Eski Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Eski Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe İçin Tören Düzenlendi

Eski Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe İçin Tören Düzenlendi

Ankara'da yaşamını yitiren eski Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de düzenlenen törende, siyasi liderler ve Menteşe'nin yakınları bir araya geldi. Tabutu, Türk bayrağına sarılı olarak meclis önüne getirilen Menteşe'nin hatırasına saygı duruşunda bulunuldu.

02.01.2025 14:15  Güncelleme: 14:20
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ANKARA'da yaşamını yitiren Eski Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe (92) için TBMM'de tören düzenlendi.

Nahit Menteşe, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle önceki gün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Menteşe için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Menteşe'nin ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve eski TBMM başkanları Bülent Arınç ile Cemil Çiçek katıldı. Nahit Menteşe'nin, Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Menteşe'nin hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Nahit Menteşe'nin cenazesi, öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

NAHİT MENTEŞE

Nahit Menteşe, 1932 yılında Aydın'ın Milas ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Aydın'da tamamlayan Menteşe, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Siyasi kariyerine Adalet Partisi'nde başlayan Menteşe, Aydın milletvekili olarak 6 dönem TBMM'de görev yaptı. Menteşe ayrıca çeşitli dönemlerde; Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Menteşe, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Haber-Kamera Aliekber METE-Muhammet BAYRAMANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

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