Eskişehir\'de Okul Öncesi Eğitim Semineri Düzenlendi

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi öğretmenleri için "Okul Öncesi Eğitimde İnteraktif - 2" seminerlerinin ikincisini düzenledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen "Okul Öncesi Eğitimde İnteraktif -2" semineri Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminere Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyesi kreşlerinde, oyun evlerinde ve özel kreşlerde eğitim veren öğretmenler katıldı. Seminerde "Değişen Toplumda Eğitim ve Öğretmen, Erken Çocuklukta Proje Yaklaşımı Uygulamaları, Çocuğun Yaratıcılık Potansiyelini Açığa Çıkarmak" konu başlıkları ele alındı.

Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Dr. Öğretim Üyesi Füsun Kurt, Doç. Dr. Aslı Yıldırım ve Çocuk Hakları Birimi'nden Kadriye Turgut'un verdiği seminerde katılımcılar merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi yetkilileri, seminerlerin gelecek dönemde de belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.