Eskişehir'de müzeler 28-29 Ekim'de açık olacak, Halk Et 29 Ekim'de kapalı kalacak - Son Dakika
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Eskişehir'de müzeler 28-29 Ekim'de açık olacak, Halk Et 29 Ekim'de kapalı kalacak

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Eskişehir\'de müzeler 28-29 Ekim\'de açık olacak, Halk Et 29 Ekim\'de kapalı kalacak
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için müze, kültür-sanat merkezi ve sosyal tesislerin çalışma saatlerini düzenledi. Bu yerler 28-29 Ekim'de açık olacak; Halk Et Marketler ve Halk Ekmek büfeleri 28 Ekim'de açık, 29 Ekim'de kapalı kalacak.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bünyesindeki müze, kültür ve sanat merkezleri, turistik noktalar ile sosyal tesislerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Düzenleme kapsamında birçok tesis, 28 Ekim Çarşamba ve 29 Ekim Perşembe günlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda kültür, sanat, bilim ve turizm noktası iki gün boyunca açık olacak. Bu çerçevede Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Kurtuluş Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Hamam Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi, Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi, Zühal Yorgancıoğlu Moda ve Tasarım Müzesi ile Ergün Başar Portre Galerisi 28 ve 29 Ekim günlerinde ziyaret edilebilecek.

Sanat Sokağı bünyesinde yer alan Çağdaş Seramik Sanatları Müzesi, Yılmaz Büyükerşen'e Özel Hediyeler Galerisi, Karikatürler ile Yılmaz Hoca ve Bez Bebekler Diyarı da bayram süresince ziyaretçilerini ağırlayacak. Çocuklar ve ailelerin keyifli vakit geçirebileceği Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Masal Şatosu'nun Kendin Keşfet alanı ve seansları, Hayvanat Bahçesi ve Sualtı Dünyası da her iki gün açık olacak. Ayrıca Kalyon Müze Gemi, Sazova'daki Dekovil Tren, Gondol ve Bot Turu ile Sazova'da belediyeye ait kafeler de hizmet vermeyi sürdürecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesisleri ve satış noktalarında da bayram düzenlemesi uygulanacak. Kentpark Kafe, Üretici Market Adliye, Üretici Market Bağlar, İskele 26, Aktif Yaşam Park Kafe Emek Kafe, 28 Ekim Çarşamba ve 29 Ekim Perşembe günlerinde açık olacak.

HALK ET VE HALK EKMEK İÇİN BAYRAM DÜZENLEMESİ

Halk Et Marketler ve Halk Ekmek büfeleri ise 28 Ekim Çarşamba günü açık, 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olacak.

Kaynak: ANKA
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