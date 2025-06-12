Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Doğal Yaşam Alanı'nı Hizmete Açtı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda bakımevi inşaat çalışmaları devam ederken, doğal yaşam alanı hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Sokak hayvanları yasasındaki değişiklik sonrası ciddi bir tıkanma yaşanıyor. Hayvan bakım evi inşaatı sürerken, bu tıkanıklığı aşmak için doğal yaşam alanı oluşturma kararı aldık. Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerimizle imzaladığımız protokolle hem kısırlaştırma işlemlerine devam etmeyi hem de rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanları bu merkeze almayı planladık. Bu nedenle sürece biraz hız verdik" dedi.

2024 yılı temmuz ayında yürürlüğe giren 7527 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda harekete geçen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlara daha iyi yaşam koşulları sunmak amacıyla Türkiye'de örnek bir projeyi hayata geçiriyor. Toplam 67 dönüm arazi üzerine kurulacak Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın ilk etabında 8 dönüm üzerinde zemin çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan etabın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılışa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Vali Yardımcısı Adem Keleş, Yerel Reform Girişim Derneği Başkanı Murat Karayalçın, CHP Milletvekili İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bazı kentlerde yaşanan olumsuzluklar burada asla yaşanmayacak"

Törende ilk olarak konuşan Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ece Bilgin, "Eskişehir'in kalbinde şimdiden taht kuran sevgili Ayşe Başkanımız, 'Şefkatle yaptık, sevgiyle yaşatacağız' sloganımız çok güzel. Ayşe Başkanımın o naif anne yüreğinden çıkmış bir slogan. Bu merkez onun o sıcacık anne yüreğine emanet biz eminiz. Bazı kentlerde yaşanan olumsuzluklar burada asla yaşanmayacak. Burası bir şefkat yuvası, merhamet yuvası olacak. Artık insanlarda çok da göremediğimiz aslında insana çok yakışan bir hasret olan merhamet, sevgi vicdan bu merkezde yaşayacak" dedi.

"Gece gündüz her türlü hizmete hazırız"

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva, oda olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile her türlü iş birliğine açık olduklarını belirterek, "Veteriner hekimler olarak bizler de elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek isterim. Sözlerimi çok uzatmadan, kıymetli Başkanımıza da iyi ki varsınız demek istiyorum. Gerçekten, sizlerin kıymetli destekleriyle bu şehirde güzel hizmetleri hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Biz veteriner hekimler de bu tesisler özelinde gece gündüz her türlü hizmete hazırız" ifadelerini kullandı.

"Sorumluluğun ve birlikte yaşamın sembolü olacak"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Nurben Fatma Koptekin ise "Bugün burada, sokakta yaşayan can dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla doğayla uyumlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanını hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin hayvan haklarına duyarlı, hayvan refahını öncelikleyen yaklaşımıyla, bu şehre ve bu şehirde yaşayan tüm canlılara değer veren belediyecilik anlayışı çerçevesinde bu örnek projeyi hep birlikte hayata geçirmiş bulunmaktayız. Doğal yaşam alanımız yalnızca hayvanların toplandığı bir yer değil, merhametin, sorumluluğun ve birlikte yaşamın da sembolü olacaktır" diye konuştu.

Yerel Reform Girişimi Derneği Kurucu Başkanı Murat Karayalçın ise şunları söyledi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve özellikle merkez ilçelerdeki belediye başkanlarımızın bu konuyla ilgili tebrik ediyorum. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ve değerli ilçe belediye başkanlarımızı yürekten kutluyorum."

"Genel anlamda bu tesisler yeterli olmamakta"

Vali Yardımcısı Adem Keleş, "Eskişehir ölçeğinde çok güzel hizmet verecek böyle bir tesisin hayata geçirilmesini oldukça kıymetli buluyorum. Böyle bir hizmete imza atan değerli belediyemize teşekkür ediyorum. Bu tesis, hazine ve orman arazilerinden tahsis edilerek inşa edilmiştir. Ayrıca Tepebaşı Belediyemizin ve Odunpazarı Belediyemizin de iki ayrı hayvan bakım evi bulunmakta. Ancak genel anlamda bu tesisler yeterli olmamakta. Yeni açılan bu tesisin, yükü paylaşma noktasında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

"Eskişehir'deki bu soruna hep birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise sokak hayvanları konusunun en önemli beş sorun arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayvan hakları ve hayvanların korunmasına dair yasada değişiklik yapıldı. Daha önceki uygulamada sokak hayvanları toplanıyor, kısırlaştırılıyor, rehabilite ediliyor ve sahiplendiriliyordu. Sahiplendirilemeyenler ise alındıkları yere geri bırakılıyordu. Yapılan değişiklikle artık bu geri bırakma uygulaması kaldırıldı. Bu değişiklik sonrası ciddi bir sorunla karşılaştık. Ancak artık aldığınız yere bırakma uygulaması olmadığı için barınaklar dolmuş durumda. Hayvan bakım evi inşaatı sürerken, bu tıkanıklığı aşmak için doğal yaşam alanı oluşturma kararı aldık. Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerimizle imzaladığımız protokolle hem kısırlaştırma işlemlerine devam etmeyi hem de rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanları bu merkeze almayı planladık. Bu nedenle sürece biraz hız verdik. Normalde önce bakım evi, ardından doğal yaşam alanı açılır. Biz bu sırayı tersinden uyguladık. Yer tahsisi konusunda bize destek olan Eskişehir Valiliği'ne ve yine bu tesisin her aşamasında bize destek olan Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu'na, Veteriner Hekimleri Odası Başkanımıza, yönetim kuruluna, tüm üyelerine ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ailesinin tüm çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Özellikle meclis üyelerimiz, projeye başladığımız ilk andan itibaren büyük bir heyecanla yanımızda oldular. Önümüzdeki birkaç ay içinde bakım evini de açmış olacağız. Böylece Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyelerimizle birlikte Eskişehir'deki bu soruna hep birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz."

"Bir şehrin gerçek değeri, tüm canlılara sunduğu yaşam kalitesiyle ölçülür"

Ünlüce, sokak hayvanları ile ilgili sorunların kırsaldan başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kırsalı çözmeden bu sorunun çözülmesi mümkün değil. Bu nedenle yeniden bir çağrıda bulunmak istiyorum. Valiliğimizin koordinasyonunda yapılan son toplantılarda bir tavsiye kararı alındı. Her ne kadar yasa bunu zorunlu kılmasa da, 12 kırsal ilçemizin de doğal yaşam alanları kurması önerildi. Kısırlaştırma işlemleri ise nüfusu 25 binden fazla olan belediyelerimiz tarafından yapılıp, ardından kırsal ilçelerde kurulacak doğal yaşam alanlarına bırakılması planlanıyor. Daha önce de defalarca dile getirdiğim gibi ülkenin en büyük problemlerinden birine karşı yalnızca belediyeler değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum hep birlikte mücadele vermek zorundayız. Çünkü inanıyoruz ki bir şehrin gerçek değeri, yalnızca insanlarına değil, tüm canlılara sunduğu yaşam kalitesiyle ölçülür."

Katılımcılar doğal yaşam alanını gezdi

Büyükşehir Belediyesi'nin, 14 Nisan 2025 tarihinde Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri ile yaptığı iş birliği protokolü kapsamında Eskişehir merkezinde ve kırsalında bulunan sahipsiz köpeklerin, kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin ardından sahiplendirilinceye kadar doğal yaşam alanında bakımları sağlanacak. Bu kapsamda doğal yaşam alanına ilk etapta toplamda 50 köpek getirildi. Ayrıca, bakımevinin kuzeyinde yer alan ve devlet ormanı vasfındaki 60 bin metrekarelik alanın doğal yaşam alanı olarak kullanılması için gerekli tahsis işlemleri tamamlandı. Bu geniş alanda ortalama 7 bin köpeğin barındırılması planlanıyor.