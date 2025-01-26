Eski Bakan Varank, \'Rafadan Tayfa Kapadokya\' Filmini İzledi

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Bursa'da Yıldırım Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla, Rafadan Tayfa Kapadokya animasyon filminin ücretsiz gösterimini yaptı. Öğrencilere karne hediyesi olarak Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösterime, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Rafadan Tayfa animasyon filminin yapımcı ve yönetmeni İsmail fidan katıldı. Çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gören etkinlikte konuşan Mustafa Varank, "Bugün Yıldırım Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Bursa'daki çocuklarımıza bir karne hediyesi vermek istedik. Sadece Türkiye'nin değil, ünü sınırları aşmış olan, İsmail Fidan arkadaşımızın çok kıymetli eseri 'Rafadan Tayfa Kapadokya'yı burada evlatlarımıza karne hediyesi olarak izletiyoruz. Gördüğünüz gibi büyük bir ilgi var. Hem çocuklarımız hem de aileler bu etkinliğe yoğun katılım gösterdiler. Bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE DİZİ VE ANİMASYON SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATIYOR'

Türkiye'nin son denemde dizi ve animasyon sektöründe önemli işlere imza attığını vurgulayan Varank, "Dizilerimiz, en önemli ihracat kalemlerimizden bir tanesi haline geldi. Animasyonda da hem yetenekli gençlerimiz hem de bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerimiz sayesinde, çok güzel işler ortaya çıkıyor. 'Rafadan Tayfa' markasını benim anlatmama gerek yok. Bütün çocuklar ve aileler bu markayı çok iyi biliyor" dedi.

'DEĞERLERİMİZLE UYUMLU SENARYALAR ORTAYA KOYULMUŞ'

Animasyon filminden övgüyle bahseden Mustafa Varank, şunları söyledi:

"Bu markanın tutmuş olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bizim değerlerimizle uyumlu bir şekilde senaryoların ortaya konmuş olmasıdır. Burada animasyon karakterlerinin, bizim çocukluğumuzda ve şimdiki çocuklarımızın yaşadığı hayatlara benzer bir şekilde yaşıyor olmalarıdır. Bu anlamda, gerçekten öncelikle İsmail Fidan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bu markayı oluşturabilmek ve karakterleri ortaya koymak için çok büyük bir emek sarf etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde, 'Kapadokya' bölümünü izlemiş olacağız. 'Rafadan Tayfa Kapadokya'nın en önemli unsuru, Anka Çömleği'dir. Biz, evlatlarımızın yüzünü güldürebilmek ve onları keyifle vakit geçirebilecek işlerle buluşturmak için, yerel ve merkezi hükümetimizin gayretleriyle büyük bir çaba ortaya koyuyoruz."

Konuşmasının ardından salona giren Varank, izleyicilere kuruyemiş ikram ederek, çocuklarla birlikte filmi izledi.