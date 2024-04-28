Eskişehir'de düzenlenen 9. Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de düzenlenen 9. Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Eskişehir\'de düzenlenen 9. Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından “Yaşasın Demokrasi” mottosuyla düzenlenen “9. Çocuk Şenliği” coşkulu ve renkli görüntülere sahne oldu. Eskişehirliler şenliğe akın ederken çocuklar da gün boyu düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi.

28.04.2024 18:31  Güncelleme: 18:44
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından "Yaşasın Demokrasi" mottosuyla düzenlenen "9. Çocuk Şenliği" coşkulu ve renkli görüntülere sahne oldu. Eskişehirliler şenliğe akın ederken çocuklar da gün boyu düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çocuk Şenliği, 9'uncu kez Eskişehirliler ile buluştu. Çocuklar ve aileleri, 11.00-17.30 saatleri arasında gerçekleşen etkinliklerde eğlencesi bol bir gün geçirdi.

Şenliğe EBB Başkanı Ayşe Ünlüce ve önceki Başkan Yılmaz Büyükerşen ile katıldı. Sahneye çıkan Ünlüce ve Büyükerşen, alandaki binlerce Eskişehirli tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Burada konuşan Yılmaz Büyükerşen, şunları söyledi:

"Eskişehir'in birbirinden güzel her yaştan çocukları, anneleri, babaları, öğretmenleri hepinize selam olsun. Ayşe Hanım ve ben, hep geleceğin Türkiye'si için uğraştık. Yoksa bu gördüğünüz alanlar binalarla dolacaktı. Tüm bunları sizler için yaptık. Geleceğin Türkiye'si sizlersiniz. Cumhuriyet sizlerle yükselecek. Ölünceye kadar hepimiz Atatürk'e borçluyuz. Ben de sizlere şükran borçluyum. Ben görevimi yaptım. Her şeyin bir sonu olduğu gibi belediye başkanlığım da sona erdi. Ancak görevimi çok sevgili mesai arkadaşım Ayşe Ünlüce'ye devrettim. Onu sizlere emanet ediyorum. Bana nasıl 25 yıl destek olduysanız ona da desteğinizi eksik etmeyin. Eskişehir'i hep birlikte ileri götüreceksiniz."

Etkinlikte çocuklara ve ailelerine seslenen Ayşe Ünlüce de şöyle konuştu:

"Buradan baktığımda o kadar güzel görünüyorsunuz ki; iyi ki varsınız hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonrası Sazova Parkımızda Çocuk Şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Yılmaz Hocamızın bize emanet ettiği bu şenliği, bu güzellikleri hep birlikte devam ettireceğiz. Sevgili çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun ve Çocuk Bayramımızın 104. yılındayız. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada çocuklara armağan ettiği ilk ve tek bayram olan 23 Nisan'ı coşkuyla kutluyoruz. Bu güzel bayramı yıllarca özgürce kutlamamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gazilerimiz ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Yıllarca Atatürk'ün izinde Cumhuriyet ışığında nice bayramlara. Hepinizi çok seviyor, gözlerinizden öpüyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de düzenlenen 9. Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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