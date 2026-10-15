Murat Karayalçın YENİ Parti'ye katıldı: Eski Başbakan Yardımcısı CHP'yle yollarını ayırdı - Son Dakika
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Murat Karayalçın YENİ Parti'ye katıldı: Eski Başbakan Yardımcısı CHP'yle yollarını ayırdı

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Murat Karayalçın YENİ Parti\'ye katıldı: Eski Başbakan Yardımcısı CHP\'yle yollarını ayırdı
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CHP'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Özgür Özel'in genel başkanı olduğu YENİ Parti'nin üyesi oldu. Mutlak butlan kararına tepki gösterip kurultay çağrısı yapan Karayalçın, iki hafta önce Özel'e parti genel merkezinde ziyarette bulunmuştu.

(ANKARA) - Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye üye olduğu öğrenildi.

İKİ HAFTA ÖNCE ÖZEL'İ ZİYARET ETMİŞTİ

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından karara tepki göstererek kurultay çağrısı yapan Karayalçın, iki hafta önce YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezindeki makamında ziyaret etmişti.

Kaynak: ANKA
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