Eskişehir'de 'Arya Retreat 2024' Etkinliği Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de 'Arya Retreat 2024' Etkinliği Başladı

Eskişehir\'de \'Arya Retreat 2024\' Etkinliği Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, girişimci kadınları ağırlayan 'Arya Retreat 2024' etkinliğinde kadınların iş hayatına katılımlarının önemine vurgu yaptı ve etkinliğin kadın güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

27.09.2024 16:31  Güncelleme: 16:43
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir'de ilk kez gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek "Arya Retreat 2024" etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, girişimci kadınları Eskişehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Kadınlarımız korkmadan iş hayatına girmeli ve gücünü keşfetmeli" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Arya Yatırım Platformu tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek "Arya Retreat 2024" toplantısına katıldı. Bu yıl, "Özgürlük: Paranı Yönet, Gücünü Keşfet" temasıyla gerçekleştirilen toplantıya, Arya Kurucusu Ahu Serter, Arya Kurucu Ortağı Münteha Adalı, Arya Challenge Club Başkanı ve English Home Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, KOSGEB Eskişehir Müdürü Tarık Yılmaz, Eskişehir'den ve şehir dışından çok sayıda girişimci kadın katıldı.

"Eskişehir kadınlar için ilklerin şehri"

Etkinlikte konuşan Başkan Ünlüce, Eskişehir'de başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere, aldığı görevler ve yaptığı çalışmalardan bahsederek, kadınların her alanda güçlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi olarak Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, ESMEK kursları ile Her Ev Bir Atölye projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri ile birlikte Eskişehir'de Kent Konseyleriyle uyumlu çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Ünlüce, şehirde sosyal hayatın canlandırılmasıyla ilgili yapılan çalışmaları da paylaştı. Ünlüce, şöyle konuştu:

"Bu kadar güzel bir topluluğu ve girişimci kadınları Eskişehir'de ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Eskişehir'de böyle bir toplantının düzenlenmesi bizim için, kentimiz için çok önemli. Sizlerin de bu konuda çok güzel bir seçim yaptığını söylemeliyim. Çünkü Eskişehir kadınlar için ilklerin şehri. Neden ilklerin şehri diyorum? Çünkü Eskişehir'in ilk kadın belediye başkanı olarak aranızda bulunuyorum. Eskişehir'de benden önce 32 belediye başkanı görev yaptı. Elbette Eskişehir'e çok büyük değerler kattılar ama ben bu bayrağı özellikle Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'den devralmanın ve o bayrağı daha ileriye taşıyacak olmanın inancıyla sizleri selamlıyorum. O yüzden Arya Yatırım Platformu'nun bugün burada Eskişehir'de başlattığı bu güzel çalışmayı çok önemsiyorum. Sadece çalışmak yetmez o parayı yönetme kabiliyetini de geliştirmek önemli. Sizleri bu çalışmadan dolayı kutluyorum.

"Burada sizlerle beraber ilham verici hikayeler dinleyeceğiz"

Mesela biz yıllar önce toplu ulaşımda gece 22.00'den sonra kadınları duraklarda değil, evlerine kadar götürebilme haklarını tanıdık. Bu çok önemliydi. Gece kadının sokakta olabilme özgürlüğü çok kıymetli. Bu dönemde yeni bir şey daha yaptık. 6 ay önce ben seçildikten sonra geceyi sabaha bağlayan ulaşım sistemini başlattık. Sabaha kadar toplu ulaşım şuanda öncelikle genç kızlarımız ve kadınlarımız başta olmak üzere bütün Eskişehirlilerin hizmetinde. Bunu da kadınları çok özgürleştirdiğini düşünüyorum.

Burada sizlerle beraber ilham verici hikayeler dinleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Eskişehir'den de girişimcilerimizi davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu toplantıda konuşulan her şey bizleri besleyecek. Dolayısıyla mutlaka Eskişehir'e de çok büyük bir faydası olacak. Ben, bugün buradan başlayan hareketin önce Eskişehir'de sonrada tüm Türkiye'de karşılığını bulmasını ve girişimcilik ekosisteminde çok önemli katkılar sunmasını diliyorum. Kadınlarımızın korkmadan iş hayatına girmesini ve girdikten sonrada o parayı kendisinin yönetmesini, ayrıca gücünü keşfetmesiyle başlayacak olan sizin bu çağrınızı çok değerli buluyorum, gönülden destekliyorum. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bizler size, sizler bize çok güç vereceksiniz."

Başkan Ünlüce, Arya Kurucusu Ahu Serter ve Arya Kurucu Ortağı Münteha Adalı'ya Eskişehir'de düzenlenen organizasyon nedeniyle teşekkür ederek, kadınlar için gösterdikleri dayanışmanın tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Toplantıda Ahu Serter ve Münteha Adalı da Eskişehir'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Başkan Ünlüce'ye kendilerine verdiği destek ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Arya Retreat 2024' Etkinliği Başladı - Son Dakika

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