ESKİŞEHİR SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:17  Güncelleme: 00:17
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.361
Toplam Seçmen : 696.060
Açılan Sandık : 2.116
Açılan Sandık Oranı : % 89,62
Kullanılan Oy : 486.991
Geçerli Oy : 480.421
Katılım Oranı : % 77,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYŞE ÜNLÜCE% 49,73238.914
AK PARTİİDRİS NEBİ HATİPOĞLU% 38,88186.780
İYİ PARTİMELİH AYDIN% 3,8218.373
DİĞER% 2,6112.529
ZAFER PARTİSİOĞUZ BEKİ% 2,2910.989
YENİDEN REFAHKADİR ÇALIŞICI% 1,115.309
DEM PARTİİZZETTİN ALTUN% 0,422.024
SAADETFESİH BİNGÖL% 0,251.214
DSPFEVZİ ÖNER% 0,21985
YTPENES AKTÜRK% 0,15743
MEMLEKETSALİH ESKİCİ% 0,09453
BTPFAHRİ GÜRGENBURAN% 0,08395
DEVA PARTİSİÇELİK ERİMEZ% 0,08374
TKPDURSUN ALKAN% 0,05251
EMEPHÜSEYİN ÖGE% 0,05230
VATAN PARTİSİRAİF EŞKİNAT% 0,04192
MİLLETİBRAHİM ÇELİK% 0,03148
HAK-PARSEMRA GÜNAYDIN% 0,03135
HÜDA PARM. ZÜLFİKAR FIRAT% 0,03128
BAĞIMSIZKASIM KARAKAŞ% 0,02107
BAĞIMSIZEROL ÇOBAN% 0,0291
TKHÖZGE ALTAY DEDE% 0,0157
ALPU

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 82,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÜRBÜZ GÜLLER% 45,422.818
MHPALPARSLAN KOKULU% 39,092.425
BÜYÜK BİRLİKRAFET DEMİRTAŞ% 9,17569
İYİ PARTİMUSTAFA GÖKÇE% 2,79173
YENİDEN REFAHHİKMET ÖZKAN% 1,4389
SAADETALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN% 0,3723
BTPHASAN ÖKTEN% 0,3522
BAĞIMSIZTALAT ÇAL% 0,2616
DİĞER% 0,2616
ZAFER PARTİSİİLKER YİĞİT ÇETİN% 0,2415
DSPAHMET AYTÜRE% 0,1811
DEVA PARTİSİGÖKHAN MEMİŞ% 0,1811
MİLLETMEHMET DİNER% 0,1610
HÜDA PARKADİR GÜLSARİ% 0,16
BEYLİKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 86,21
Katılım Oranı : % 89,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAKAN KARABACAK% 53,791.781
AK PARTİVAHİT KARA% 42,161.396
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN TOSUN% 1,7859
İYİ PARTİSERKAN AKÇALI% 0,8227
YENİDEN REFAHCAFER AKMEŞE% 0,4615
BTPCEMAL AKTAŞ% 0,217
HÜDA PARMEHMET ERKILIÇ% 0,186
SAADETMUHAMMET SERDAR AKBIYIK% 0,186
DEVA PARTİSİSERTAL ÖZUÇAK% 0,155
BAĞIMSIZMURAT GÜNDÜZ% 0,155
DSPZÜLFİYE KOLAY% 0,124
ÇİFTELER

Açılan Sandık Oranı : % 62
Katılım Oranı : % 78,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEHRA KONAKCI% 34,771.801
DSPMELİH DERİCİ% 30,421.576
MHPKADİR BIYIK% 27,611.430
İYİ PARTİFATMA GÜL ÖZCAN% 2,12110
DİĞER% 1,5379
YENİDEN REFAHYASİN KAZANKAYA% 1,2263
MİLLETRAMAZAN SAĞIR% 0,526
DEVA PARTİSİMUSTAFA TAŞKIN% 0,4222
ZAFER PARTİSİBURAK GÜNDÜZ% 0,4121
SAADETHAMDİ TABANLI% 0,2714
VATAN PARTİSİVEDAT ÖZCAN% 0,2714
BTPGÜRKAN ÇALIŞKAN% 0,2111
BAĞIMSIZBAHTİYAR YÜRÜK% 0,179
HÜDA PARHAZAR GÜLSARİ% 0,084
GÜNYÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 69,23
Katılım Oranı : % 88,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKHİDAYET ÖZMEN% 50,771.156
YENİDEN REFAHMENDERES DURGUT% 25,95591
CHPİSA AKKAYA% 20,68471
BTPMUZAFFER ŞEN% 0,8820
MEMLEKETMEHMET KURT% 0,5312
SAADETMETİN KİLİT% 0,4410
ZAFER PARTİSİHASAN AKTAŞ% 0,317
DSPMUSTAFA GÜNEŞ% 0,225
HÜDA PARBİLAL ALTSOY% 0,225
HAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR BELCELİ% 56,671.015
CHPERDAL ŞANLI% 40,82731
İYİ PARTİMAHMUT ÇETİNER% 1,4526
BTPTUNCAY AKDEMİR% 0,285
YENİDEN REFAHNEZİH YILDIRIM% 0,224
DSPYUSUF ÖZSOY% 0,173
ZAFER PARTİSİİBRAHİM YILDIRAN% 0,173
HÜDA PARMEHMET BARIŞ% 0,112
SAADETSEZER ÖZÇESOY% 0,112
İNÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERHAT HAMAMCI% 51,392.267
CHPBALKAN AKTAŞ% 44,321.955
İYİ PARTİAHMET DALAR% 1,8883
YENİDEN REFAHHASAN GÜÇBİLMEZ% 1,6673
SAADETYÜCEL İPEK% 0,2310
HÜDA PARHAMZA TARHAN% 0,29
ZAFER PARTİSİMURAT ULUARABACI% 0,115
BTPSEVGİ EROL% 0,115
DSPTAGİ YILDIZ% 0,052
MİLLETMÜCAHİT CANBAZ% 0,052
MAHMUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİSHAK GÜNDOĞAN% 47,412.284
AK PARTİMURAT UÇARER% 40,951.973
DİĞER% 9,15441
DSPGÜRCAN DEMİRCAN% 1,258
İYİ PARTİGÖKHAN AYGÜN% 0,5225
DEVA PARTİSİSABRİYE ELBASTI DELİCAN% 0,2110
ZAFER PARTİSİMURAT KOÇAK% 0,199
DEM PARTİRUZGAR ÇETİN% 0,157
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÇÜK% 0,084
BTPERCAN HASÇELİK% 0,063
MİLLETUĞUR ÖZDEMİR% 0,042
HÜDA PARMUHAMMED KELEŞ% 0,021
SAADETMUZAFFER KAPLAN% 0,021
MİHALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEYNEP GÜNEŞ% 55,911.187
CHPHASAN ÜNAL% 35,23748
YENİDEN REFAHMEHMET GÜNER% 5,56118
İYİ PARTİCANAN RÜZGER TEMİZ EL% 2,2648
SAADETFAHRİ KARABELİ% 0,6113
ZAFER PARTİSİUĞUR BAHAR% 0,194
DSPCEVAT BEKCİ% 0,143
DEM PARTİMERT NİHAT KARAATLI% 0,051
BTPHAYRİ MERMERTAŞ% 0,051
MİHALIÇÇIK

Açılan Sandık Oranı : % 98,31
Katılım Oranı : % 75,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DSPHAYDAR ÇORUM% 52,562.797
MHPHALİL SAMİ BARIŞ% 45,732.434
SAADETMEHMET KAVAK% 0,7339
İYİ PARTİMUSTAFA FEN% 0,5127
DİĞER% 0,1910
YENİDEN REFAHLEMAN BAŞOL% 0,137
ZAFER PARTİSİHALİL GÖBEKLİ% 0,116
BTPSEDA AĞIRDİL% 0,021
HÜDA PARMİKAİL ACİR% 0,021
ODUNPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 76,95
Katılım Oranı : % 77,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKAZIM KURT% 50,1592.202
AK PARTİÖZKAN ALP% 38,8671.449
İYİ PARTİEMİNE EDİZGİL% 3,586.584
ZAFER PARTİSİSELİM DORUK% 2,224.091
DİĞER% 1,522.803
YENİDEN REFAHDİNÇ BİÇER% 1,312.413
DEM PARTİFERİT DİLMAN% 0,591.078
DSPGARİP YILDIRIM% 0,46839
SAADETİSMAİL SATEKİN% 0,35651
BTPNİHAT GÜNAYDIN% 0,23419
TKPEBRU OKTAY% 0,14254
MEMLEKETALİHAN GÖÇMEN% 0,14250
DPABDÜLKADİR GÖZTAŞ% 0,12228
DEVA PARTİSİYUNUS KORKMAZ% 0,12219
HÜDA PARCEVDET YILDIRIM% 0,08149
VATAN PARTİSİMESERRET DOĞAN% 0,06106
MİLLETNURETTİN ÇAKIROĞLU% 0,0472
BAĞIMSIZRİZA DEMİRALAY% 0,0354
SARICAKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 72,22
Katılım Oranı : % 85,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DÖNMEZ% 42,68953
CHPSAFİYE KESGİN% 29,15651
YENİDEN REFAHFARUK GÜLER% 18,5413
DİĞER% 6,18138
İYİ PARTİERSİN NALBANT% 1,7940
DPAHMET DİNÇER% 0,8519
SAADETADİL KESER% 0,7216
MEMLEKETİLKER AKBAŞ% 0,051
DSPMUSA ÖZDALGIN% 0,041
ZAFER PARTİSİUĞUR ÜNSAL% 0,041
SEYİTGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 85,51
Katılım Oranı : % 85,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUĞUR TEPE% 50,083.975
MHPERHAN ERDEN% 45,433.606
İYİ PARTİMUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN% 1,28102
YENİDEN REFAHOKAN BÜYÜKSARI% 1,2398
BAĞIMSIZKERİM TURAN% 1,0180
DİĞER% 0,3729
ZAFER PARTİSİSELİM ARSLANGİRAY% 0,1915
GELECEK PARTİSİMERAL ÖZDOĞANLI% 0,1814
DSPSEDAT ALTUNTAŞ% 0,097
BTPBARIŞ ÇALIKUŞU% 0,065
MİLLETMEHMET ATEŞ% 0,065
HÜDA PARHASAN SEVİM% 0,022
SİVRİHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 97,92
Katılım Oranı : % 79,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHABİL DÖKMECİ% 48,155.984
AK PARTİHÜSEYİN İLHAN% 47,595.915
İYİ PARTİMURAT AHMET YILDIRIM% 2,04253
YENİDEN REFAHABDÜLKADİR ALTINEL% 0,899
ZAFER PARTİSİMUTLU TEKİN% 0,7391
SAADETİDRİS KAÇAR% 0,2430
DSPCEYHUN DİLEK% 0,1316
BTPSEÇKİN YAVAŞ% 0,1114
HÜDA PARRAMAZAN AKSU% 0,1114
DEVA PARTİSİDAVUT ÇELİK% 0,112
TEPEBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 64,32
Katılım Oranı : % 75,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ATAÇ% 54,7876.472
AK PARTİHAMİD YÜZÜGÜLLÜ% 36,4950.942
DİĞER% 3,85.313
ZAFER PARTİSİDİLEK BAYRAÇ% 1,592.217
İYİ PARTİŞÜKRÜ KETENCİ% 1,41.954
YENİDEN REFAHMEHMET TACETTİN SARIOĞLU% 0,66917
DEM PARTİELİF ASLAN% 0,31436
SAADETELİF ÖRS% 0,21301
MEMLEKETENES ERDÖNMEZ% 0,12162
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÖZKARAYANIK% 0,11153
DSPMÜRSEL ÇİLEK% 0,11149
TKPBESTE BEGÜM YİĞİT% 0,1136
BTPSABRİYE AŞIK% 0,1136
EMEPBERİVAN ÖZKARA% 0,0685
DPMUHAMMED EKREM ATİK% 0,0568
VATAN PARTİSİİSMAİL BAYRAKTAR% 0,0452
BAĞIMSIZEMRAH ALTUN% 0,0233
MİLLETMUSTAFA HAS% 0,0232
HÜDA PARÖMER ÖZÇAM% 0,0227
ANAPCEMİL İRTEKİN% 0,0121

Kaynak: AA

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