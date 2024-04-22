Eskişehirli Milli Sualtı Görüntüleme Sporcusu Erkan Balk, Houston'da Üçüncü Oldu - Son Dakika
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Eskişehirli Milli Sualtı Görüntüleme Sporcusu Erkan Balk, Houston'da Üçüncü Oldu

Eskişehirli Milli Sualtı Görüntüleme Sporcusu Erkan Balk, Houston\'da Üçüncü Oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sualtı görüntüleme milli sporcusu Erkan Balk, ABD'nin Teksas eyaleti Houston şehrinde düzenlenen 2024 Houston Underwater Film Festivali'nde üçüncü oldu. Balk, daha önce de dünya şampiyonluğu elde etmişti.

22.04.2024 15:26  Güncelleme: 15:54
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik ve Spor Kulübü'nün sualtı görüntüleme milli sporcusu Erkan Balk, ABD'nin Teksas eyaleti Houston şehrinde 29 ülkeden 300 filmin katıldığı 2024 Houston Underwater Film Festivali'nde üçüncü oldu.

EBB Spor Kulübü'nün sualtı görüntüleme milli sporcusu Erkan Balk, Ekim 2023'te Küba'da düzenlenen 19. Dünya Fotoğraf ve 5. Dünya Sualtı Video Şampiyonası'nda milli formayla Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu getirmişti. Balk, son olarak ABD'nin Houston şehrinde düzenlenen 2024 Houston Underwater Film Festivali'ne katıldı. 29 ülkeden 300 filmin yarıştığı festivale "Colorful" adlı kısa filmiyle katılan Balk, "Feature Length" kategorisinde üçüncü oldu.

Su altı sporlarında gelen başarının çok değerli olduğunu belirten ve Erkan Balk'ı kutlayan EBB Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bozkırın ortasındaki güzel şehrimizden su altı sporlarında böylesi anlamlı bir başarının gelmesi çok gurur verici. Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübümüzün Dünya Şampiyonu sporcusu Erkan Balk'ı festivaldeki başarısından dolayı kutluyor, bu büyük başarının gençlere ilham kaynağı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehirli Milli Sualtı Görüntüleme Sporcusu Erkan Balk, Houston'da Üçüncü Oldu - Son Dakika

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