Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz Hayatını Kaybetti

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Haber: EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL) Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. 76 yaşında yamanını yitiren Yılmaz'ın ölümünde kuşku barındıran bir durumun olmadığı, kalp krizi üzerinde durulduğu belirtildi. Aynı zamanda Trabzon spor Klübü eski başkanlarından olan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümü siyaset ve spor dünyasında üzüntü yarattı.

Spordan sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz (76) İstanbul Beşiktaş'taki evinde yaşamını yitirdi. Evde yapılan ilk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği, kalp krizi üzerinde durulduğu öğrenildi. Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümü siyaset ve spor dünyasında üzüntü yarattı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı. İmamoğlu "Vefat haberini aldığımız Eski Bakanımız Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatı üzerine "Gençlik ve Spor Eski Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"49. ve 50. Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, uzun süre Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nda bulunmuş, Türk sporuna önemli katkıları olan, Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatını derin bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatının ardından yayımladığı taziye mesajları şu şekilde:

Trabzonspor: "Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik. Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası'nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun."

Galatasaray: "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Ali Yılmaz'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe: "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş: "Gençlik ve Spor eski bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 tarihinde, Trabzon'un Of ilçesi Gülderen Köyü'nde doğdu. İstanbul'a taşındıkları için ortaokulu Kadıköy Kemal Atatürk Ortaokulu'nda, liseyi de Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. İnşaat mühendisi olarak iş hayatına atıldı. 1973 yılında 'TEK-ART' adlı inşaat şirketini kurarak inşaat sektörüne girdi. 1978-1988 yılları arasında 10 defa vergi rekortmeni oldu. 1979 yılında Türkiye İthalat İhracat Bankasının (Titibank–İmpexbank) sahibi oldu. Basın sektörüne girerek 1983-1989 yılları arasında Güneş gazetesini yönetti. 1991-1995 yılları arasında DYP'den Trabzon milletvekili oldu. 49. ve 50. Dönem hükümetlerinde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı. Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı olan Mehmet Ali Yılmaz, 1982-2001 yılları arasında, çeşitli dönemlerde Trabzonspor Kulübü Başkanlığı yaptı.