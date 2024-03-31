ESKİŞEHİR SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.361
|Toplam Seçmen
|:
|696.060
|Açılan Sandık
|:
|1.667
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,61
|Kullanılan Oy
|:
|390.222
|Geçerli Oy
|:
|388.371
|Katılım Oranı
|:
|% 76,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYŞE ÜNLÜCE
|% 47,02
|182.619
|AK PARTİ
|İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
|% 40,11
|155.788
|İYİ PARTİ
|MELİH AYDIN
|% 4,74
|18.412
|DİĞER
|% 4,05
|15.730
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ BEKİ
|% 2,56
|9.938
|YENİDEN REFAH
|KADİR ÇALIŞICI
|% 0,69
|2.684
|DEM PARTİ
|İZZETTİN ALTUN
|% 0,28
|1.074
|SAADET
|FESİH BİNGÖL
|% 0,14
|546
|DSP
|FEVZİ ÖNER
|% 0,1
|396
|YTP
|ENES AKTÜRK
|% 0,06
|234
|MEMLEKET
|SALİH ESKİCİ
|% 0,05
|179
|DEVA PARTİSİ
|ÇELİK ERİMEZ
|% 0,03
|131
|BTP
|FAHRİ GÜRGENBURAN
|% 0,03
|126
|TKP
|DURSUN ALKAN
|% 0,02
|83
|HAK-PAR
|SEMRA GÜNAYDIN
|% 0,02
|82
|VATAN PARTİSİ
|RAİF EŞKİNAT
|% 0,02
|74
|EMEP
|HÜSEYİN ÖGE
|% 0,02
|67
|BAĞIMSIZ
|KASIM KARAKAŞ
|% 0,02
|65
|HÜDA PAR
|M. ZÜLFİKAR FIRAT
|% 0,02
|59
|MİLLET
|İBRAHİM ÇELİK
|% 0,01
|44
|BAĞIMSIZ
|EROL ÇOBAN
|% 0,01
|28
|TKH
|ÖZGE ALTAY DEDE
|% 0
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,78
|Katılım Oranı
|:
|% 81,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GÜRBÜZ GÜLLER
|% 43,2
|826
|MHP
|ALPARSLAN KOKULU
|% 37,87
|724
|BÜYÜK BİRLİK
|RAFET DEMİRTAŞ
|% 10,93
|209
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÖKÇE
|% 4,55
|87
|YENİDEN REFAH
|HİKMET ÖZKAN
|% 1,15
|22
|BAĞIMSIZ
|TALAT ÇAL
|% 0,63
|12
|SAADET
|ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN
|% 0,58
|11
|DSP
|AHMET AYTÜRE
|% 0,26
|5
|ZAFER PARTİSİ
|İLKER YİĞİT ÇETİN
|% 0,21
|4
|MİLLET
|MEHMET DİNER
|% 0,21
|4
|BTP
|HASAN ÖKTEN
|% 0,16
|3
|DEVA PARTİSİ
|GÖKHAN MEMİŞ
|% 0,1
|2
|DİĞER
|% 0,1
|2
|HÜDA PAR
|KADİR GÜLSARİ
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,24
|Katılım Oranı
|:
|% 91,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VAHİT KARA
|% 52,1
|261
|CHP
|HAKAN KARABACAK
|% 42,51
|213
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN TOSUN
|% 2,39
|12
|İYİ PARTİ
|SERKAN AKÇALI
|% 0,6
|3
|YENİDEN REFAH
|CAFER AKMEŞE
|% 0,6
|3
|BTP
|CEMAL AKTAŞ
|% 0,6
|3
|HÜDA PAR
|MEHMET ERKILIÇ
|% 0,6
|3
|DSP
|ZÜLFİYE KOLAY
|% 0,2
|1
|DEVA PARTİSİ
|SERTAL ÖZUÇAK
|% 0,2
|1
|DİĞER
|% 0,2
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20
|Katılım Oranı
|:
|% 56,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KADİR BIYIK
|% 34,82
|460
|CHP
|ZEHRA KONAKCI
|% 30,51
|403
|DSP
|MELİH DERİCİ
|% 25,96
|343
|DİĞER
|% 5
|66
|İYİ PARTİ
|FATMA GÜL ÖZCAN
|% 1,29
|17
|YENİDEN REFAH
|YASİN KAZANKAYA
|% 0,61
|8
|MİLLET
|RAMAZAN SAĞIR
|% 0,6
|8
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA TAŞKIN
|% 0,38
|5
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK GÜNDÜZ
|% 0,3
|4
|VATAN PARTİSİ
|VEDAT ÖZCAN
|% 0,3
|4
|SAADET
|HAMDİ TABANLI
|% 0,15
|2
|BAĞIMSIZ
|BAHTİYAR YÜRÜK
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19,23
|Katılım Oranı
|:
|% 86,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|HİDAYET ÖZMEN
|% 46,58
|279
|YENİDEN REFAH
|MENDERES DURGUT
|% 30,05
|180
|CHP
|İSA AKKAYA
|% 20,7
|124
|MEMLEKET
|MEHMET KURT
|% 0,67
|4
|BTP
|MUZAFFER ŞEN
|% 0,67
|4
|SAADET
|METİN KİLİT
|% 0,5
|3
|DSP
|MUSTAFA GÜNEŞ
|% 0,33
|2
|HÜDA PAR
|BİLAL ALTSOY
|% 0,33
|2
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN AKTAŞ
|% 0,17
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,12
|Katılım Oranı
|:
|% 85,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİR BELCELİ
|% 57,38
|972
|CHP
|ERDAL ŞANLI
|% 42,44
|719
|İYİ PARTİ
|MAHMUT ÇETİNER
|% 0,18
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58,33
|Katılım Oranı
|:
|% 80,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BALKAN AKTAŞ
|% 51,33
|1.354
|AK PARTİ
|SERHAT HAMAMCI
|% 47,84
|1.262
|İYİ PARTİ
|AHMET DALAR
|% 0,49
|13
|YENİDEN REFAH
|HASAN GÜÇBİLMEZ
|% 0,34
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 73,33
|Katılım Oranı
|:
|% 72,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İSHAK GÜNDOĞAN
|% 50,39
|1.621
|AK PARTİ
|MURAT UÇARER
|% 39,79
|1.280
|DİĞER
|% 9,14
|294
|DSP
|GÜRCAN DEMİRCAN
|% 0,56
|18
|ZAFER PARTİSİ
|MURAT KOÇAK
|% 0,06
|2
|YENİDEN REFAH
|AHMET KÜÇÇÜK
|% 0,03
|1
|DEVA PARTİSİ
|SABRİYE ELBASTI DELİCAN
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,18
|Katılım Oranı
|:
|% 86,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEYNEP GÜNEŞ
|% 54,64
|165
|CHP
|HASAN ÜNAL
|% 30,46
|92
|YENİDEN REFAH
|MEHMET GÜNER
|% 7,29
|22
|İYİ PARTİ
|CANAN RÜZGER TEMİZ EL
|% 5,63
|17
|SAADET
|FAHRİ KARABELİ
|% 1,32
|4
|DSP
|CEVAT BEKCİ
|% 0,33
|1
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR BAHAR
|% 0,33
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,47
|Katılım Oranı
|:
|% 68,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİL SAMİ BARIŞ
|% 58,23
|191
|DSP
|HAYDAR ÇORUM
|% 37,2
|122
|DİĞER
|% 3,05
|10
|YENİDEN REFAH
|LEMAN BAŞOL
|% 0,91
|3
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA FEN
|% 0,61
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,16
|Katılım Oranı
|:
|% 76,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KAZIM KURT
|% 48,75
|26.450
|AK PARTİ
|ÖZKAN ALP
|% 40,54
|21.995
|DİĞER
|% 3,66
|1.985
|İYİ PARTİ
|EMİNE EDİZGİL
|% 3,3
|1.791
|ZAFER PARTİSİ
|SELİM DORUK
|% 1,39
|753
|YENİDEN REFAH
|DİNÇ BİÇER
|% 1
|540
|DEM PARTİ
|FERİT DİLMAN
|% 0,47
|256
|DSP
|GARİP YILDIRIM
|% 0,2
|106
|BTP
|NİHAT GÜNAYDIN
|% 0,17
|93
|SAADET
|İSMAİL SATEKİN
|% 0,17
|93
|DP
|ABDÜLKADİR GÖZTAŞ
|% 0,07
|40
|TKP
|EBRU OKTAY
|% 0,07
|39
|MEMLEKET
|ALİHAN GÖÇMEN
|% 0,06
|34
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KORKMAZ
|% 0,06
|34
|VATAN PARTİSİ
|MESERRET DOĞAN
|% 0,04
|20
|HÜDA PAR
|CEVDET YILDIRIM
|% 0,03
|16
|MİLLET
|NURETTİN ÇAKIROĞLU
|% 0,01
|8
|BAĞIMSIZ
|RİZA DEMİRALAY
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 79,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET DÖNMEZ
|% 46,07
|680
|CHP
|SAFİYE KESGİN
|% 29,94
|442
|YENİDEN REFAH
|FARUK GÜLER
|% 20,19
|298
|İYİ PARTİ
|ERSİN NALBANT
|% 1,83
|27
|DP
|AHMET DİNÇER
|% 1,29
|19
|SAADET
|ADİL KESER
|% 0,47
|7
|MEMLEKET
|İLKER AKBAŞ
|% 0,07
|1
|DSP
|MUSA ÖZDALGIN
|% 0,07
|1
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR ÜNSAL
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60,87
|Katılım Oranı
|:
|% 86,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|UĞUR TEPE
|% 49,17
|2.737
|MHP
|ERHAN ERDEN
|% 46,01
|2.561
|BAĞIMSIZ
|KERİM TURAN
|% 1,42
|79
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN
|% 1,27
|71
|YENİDEN REFAH
|OKAN BÜYÜKSARI
|% 1,01
|56
|DİĞER
|% 0,56
|31
|ZAFER PARTİSİ
|SELİM ARSLANGİRAY
|% 0,16
|9
|DSP
|SEDAT ALTUNTAŞ
|% 0,11
|6
|GELECEK PARTİSİ
|MERAL ÖZDOĞANLI
|% 0,09
|5
|MİLLET
|MEHMET ATEŞ
|% 0,09
|5
|BTP
|BARIŞ ÇALIKUŞU
|% 0,07
|4
|HÜDA PAR
|HASAN SEVİM
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,92
|Katılım Oranı
|:
|% 80,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN İLHAN
|% 47,94
|1.153
|CHP
|HABİL DÖKMECİ
|% 45,41
|1.092
|İYİ PARTİ
|MURAT AHMET YILDIRIM
|% 3,08
|74
|YENİDEN REFAH
|ABDÜLKADİR ALTINEL
|% 1,29
|31
|ZAFER PARTİSİ
|MUTLU TEKİN
|% 1,04
|25
|HÜDA PAR
|RAMAZAN AKSU
|% 0,37
|9
|SAADET
|İDRİS KAÇAR
|% 0,37
|9
|DSP
|CEYHUN DİLEK
|% 0,21
|5
|BTP
|SEÇKİN YAVAŞ
|% 0,17
|4
|DEVA PARTİSİ
|DAVUT ÇELİK
|% 0,12
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,66
|Katılım Oranı
|:
|% 71,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ATAÇ
|% 53,94
|20.548
|AK PARTİ
|HAMİD YÜZÜGÜLLÜ
|% 36,5
|13.906
|DİĞER
|% 4,52
|1.723
|İYİ PARTİ
|ŞÜKRÜ KETENCİ
|% 2,04
|776
|ZAFER PARTİSİ
|DİLEK BAYRAÇ
|% 1,45
|553
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TACETTİN SARIOĞLU
|% 0,48
|181
|DEM PARTİ
|ELİF ASLAN
|% 0,35
|134
|SAADET
|ELİF ÖRS
|% 0,16
|59
|MEMLEKET
|ENES ERDÖNMEZ
|% 0,09
|35
|DSP
|MÜRSEL ÇİLEK
|% 0,09
|33
|BTP
|SABRİYE AŞIK
|% 0,09
|33
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ÖZKARAYANIK
|% 0,07
|27
|TKP
|BESTE BEGÜM YİĞİT
|% 0,07
|26
|DP
|MUHAMMED EKREM ATİK
|% 0,04
|16
|EMEP
|BERİVAN ÖZKARA
|% 0,03
|12
|MİLLET
|MUSTAFA HAS
|% 0,02
|8
|VATAN PARTİSİ
|İSMAİL BAYRAKTAR
|% 0,02
|8
|HÜDA PAR
|ÖMER ÖZÇAM
|% 0,02
|7
|ANAP
|CEMİL İRTEKİN
|% 0,01
|5
|BAĞIMSIZ
|EMRAH ALTUN
|% 0,01
|5
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oy sayım sürecini takip ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın kararına saygı duyduklarını belirterek, demokrasiye vurgu yaptı.
Aydın'ın en kalabalık ve en dinamik köylerinden biri olan Ilıdağ Köyü, 15 yıl aradan sonra muhtarını değiştirdi. Geleneksel yaşantısı ve ekonomistliği kadar siyasetteki öncülüğü ile dikkat çeken köyde Ali İhsan Bayram, muhtar seçildi. Bayram, rakibi Halil Tok'u geride bırakarak çoğunluğun oylarını aldı.
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in oy kullandığı sandıktan CHP'ye 113, AK Parti'ye ise 84 oy çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?