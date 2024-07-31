Etimesgut Belediyesi Sokak Hayvanlarını Görevlendirecek - Son Dakika
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Etimesgut Belediyesi Sokak Hayvanlarını Görevlendirecek

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanlarını eğiterek belediyede görevlendireceklerini ve onlarca binaya sahip çıkacak can dostlarına bekçilere ihtiyaçları olduğunu belirtti. Barınaklar rehabilitasyon ve eğitim merkezlerine dönüşecek, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü de destek verecek.

31.07.2024 21:25
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanlarını eğiterek "Belediye'de görevlendireceğini", Belediyenin onlarca binasına sahip çıkacak can dostlarına, bekçilere ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can dostlarımız için belediyemizde yeni görevler oluşturacağız. Birimlerimizde, sosyal tesislerimizde ve hatta birçok binamızda onlara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Veteriner müdürü ve Türk ordusunun mayın arama köpeklerinin eğitmeninin, sokak hayvanlarının eğitim sürecini sağlayacağını belirten Beşikçioğlu, şunları kaydetti:

"Barınaklarımız rehabilitasyon ve eğitim merkezlerine dönüşecek. Ayrıca Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü, bu süreçte bilgi ve birikimleriyle bizlerin yanında olacak. Sonrasında ise can dostlarımızı Belediye'de görevlendireceğim. Belediyemizin fen işlerinin garajında, park bahçelerin garajında, tır otoparkımızın garajında, sosyal tesislerimize ve belediyemizin onlarca binasına sahip çıkacak can dostlarına, bekçilere ihtiyacımız var."

Kaynak: AA

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