ESKİŞEHİR SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.361
|Toplam Seçmen
|:
|696.060
|Açılan Sandık
|:
|2.116
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,62
|Kullanılan Oy
|:
|486.991
|Geçerli Oy
|:
|480.421
|Katılım Oranı
|:
|% 77,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYŞE ÜNLÜCE
|% 49,73
|238.914
|AK PARTİ
|İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
|% 38,88
|186.780
|İYİ PARTİ
|MELİH AYDIN
|% 3,82
|18.373
|DİĞER
|% 2,61
|12.529
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ BEKİ
|% 2,29
|10.989
|YENİDEN REFAH
|KADİR ÇALIŞICI
|% 1,11
|5.309
|DEM PARTİ
|İZZETTİN ALTUN
|% 0,42
|2.024
|SAADET
|FESİH BİNGÖL
|% 0,25
|1.214
|DSP
|FEVZİ ÖNER
|% 0,21
|985
|YTP
|ENES AKTÜRK
|% 0,15
|743
|MEMLEKET
|SALİH ESKİCİ
|% 0,09
|453
|BTP
|FAHRİ GÜRGENBURAN
|% 0,08
|395
|DEVA PARTİSİ
|ÇELİK ERİMEZ
|% 0,08
|374
|TKP
|DURSUN ALKAN
|% 0,05
|251
|EMEP
|HÜSEYİN ÖGE
|% 0,05
|230
|VATAN PARTİSİ
|RAİF EŞKİNAT
|% 0,04
|192
|MİLLET
|İBRAHİM ÇELİK
|% 0,03
|148
|HAK-PAR
|SEMRA GÜNAYDIN
|% 0,03
|135
|HÜDA PAR
|M. ZÜLFİKAR FIRAT
|% 0,03
|128
|BAĞIMSIZ
|KASIM KARAKAŞ
|% 0,02
|107
|BAĞIMSIZ
|EROL ÇOBAN
|% 0,02
|91
|TKH
|ÖZGE ALTAY DEDE
|% 0,01
|57
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,89
|Katılım Oranı
|:
|% 82,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GÜRBÜZ GÜLLER
|% 45,42
|2.818
|MHP
|ALPARSLAN KOKULU
|% 39,09
|2.425
|BÜYÜK BİRLİK
|RAFET DEMİRTAŞ
|% 9,17
|569
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÖKÇE
|% 2,79
|173
|YENİDEN REFAH
|HİKMET ÖZKAN
|% 1,43
|89
|SAADET
|ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN
|% 0,37
|23
|BTP
|HASAN ÖKTEN
|% 0,35
|22
|BAĞIMSIZ
|TALAT ÇAL
|% 0,26
|16
|DİĞER
|% 0,26
|16
|ZAFER PARTİSİ
|İLKER YİĞİT ÇETİN
|% 0,24
|15
|DSP
|AHMET AYTÜRE
|% 0,18
|11
|DEVA PARTİSİ
|GÖKHAN MEMİŞ
|% 0,18
|11
|MİLLET
|MEHMET DİNER
|% 0,16
|10
|HÜDA PAR
|KADİR GÜLSARİ
|% 0,1
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,21
|Katılım Oranı
|:
|% 89,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAKAN KARABACAK
|% 53,79
|1.781
|AK PARTİ
|VAHİT KARA
|% 42,16
|1.396
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN TOSUN
|% 1,78
|59
|İYİ PARTİ
|SERKAN AKÇALI
|% 0,82
|27
|YENİDEN REFAH
|CAFER AKMEŞE
|% 0,46
|15
|BTP
|CEMAL AKTAŞ
|% 0,21
|7
|HÜDA PAR
|MEHMET ERKILIÇ
|% 0,18
|6
|SAADET
|MUHAMMET SERDAR AKBIYIK
|% 0,18
|6
|DEVA PARTİSİ
|SERTAL ÖZUÇAK
|% 0,15
|5
|BAĞIMSIZ
|MURAT GÜNDÜZ
|% 0,15
|5
|DSP
|ZÜLFİYE KOLAY
|% 0,12
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 62
|Katılım Oranı
|:
|% 78,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ZEHRA KONAKCI
|% 34,77
|1.801
|DSP
|MELİH DERİCİ
|% 30,42
|1.576
|MHP
|KADİR BIYIK
|% 27,61
|1.430
|İYİ PARTİ
|FATMA GÜL ÖZCAN
|% 2,12
|110
|DİĞER
|% 1,53
|79
|YENİDEN REFAH
|YASİN KAZANKAYA
|% 1,22
|63
|MİLLET
|RAMAZAN SAĞIR
|% 0,5
|26
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA TAŞKIN
|% 0,42
|22
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK GÜNDÜZ
|% 0,41
|21
|SAADET
|HAMDİ TABANLI
|% 0,27
|14
|VATAN PARTİSİ
|VEDAT ÖZCAN
|% 0,27
|14
|BTP
|GÜRKAN ÇALIŞKAN
|% 0,21
|11
|BAĞIMSIZ
|BAHTİYAR YÜRÜK
|% 0,17
|9
|HÜDA PAR
|HAZAR GÜLSARİ
|% 0,08
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 69,23
|Katılım Oranı
|:
|% 88,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|HİDAYET ÖZMEN
|% 50,77
|1.156
|YENİDEN REFAH
|MENDERES DURGUT
|% 25,95
|591
|CHP
|İSA AKKAYA
|% 20,68
|471
|BTP
|MUZAFFER ŞEN
|% 0,88
|20
|MEMLEKET
|MEHMET KURT
|% 0,53
|12
|SAADET
|METİN KİLİT
|% 0,44
|10
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN AKTAŞ
|% 0,31
|7
|DSP
|MUSTAFA GÜNEŞ
|% 0,22
|5
|HÜDA PAR
|BİLAL ALTSOY
|% 0,22
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİR BELCELİ
|% 56,67
|1.015
|CHP
|ERDAL ŞANLI
|% 40,82
|731
|İYİ PARTİ
|MAHMUT ÇETİNER
|% 1,45
|26
|BTP
|TUNCAY AKDEMİR
|% 0,28
|5
|YENİDEN REFAH
|NEZİH YILDIRIM
|% 0,22
|4
|DSP
|YUSUF ÖZSOY
|% 0,17
|3
|ZAFER PARTİSİ
|İBRAHİM YILDIRAN
|% 0,17
|3
|HÜDA PAR
|MEHMET BARIŞ
|% 0,11
|2
|SAADET
|SEZER ÖZÇESOY
|% 0,11
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERHAT HAMAMCI
|% 51,39
|2.267
|CHP
|BALKAN AKTAŞ
|% 44,32
|1.955
|İYİ PARTİ
|AHMET DALAR
|% 1,88
|83
|YENİDEN REFAH
|HASAN GÜÇBİLMEZ
|% 1,66
|73
|SAADET
|YÜCEL İPEK
|% 0,23
|10
|HÜDA PAR
|HAMZA TARHAN
|% 0,2
|9
|ZAFER PARTİSİ
|MURAT ULUARABACI
|% 0,11
|5
|BTP
|SEVGİ EROL
|% 0,11
|5
|DSP
|TAGİ YILDIZ
|% 0,05
|2
|MİLLET
|MÜCAHİT CANBAZ
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İSHAK GÜNDOĞAN
|% 47,41
|2.284
|AK PARTİ
|MURAT UÇARER
|% 40,95
|1.973
|DİĞER
|% 9,15
|441
|DSP
|GÜRCAN DEMİRCAN
|% 1,2
|58
|İYİ PARTİ
|GÖKHAN AYGÜN
|% 0,52
|25
|DEVA PARTİSİ
|SABRİYE ELBASTI DELİCAN
|% 0,21
|10
|ZAFER PARTİSİ
|MURAT KOÇAK
|% 0,19
|9
|DEM PARTİ
|RUZGAR ÇETİN
|% 0,15
|7
|YENİDEN REFAH
|AHMET KÜÇÇÜK
|% 0,08
|4
|BTP
|ERCAN HASÇELİK
|% 0,06
|3
|MİLLET
|UĞUR ÖZDEMİR
|% 0,04
|2
|HÜDA PAR
|MUHAMMED KELEŞ
|% 0,02
|1
|SAADET
|MUZAFFER KAPLAN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEYNEP GÜNEŞ
|% 55,91
|1.187
|CHP
|HASAN ÜNAL
|% 35,23
|748
|YENİDEN REFAH
|MEHMET GÜNER
|% 5,56
|118
|İYİ PARTİ
|CANAN RÜZGER TEMİZ EL
|% 2,26
|48
|SAADET
|FAHRİ KARABELİ
|% 0,61
|13
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR BAHAR
|% 0,19
|4
|DSP
|CEVAT BEKCİ
|% 0,14
|3
|DEM PARTİ
|MERT NİHAT KARAATLI
|% 0,05
|1
|BTP
|HAYRİ MERMERTAŞ
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,31
|Katılım Oranı
|:
|% 75,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DSP
|HAYDAR ÇORUM
|% 52,56
|2.797
|MHP
|HALİL SAMİ BARIŞ
|% 45,73
|2.434
|SAADET
|MEHMET KAVAK
|% 0,73
|39
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA FEN
|% 0,51
|27
|DİĞER
|% 0,19
|10
|YENİDEN REFAH
|LEMAN BAŞOL
|% 0,13
|7
|ZAFER PARTİSİ
|HALİL GÖBEKLİ
|% 0,11
|6
|BTP
|SEDA AĞIRDİL
|% 0,02
|1
|HÜDA PAR
|MİKAİL ACİR
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,95
|Katılım Oranı
|:
|% 77,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KAZIM KURT
|% 50,15
|92.202
|AK PARTİ
|ÖZKAN ALP
|% 38,86
|71.449
|İYİ PARTİ
|EMİNE EDİZGİL
|% 3,58
|6.584
|ZAFER PARTİSİ
|SELİM DORUK
|% 2,22
|4.091
|DİĞER
|% 1,52
|2.803
|YENİDEN REFAH
|DİNÇ BİÇER
|% 1,31
|2.413
|DEM PARTİ
|FERİT DİLMAN
|% 0,59
|1.078
|DSP
|GARİP YILDIRIM
|% 0,46
|839
|SAADET
|İSMAİL SATEKİN
|% 0,35
|651
|BTP
|NİHAT GÜNAYDIN
|% 0,23
|419
|TKP
|EBRU OKTAY
|% 0,14
|254
|MEMLEKET
|ALİHAN GÖÇMEN
|% 0,14
|250
|DP
|ABDÜLKADİR GÖZTAŞ
|% 0,12
|228
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KORKMAZ
|% 0,12
|219
|HÜDA PAR
|CEVDET YILDIRIM
|% 0,08
|149
|VATAN PARTİSİ
|MESERRET DOĞAN
|% 0,06
|106
|MİLLET
|NURETTİN ÇAKIROĞLU
|% 0,04
|72
|BAĞIMSIZ
|RİZA DEMİRALAY
|% 0,03
|54
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,22
|Katılım Oranı
|:
|% 85,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET DÖNMEZ
|% 42,68
|953
|CHP
|SAFİYE KESGİN
|% 29,15
|651
|YENİDEN REFAH
|FARUK GÜLER
|% 18,5
|413
|DİĞER
|% 6,18
|138
|İYİ PARTİ
|ERSİN NALBANT
|% 1,79
|40
|DP
|AHMET DİNÇER
|% 0,85
|19
|SAADET
|ADİL KESER
|% 0,72
|16
|MEMLEKET
|İLKER AKBAŞ
|% 0,05
|1
|DSP
|MUSA ÖZDALGIN
|% 0,04
|1
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR ÜNSAL
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,51
|Katılım Oranı
|:
|% 85,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|UĞUR TEPE
|% 50,08
|3.975
|MHP
|ERHAN ERDEN
|% 45,43
|3.606
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN
|% 1,28
|102
|YENİDEN REFAH
|OKAN BÜYÜKSARI
|% 1,23
|98
|BAĞIMSIZ
|KERİM TURAN
|% 1,01
|80
|DİĞER
|% 0,37
|29
|ZAFER PARTİSİ
|SELİM ARSLANGİRAY
|% 0,19
|15
|GELECEK PARTİSİ
|MERAL ÖZDOĞANLI
|% 0,18
|14
|DSP
|SEDAT ALTUNTAŞ
|% 0,09
|7
|BTP
|BARIŞ ÇALIKUŞU
|% 0,06
|5
|MİLLET
|MEHMET ATEŞ
|% 0,06
|5
|HÜDA PAR
|HASAN SEVİM
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,92
|Katılım Oranı
|:
|% 79,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HABİL DÖKMECİ
|% 48,15
|5.984
|AK PARTİ
|HÜSEYİN İLHAN
|% 47,59
|5.915
|İYİ PARTİ
|MURAT AHMET YILDIRIM
|% 2,04
|253
|YENİDEN REFAH
|ABDÜLKADİR ALTINEL
|% 0,8
|99
|ZAFER PARTİSİ
|MUTLU TEKİN
|% 0,73
|91
|SAADET
|İDRİS KAÇAR
|% 0,24
|30
|DSP
|CEYHUN DİLEK
|% 0,13
|16
|BTP
|SEÇKİN YAVAŞ
|% 0,11
|14
|HÜDA PAR
|RAMAZAN AKSU
|% 0,11
|14
|DEVA PARTİSİ
|DAVUT ÇELİK
|% 0,1
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 64,32
|Katılım Oranı
|:
|% 75,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ATAÇ
|% 54,78
|76.472
|AK PARTİ
|HAMİD YÜZÜGÜLLÜ
|% 36,49
|50.942
|DİĞER
|% 3,8
|5.313
|ZAFER PARTİSİ
|DİLEK BAYRAÇ
|% 1,59
|2.217
|İYİ PARTİ
|ŞÜKRÜ KETENCİ
|% 1,4
|1.954
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TACETTİN SARIOĞLU
|% 0,66
|917
|DEM PARTİ
|ELİF ASLAN
|% 0,31
|436
|SAADET
|ELİF ÖRS
|% 0,21
|301
|MEMLEKET
|ENES ERDÖNMEZ
|% 0,12
|162
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ÖZKARAYANIK
|% 0,11
|153
|DSP
|MÜRSEL ÇİLEK
|% 0,11
|149
|TKP
|BESTE BEGÜM YİĞİT
|% 0,1
|136
|BTP
|SABRİYE AŞIK
|% 0,1
|136
|EMEP
|BERİVAN ÖZKARA
|% 0,06
|85
|DP
|MUHAMMED EKREM ATİK
|% 0,05
|68
|VATAN PARTİSİ
|İSMAİL BAYRAKTAR
|% 0,04
|52
|BAĞIMSIZ
|EMRAH ALTUN
|% 0,02
|33
|MİLLET
|MUSTAFA HAS
|% 0,02
|32
|HÜDA PAR
|ÖMER ÖZÇAM
|% 0,02
|27
|ANAP
|CEMİL İRTEKİN
|% 0,01
|21
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, belediyelerde millete hizmet etmek ve kendilerini göstermek için çalışacaklarını belirtti. Partisinin 31 Mart seçimlerinde başarılı olduğunu vurgulayan Erbakan, Milli Görüş'ün yeniden yükselişi ve Yeniden Refah Partisi'nin iktidar yürüyüşünün ayak sesleri olduğunu ifade etti. Erbakan, belediye başkanlığı seçimlerinde yüzde 100'ün üzerinde oy artışı elde ettiklerini söyledi ve 2028 seçimlerinde iktidara yürümeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçildi. Destekçileri konvoylar düzenleyerek seçimin sonucunu kutladı. Aksun, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak Erzincan'a hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre zafer kazandı. Er, seçim sonrası yaptığı konuşmada, tüm çabalarının Malatya'nın yeniden imarı için olacağını belirtti. AK Parti ve MHP yetkilileri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, Malatya için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.
Cumhur İttifakı'nın adayı Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Er, seçim zaferini kutlayan vatandaşlara hitap ederek, Malatya'nın yeniden imarı için çalışacaklarını belirtti. AK Parti ve MHP yetkilileri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, Malatya için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Özvatan ilçesinde yapılan seçimlerde mevcut belediye başkanı Halit Demir, resmi olmayan sonuçlara göre tekrar başkan seçildi. MHP adayı Demir, 2 bin oy alarak rakiplerini geride bıraktı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Develi ilçesinde oyların yüzde 36,14'ünü alan Cumhur İttifakı Adayı Adem Şengül, belediye başkanlığına seçildi.
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