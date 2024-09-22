Eskişehir'deki Hava Gösterileri Nefes Kesti - Son Dakika
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Eskişehir'deki Hava Gösterileri Nefes Kesti

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Semin Öztürk Şener ve Ali İsmet Öztürk'ün gösterileri büyük ilgi topladı. 50 bin kişi katıldı.

22.09.2024 16:20
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ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Havacılık Merkezi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen hava gösterilerinin ikinci günü de nefes kesti. Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ile İsveçli mühendis pilot Sanna Hedin'in gösterisi ilgiyle izlendi. Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu olan Ali İsmet Öztürk'ün 4 yaşındaki torunu Pars ile yaptığı uçuş ise büyük beğeni topladı.

Sivrihisar Havacılık Merkezi, bu yıl 9'uncu kez hava gösterilerine ev sahipliği yaptı. İki günde yaklaşık 50 binin üzerinde seyircinin katılarak izlediği havacılık gösterilerinde, Türk Hava Kurumu'nun yanı sıra sivil havacılık okulları da gösteri yaptı. Bu yıl ilk kez Türkiye'ye gelerek hava gösterilerine katılan İsveçli mühendis pilot Sanna Hedin, 2 günde 4 kez havalanarak Eskişehir semalarında Extra 300 uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı. Güç manevraları ustalıkla gerçekleştiren Hedin'in havadaki gösterisi büyük beğeni topladı.

SEMİN ÖZTÜRK ŞENER İLGİYLE İZLENDİ

Hava gösterilerinin ev sahipliğini yapan Türkiye'nin profesyonel ilk kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener, 2 günde 3 gösteri yaparak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Havadaki güç manevraları izleyenleri heyecanlandırırken, Öztürk'ün gösterisini kısa bir süre önce jübilesini yapan babası Ali İsmet Öztürk sundu. Semin Öztürk Şener, büyük ilgi gören gösterinin ardından hayranlarına imza dağıtarak fotoğraf çekildi.

ALİ İSMET ÖZTÜRK, TORUNUYLA UÇTU

3 yıl profesyonel akrobasi gösterilerinden jübile yaparak ayrılan Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, hava gösterilerine kızı Semin Öztürk Şener'in iki çocuğundan bir olan 4 yaşındaki Pars ile birlikte katıldı. Semin Öztürk Şener, eşi Cem Şener, çocukları 4 yaşındaki Pars ve 2,5 yaşındaki Maysa ile birlikte uçuş için Aviat Husky model uçağa geldi. Pars, annesinin direktifleriyle uçağın kanatlarını ve genel kontrollerini yaptı. Ardından Ali İsmet Öztürk, uçağında torunu Pars ile birlikte havalanarak bir gösteri uçuşu yaptı. Alçak uçuşlarla izleyenlerin adeta nefesini kesen Öztürk, çok güzel bir anı yaşadıklarını ifade ederek, "Dede ve torun kısa bir uçuş yapacağız. Ama Pars'ta gösteri dünyasına havacılıkta ilk adımını atmış olacak. Torunumla uçacak olmak müthiş bir şey. Jübileyi üç sene önce yaptık ama uçuşlara devam ediyorum. 40'ıncı senem bu sene. Ama bu uçuş tabi benim 40 sene içinde yaptığım herhalde en anlamlı uçuş olacak. Mümkün değil bu uçuşu unutamam. Biz defalarla birlikte uçtuk. Pars çok seviyor bu işi. Dolayısıyla inşallah bundan sonra da devam ettirir" dedi.

Semin Öztürk Şener de çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben ikisinden de daha çok heyecanlıyım şu anda birlikte uçacakları için. Heyecanlı bir şekilde gösterilerini izlemek için. Pars 4 yaşında. Ama çok şanslı dedesiyle uçabildiği için, bu yaşta böyle bir hava gösterisinde yer alabildiği için onun için ben de çok heyecanlıyım. Onları havada izlerken, tabi ki de kalbimiz göklerde olacak" diye konuştu.

'TEKRARI İÇİN HEYECANLA SENEYİ BEKLİYORUZ'

Hava gösterilerini izleyenlerden Dilanur Aydoğan, çok büyük keyif aldığını söyledi. Gösteri yapan Türk pilotlarla gurur duyduğunu anlatan Aydoğan, "Eskişehir'den geldim gösterileri izlemek için. Kadın pilotlarımız çok gurur vericiydi. Gerçekten çok beğendim. Tekrarı için heyecanla seneyi bekliyoruz" dedi.

İzleyicilerden Selma Eser de Ankara'dan geldiğini ve gösterileri çok beğendiğini belirterek, "Biz en son İnönü'deki etkinliğe gelmiştik. Burası da gayet güzel oradaki gibi. Burayı da çok beğendik. İnönü'de bu kadar yakın değildik. Çok geride kalmıştık. Buradaki gayet iyi şu anda. Biz Ankara'dan geliyoruz. Bu gösteri için geldik" diye konuştu.

Eskişehir\'deki Hava Gösterileri Nefes Kesti
Kaynak: DHA

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