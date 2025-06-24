Eski İtalyan Büyükelçi Marsili'ye göre Türkiye, ABD ve İran arasında arabuluculuk yapabilir

İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkı yapmasının somut bir ihtimal olduğunu, bunu içtenlikle umut ettiğini söyledi.

2004-2010 yıllarında İtalya'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Marsili, Türkiye'nin etrafında yaşanan savaşlar ve Türkiye'nin adının arabuluculuk girişimlerinde geçmesine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası durumun çok ciddi olduğunu belirten Marsili, "Elbette uzun süredir devam eden çatışmalar olduğu için. Örneğin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, ardından Gazze'deki İsrail- Filistin çatışması ve şimdi İran, Lübnan, Suriye'deki çatışmaların genişlemesi gibi." dedi.

Marsili, bu çatışmaların sadece bahsi geçen ülkeleri değil, Türkiye'yi de ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Çünkü Türkiye bu ülkelere çok yakın bir konumda. İtalya'yı da ilgilendiriyor çünkü İtalya da yakın sayılır. Fakat Türkiye gerçekten, sıklıkla olduğu gibi yine ön planda bir rol oynuyor. Çünkü coğrafi olarak dünyanın en çok sorunun yaşandığı, sorunların uzun süredir çözülemeden devam ettiği bir bölgesinde yer alıyor." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin oynadığı arabulucu rolüne dikkati çeken Marsili, "Bu açıdan baktığımızda, Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye, Rusya ile olan ilişkilerinde Tahıl Koridoru konusunda yani Ukrayna gemilerinin Karadeniz üzerinden geçişi konusunda başarılı bir tutum sergiledi." ifadelerini kullandı.

- "Diplomasi kuralları gözetilmelidir"

Marsili, Türkiye'nin bu konuda halen önemli bir rol oynayabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü Türkiye bir yandan Ukrayna'ya anlayış ve destek gösterirken, diğer yandan Rusya ile de diyalog kurabilen bir pozisyon aldı; Rusya'ya yaptırım uygulamadı, hava yollarını açık bıraktı. Dolayısıyla hem Rusya hem Ukrayna için Türkiye ikna edici ve mümkün bir arabulucu. Bu kolay olmayacak ama umuyoruz ki Türkiye'nin çabaları ve bununla birlikte ABD'nin çabaları da devam eder."

Marsili, Gazze'deki durumda Türkiye'nin arabulucu olmasının güç olduğunu, bu konuda çok net bir tutum aldığını ve İsrail'in yaptıklarının "kabul edilemez" olduğunu açıkça ifade ettiğini söyledi.

Diğer cephelerde de durumun son derece karmaşık olduğunu aktaran Marsili, "Ama yine de söylemek gerekir ki uluslararası hukuk kuralları ve diplomasi kuralları gözetilmelidir ki her zaman değerlerini kanıtlamışlardır. Diplomasi unutulursa savaşlar patlak verir ve bu savaşlar çoğu zaman olumsuz sonuçlara yol açar." dedi.

Marsili, İran meselesinin iyi bir şekilde gelişmesini temenni ettiklerini vurgulayarak, "İran'ın nükleer silah edinme ihtimalinden vazgeçmesini umuyoruz. Elbette barışçıl amaçlarla nükleer enerjiye sahip olması tamamen meşrudur. Ama aynı zamanda, özellikle de bu ülkelerle adil bir müzakereye ulaşılmasını umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

-"Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşmesini içtenlikle umut ediyorum"

İran ile ABD arasındaki son gerginlik ve bazı basın yayın organlarında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Türkiye'de görüşebileceği iddialarının yer aldığı ve Türkiye'nin bu konuda arabuluculuk yapma ihtimalinin gündeme geldiği hatırlatılan Marsili, şunları kaydetti:

"Türkiye ile İran arasında her zaman kolay olmayan ilişkiler yaşandı fakat bu ilişkiler her zaman düzgün oldu ve Türkiye-İran sınırı yüzyıllardır değişmeden kaldı. İran kolay bir ülke değil, bunu çok iyi biliyoruz ve bunu gizlemenin bir anlamı yok; halk olarak değil, rejim olarak. Türkiye'ye gelinmesi ihtimali ve aynı zamanda İran ile ABD arasındaki müzakerelerde Türk Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuk katkısından da istifade edilmesi oldukça somut perspektiflerdir. Amerikan Başkanı'nın buna değinmiş olması, bu olasılıkların ciddiye alınabileceğini gösteriyor. Artık top, sadece Amerikan hükümetinde değil, İran hükümetinin de elinde. Bu yüzden kısa vadede müzakereler yapılabiliyorsa, bunların Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşmesini içtenlikle umut ediyorum."