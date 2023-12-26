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Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti - Son Dakika
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Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinden ayrılması gerektiğini söyledi. Halutz, Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasının ardından erken seçime gidileceği ve Netanyahu'nun koltuğunu kaybedeceği beklentisini dile getirdi.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas\'a karşı savaşı kaybetti
26.12.2023 - 15:27,
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Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini ve "zafer kazanmak" için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinden ayrılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Halutz, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında konuştu.

İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayan Halutz, "zafere ulaşmanın tek yolunun" Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasının ardından İsrail'de erken seçime gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre, olası erken seçimde Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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Benjamin Netanyahu, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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