihbarat subayı Josephine Guilbeau, "İsrail, çocukları diri diri yakıyor" dedi.

ABD Kongresi'nde Temsilciler Meclisi Gazi İşleri Komitesi'nin 18 Aralık'taki oturumu sırasında İsrail protesto edildi. Eski asker ve istihbarat subayı Josephine Guilbeau, ABD ve ABD Kongresi'ni İsrail'e milyarlarca dolar fon sağlayarak Gazze'de gerçekleştirilen soykırıma ortak olmakla suçladı. Guilbeau, "ABD Kongresi, Gazze'deki soykırıma suç ortaklığı yapıyor. İsrail'e milyarlarca dolar göndermeye devam ediyorsunuz. Diğer yandan gazilerimiz evsiz kalıyor ve intihar ediyor. Daha fazla bütçe kesintisi yolda. 17 yıl hizmet vermiş bir gazi ve istihbarat subayı olarak, ABD değerlerini yok edişinizi ve ulusal güvenliğimizi tehlikeye atışınızı izliyorum. İsrail, çocukları diri diri yakıyor. İsrail çocukları diri diri yakıyor." dedi.

Salondan dışarı çıkarılırken de protestosunu sürdüren Guilbeau, "Bir yıldır İsrail'in çocukları diri diri yakışını izliyorum. Gazileri umursamıyorsunuz. ABD değerlerini umursamıyorsunuz. Bu ülkeyi yok ediyorsunuz. Hepiniz utanın. Tanrı, size doğru olanı yapma konusunda ahlak ve cesaret versin. Tanrı, size kalplerinizi iade etsin. Lütfen, lütfen. Yazıklar olsun" dedi.

"Vergilerimizden elde edilen paralar soykırım yapan ülkelere gönderilirken bize ihtiyaç duyduğumuz hiçbir yardım sağlanmıyor"

Komite oturumunun yapıldığı salondan atıldıktan sonra ABD'li gazilere seslenen Guilbeau, "Şu anda şahit olduğumuz duruma karşı koymak için California'dan New York'a tüm gazilere ihtiyacımız var. Sesiniz çok güçlü. Gaziler olarak biliyoruz ki vergilerimizden elde edilen paralar soykırım yapan ülkelere gönderilirken bize ihtiyaç duyduğumuz hiçbir yardım sağlanmıyor. Gaziler olarak güçlü sesimizi kullanıp 'artık yeter' demenin şimdi tam zamanı. Ülkemizi kendi Kongre üyelerimiz tarafından yapılanlardan kurtarmamız gerekiyor. Filistin'e özgürlük" dedi.

Eski Askerden Kongre\'de İsrail Protestosu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eski Askerden Kongre'de İsrail Protestosu - Son Dakika

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