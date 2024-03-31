ESKİŞEHİR SON

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31.03.2024 21:18
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.361
Toplam Seçmen : 696.060
Açılan Sandık : 1.667
Açılan Sandık Oranı : % 70,61
Kullanılan Oy : 390.222
Geçerli Oy : 388.371
Katılım Oranı : % 76,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYŞE ÜNLÜCE% 47,02182.619
AK PARTİİDRİS NEBİ HATİPOĞLU% 40,11155.788
İYİ PARTİMELİH AYDIN% 4,7418.412
DİĞER% 4,0515.730
ZAFER PARTİSİOĞUZ BEKİ% 2,569.938
YENİDEN REFAHKADİR ÇALIŞICI% 0,692.684
DEM PARTİİZZETTİN ALTUN% 0,281.074
SAADETFESİH BİNGÖL% 0,14546
DSPFEVZİ ÖNER% 0,1396
YTPENES AKTÜRK% 0,06234
MEMLEKETSALİH ESKİCİ% 0,05179
DEVA PARTİSİÇELİK ERİMEZ% 0,03131
BTPFAHRİ GÜRGENBURAN% 0,03126
TKPDURSUN ALKAN% 0,0283
HAK-PARSEMRA GÜNAYDIN% 0,0282
VATAN PARTİSİRAİF EŞKİNAT% 0,0274
EMEPHÜSEYİN ÖGE% 0,0267
BAĞIMSIZKASIM KARAKAŞ% 0,0265
HÜDA PARM. ZÜLFİKAR FIRAT% 0,0259
MİLLETİBRAHİM ÇELİK% 0,0144
BAĞIMSIZEROL ÇOBAN% 0,0128
TKHÖZGE ALTAY DEDE% 012
ALPU

Açılan Sandık Oranı : % 37,78
Katılım Oranı : % 81,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÜRBÜZ GÜLLER% 43,2826
MHPALPARSLAN KOKULU% 37,87724
BÜYÜK BİRLİKRAFET DEMİRTAŞ% 10,93209
İYİ PARTİMUSTAFA GÖKÇE% 4,5587
YENİDEN REFAHHİKMET ÖZKAN% 1,1522
BAĞIMSIZTALAT ÇAL% 0,6312
SAADETALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN% 0,5811
DSPAHMET AYTÜRE% 0,265
ZAFER PARTİSİİLKER YİĞİT ÇETİN% 0,214
MİLLETMEHMET DİNER% 0,214
BTPHASAN ÖKTEN% 0,163
DEVA PARTİSİGÖKHAN MEMİŞ% 0,12
DİĞER% 0,12
HÜDA PARKADİR GÜLSARİ% 0,051
BEYLİKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 17,24
Katılım Oranı : % 91,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVAHİT KARA% 52,1261
CHPHAKAN KARABACAK% 42,51213
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN TOSUN% 2,3912
İYİ PARTİSERKAN AKÇALI% 0,63
YENİDEN REFAHCAFER AKMEŞE% 0,63
BTPCEMAL AKTAŞ% 0,63
HÜDA PARMEHMET ERKILIÇ% 0,63
DSPZÜLFİYE KOLAY% 0,21
DEVA PARTİSİSERTAL ÖZUÇAK% 0,21
DİĞER% 0,21
ÇİFTELER

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 56,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR BIYIK% 34,82460
CHPZEHRA KONAKCI% 30,51403
DSPMELİH DERİCİ% 25,96343
DİĞER% 566
İYİ PARTİFATMA GÜL ÖZCAN% 1,2917
YENİDEN REFAHYASİN KAZANKAYA% 0,618
MİLLETRAMAZAN SAĞIR% 0,68
DEVA PARTİSİMUSTAFA TAŞKIN% 0,385
ZAFER PARTİSİBURAK GÜNDÜZ% 0,34
VATAN PARTİSİVEDAT ÖZCAN% 0,34
SAADETHAMDİ TABANLI% 0,152
BAĞIMSIZBAHTİYAR YÜRÜK% 0,081
GÜNYÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 19,23
Katılım Oranı : % 86,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKHİDAYET ÖZMEN% 46,58279
YENİDEN REFAHMENDERES DURGUT% 30,05180
CHPİSA AKKAYA% 20,7124
MEMLEKETMEHMET KURT% 0,674
BTPMUZAFFER ŞEN% 0,674
SAADETMETİN KİLİT% 0,53
DSPMUSTAFA GÜNEŞ% 0,332
HÜDA PARBİLAL ALTSOY% 0,332
ZAFER PARTİSİHASAN AKTAŞ% 0,171
HAN

Açılan Sandık Oranı : % 94,12
Katılım Oranı : % 85,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR BELCELİ% 57,38972
CHPERDAL ŞANLI% 42,44719
İYİ PARTİMAHMUT ÇETİNER% 0,183
İNÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 58,33
Katılım Oranı : % 80,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBALKAN AKTAŞ% 51,331.354
AK PARTİSERHAT HAMAMCI% 47,841.262
İYİ PARTİAHMET DALAR% 0,4913
YENİDEN REFAHHASAN GÜÇBİLMEZ% 0,349
MAHMUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 73,33
Katılım Oranı : % 72,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİSHAK GÜNDOĞAN% 50,391.621
AK PARTİMURAT UÇARER% 39,791.280
DİĞER% 9,14294
DSPGÜRCAN DEMİRCAN% 0,5618
ZAFER PARTİSİMURAT KOÇAK% 0,062
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÇÜK% 0,031
DEVA PARTİSİSABRİYE ELBASTI DELİCAN% 0,031
MİHALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 18,18
Katılım Oranı : % 86,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEYNEP GÜNEŞ% 54,64165
CHPHASAN ÜNAL% 30,4692
YENİDEN REFAHMEHMET GÜNER% 7,2922
İYİ PARTİCANAN RÜZGER TEMİZ EL% 5,6317
SAADETFAHRİ KARABELİ% 1,324
DSPCEVAT BEKCİ% 0,331
ZAFER PARTİSİUĞUR BAHAR% 0,331
MİHALIÇÇIK

Açılan Sandık Oranı : % 8,47
Katılım Oranı : % 68,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL SAMİ BARIŞ% 58,23191
DSPHAYDAR ÇORUM% 37,2122
DİĞER% 3,0510
YENİDEN REFAHLEMAN BAŞOL% 0,913
İYİ PARTİMUSTAFA FEN% 0,612
ODUNPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 23,16
Katılım Oranı : % 76,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKAZIM KURT% 48,7526.450
AK PARTİÖZKAN ALP% 40,5421.995
DİĞER% 3,661.985
İYİ PARTİEMİNE EDİZGİL% 3,31.791
ZAFER PARTİSİSELİM DORUK% 1,39753
YENİDEN REFAHDİNÇ BİÇER% 1540
DEM PARTİFERİT DİLMAN% 0,47256
DSPGARİP YILDIRIM% 0,2106
BTPNİHAT GÜNAYDIN% 0,1793
SAADETİSMAİL SATEKİN% 0,1793
DPABDÜLKADİR GÖZTAŞ% 0,0740
TKPEBRU OKTAY% 0,0739
MEMLEKETALİHAN GÖÇMEN% 0,0634
DEVA PARTİSİYUNUS KORKMAZ% 0,0634
VATAN PARTİSİMESERRET DOĞAN% 0,0420
HÜDA PARCEVDET YILDIRIM% 0,0316
MİLLETNURETTİN ÇAKIROĞLU% 0,018
BAĞIMSIZRİZA DEMİRALAY% 0,013
SARICAKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 79,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DÖNMEZ% 46,07680
CHPSAFİYE KESGİN% 29,94442
YENİDEN REFAHFARUK GÜLER% 20,19298
İYİ PARTİERSİN NALBANT% 1,8327
DPAHMET DİNÇER% 1,2919
SAADETADİL KESER% 0,477
MEMLEKETİLKER AKBAŞ% 0,071
DSPMUSA ÖZDALGIN% 0,071
ZAFER PARTİSİUĞUR ÜNSAL% 0,071
SEYİTGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 60,87
Katılım Oranı : % 86,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUĞUR TEPE% 49,172.737
MHPERHAN ERDEN% 46,012.561
BAĞIMSIZKERİM TURAN% 1,4279
İYİ PARTİMUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN% 1,2771
YENİDEN REFAHOKAN BÜYÜKSARI% 1,0156
DİĞER% 0,5631
ZAFER PARTİSİSELİM ARSLANGİRAY% 0,169
DSPSEDAT ALTUNTAŞ% 0,116
GELECEK PARTİSİMERAL ÖZDOĞANLI% 0,095
MİLLETMEHMET ATEŞ% 0,095
BTPBARIŞ ÇALIKUŞU% 0,074
HÜDA PARHASAN SEVİM% 0,042
SİVRİHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 22,92
Katılım Oranı : % 80,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN İLHAN% 47,941.153
CHPHABİL DÖKMECİ% 45,411.092
İYİ PARTİMURAT AHMET YILDIRIM% 3,0874
YENİDEN REFAHABDÜLKADİR ALTINEL% 1,2931
ZAFER PARTİSİMUTLU TEKİN% 1,0425
HÜDA PARRAMAZAN AKSU% 0,379
SAADETİDRİS KAÇAR% 0,379
DSPCEYHUN DİLEK% 0,215
BTPSEÇKİN YAVAŞ% 0,174
DEVA PARTİSİDAVUT ÇELİK% 0,123
TEPEBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 18,66
Katılım Oranı : % 71,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ATAÇ% 53,9420.548
AK PARTİHAMİD YÜZÜGÜLLÜ% 36,513.906
DİĞER% 4,521.723
İYİ PARTİŞÜKRÜ KETENCİ% 2,04776
ZAFER PARTİSİDİLEK BAYRAÇ% 1,45553
YENİDEN REFAHMEHMET TACETTİN SARIOĞLU% 0,48181
DEM PARTİELİF ASLAN% 0,35134
SAADETELİF ÖRS% 0,1659
MEMLEKETENES ERDÖNMEZ% 0,0935
DSPMÜRSEL ÇİLEK% 0,0933
BTPSABRİYE AŞIK% 0,0933
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÖZKARAYANIK% 0,0727
TKPBESTE BEGÜM YİĞİT% 0,0726
DPMUHAMMED EKREM ATİK% 0,0416
EMEPBERİVAN ÖZKARA% 0,0312
MİLLETMUSTAFA HAS% 0,028
VATAN PARTİSİİSMAİL BAYRAKTAR% 0,028
HÜDA PARÖMER ÖZÇAM% 0,027
ANAPCEMİL İRTEKİN% 0,015
BAĞIMSIZEMRAH ALTUN% 0,015

Kaynak: AA

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