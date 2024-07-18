ESKİ Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve 7 Sporcu Kıbrıs'a Yüzerek Türk Bayrağı Götürüyor - Son Dakika
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ESKİ Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve 7 Sporcu Kıbrıs'a Yüzerek Türk Bayrağı Götürüyor

ESKİ Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve 7 Sporcu Kıbrıs\'a Yüzerek Türk Bayrağı Götürüyor

ESKİ Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile 7 sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıl dönümü dolayısıyla adaya Türk bayrağı götürmek için Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğru yüzmeye başladı.

18.07.2024 14:14
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ESKİ Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile 7 sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıl dönümü dolayısıyla adaya Türk bayrağı götürmek için Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğru yüzmeye başladı. Tüzmen ve beraberindekiler, adaya ulaştıklarında Türk bayraklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim edecek.

'Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a sloganıyla Anamur İskelesi'nde düzenlenen törene Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, İlçe Spor Müdürü Doğan Kuz ve sporcular katıldı. Denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın botu ile korunacak olan İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü sporcuları, sırasıyla Türk bayrağı taşıyacak.

30-35 SAAT SÜRECEK

Komite Başkanı Mustafa Özer, amaçlarının Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası alanda dikkat çekmek olduğunu söyledi. 30-35 saat sürmesi beklenen 93 kilometrelik zorlu parkurda 8 yüzücünün, Türk bayrağını Anamur'dan Girne'ye taşıyacağını kaydeden Özer, maratonun 20 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde Girne Plajı'nda sona ereceğini söyledi. Maraton sırasında bayrağı taşıyacak 8 sporcu için köpek balığından koruyacak bileklik takılacağını söyleyen Özer, "Sporcularımız Türk bayraklarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim edecek" dedi.

Konuşmaların ardından Kürşad Tüzmen'in de aralarında bulunduğu sporcular, denize atlayarak yüzmeye başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ESKİ Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve 7 Sporcu Kıbrıs'a Yüzerek Türk Bayrağı Götürüyor - Son Dakika

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