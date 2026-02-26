Eurocities ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Üyesi Avrupalı Belediye Başkanları Silivri Cezaevi'nden Açıklama Yaptı

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre Gökbulut

(İSTANBUL) Avrupa Şehirler Birliği (Eurocities) ve B40 Balkan Şehirleri Ağı üyesi Avrupalı belediye başkanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek ve dayanışmak amacıyla, 19 Mart'tan bu yana ikinci kez cezaevini ziyaret etmek istedi. Adalet Bakanlığı'ndan izin alamayan heyet, Silivri Cezaevi önünde açıklama yaptı. Açıklamanın ardından heyet CHP'nin Silivri'de bulunan dayanışma evini ziyaret etti.

Avrupa Şehirler Birliği (Eurocities) ve B40 Balkan Şehirleri Ağı üyesi Avrupalı belediye başkanları, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek ve dayanışmak amacıyla 19 Mart 2025 operasyonundan bu yana ikinci kez Silivri'ye bir ziyaret gerçekleştirmek istedi. Konuk heyetin, İmamoğlu ile cezaevinde görüşme talebi, Adalet Bakanlığı tarafından, önceki seferde de olduğu gibi kabul edilmedi.

Aralarında Eurocities Başkanı ve Gent (Belçika) Belediye Başkanı Mathias de Clercq ile İmamoğlu'nun öncülüğünde kurulan B40 Ağı'nın dönem Başkanı ve Zagreb (Hırvatistan) Belediye Başkanı Tomislav Tomaševic, Oslo (Norveç) Belediye Başkanı Eirik Lae Solberg, Arezzo (İtalya) Belediye Başkanı Alessandro Ghinelli ve Paris (Fransa) Belediye Başkan Yardımcısı Jean-Luc Romero'nun bulunduğu 12 kişilik heyet, İBB'nin Saraçhane'deki ana yerleşkesinde ağırlandı. Heyet daha sonra Silivri Cezaevine gitti. Burada ilk açıklamayı İBB Başkanvekili Nuri Aslan yaptı. Aslan şunları söyledi:

"Eurocities ve B40 Balkan şehirleri ağı heyeti ikinci kez yanımızda"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ilçe belediye başkanlarımızın liyakatle çalışan bürokratlarımızın yol arkadaşlarımızın hukuksuzca tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevindeyiz. Avrupalı belediye başkanları başkan yardımcıları ve temsilcilerinden oluşan Eurocities ve B40 Balkan şehirleri ağı heyeti ikinci kez yanımızda. Ekrem Başkanımıza destek olmak için yeniden geldiler. Ekrem Başkanımızın şahsında adalete, demokrasiye sahip çıkmaya bir kez daha geldiler. Hepsine teşekkür ediyor sözü kent belediye başkanı ve başkanına bırakıyorum"

İBB Başkanvekil Aslan sözü daha sonra Eurocities Başkanı ve Gent (Belçika) Belediye Başkanı Mathias de Clercq'a bıraktı. Mathias de Clercq açıklamasında şunları söyledi:

"CHP'nin düzenlemiş olduğu tüm mitinglerde gözlemlediğimiz tepkiyi bizi oldukça duygulandırıyor"

"Burada adalet ve insan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunmak için burada bulunmaktayız. Ekrem İmamoğlu mevkidaşımız şu an aklımızda bulunan hapishanede. Bir suçlu olduğu için değil, liderliği sayesinde alternatif bir yolun olduğunu, yerel yönetimlerin otoriter kontrolün dışında bir yol gösterdiğini, bunun imkanı olduğunu gösterdiği için hapsedilmiş durumda. Dün katıldığımız mitingde veya CHP'nin düzenlemiş olduğu tüm mitinglerde gözlemlediğimiz tepkiyi bizi oldukça duygulandırıyor ve etkilendiriyor. Sizlerin cesareti bizlere ilham ediyor. 20'den fazla Türk siyasetçi ayrıca Avrupa'da Tıran ve Budapeşte gibi şehirlerin belediye başkanları ne yazık ki orantısız ve haksız hukuki süreçlere maruz kalmaktalar ve biz iktidarın giderek daha fazla kötüye kullanıldığını görmekteyiz."

"Demokrasi ne yazık ki sadece Türkiye değil, Avrupa'da da erozyona uğramakta"

Demokrasi ne yazık ki sadece Türkiye değil, Avrupa'da da erozyona uğramakta ve bunların bizim için bir uyarı, bir uyanma çağrısı niteliğinde. Çünkü demokrasi bizim bu gibi kabullenebileceğimiz değil her gün mücadale ederek savunmamız gereken bir değerdir ve bu mücadelemizi sürdürürken bazen ağır bedeller ödemek durumunda da kalabiliriz. Ancak bunu yaparak büyük bedeller ödeyerek bu şekilde özgürlük ve adalet birliği değerleri savunmamız mümkün olacaklar. Ne yazık ki Avrupa Birliği ve Avrupa'daki ulusal hükümetler bu demokrasinin erozyona uğraması durumu karşısında ciddi bir sessizlik içindeler. Bu nedenle biz belediye başkanları olarak sesimizi yükseltmeli ve tepkimizi göstermeliyiz.

"İstanbul'dan net bir mesaj vermek istiyoruz demokrasi halkındır"

Bu nedenle Avrupa Komisyonu'nun net bir tavır takınmaya ve somut adımlarla Türkiye'deki demokrasinin erozyona uğraması ile ilgili daha fazla baskı uygulamaya ve Türk hükümetini gözaltında ve hapiste olan siyasetçilerin serbest bırakılması yönünde ikna etme konusunda çabalarımızı sürdürmekteyiz. Sevgili Ekrem Avrupalı şehirler senin umut ışığında ilerlemekte ve senin gösterdiğin adalet ve temel hak bazlı yöneticilik ve liderlik ışığı yolunda hareket etmekte. Bugün İstanbul'dan net bir mesaj vermek istiyoruz. Demokrasi halkındır. Sen ve çalışma arkadaşların serbest kalıp insanlara hizmet etmeye devam edebilene kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz"

"Gerekirse 3'üncü 4'üncü 5'inci ziyaret için İstanbul'a geleceğim çünkü biz belediye başkanları olarak asla pes etmeyeceğiz"

B40 Ağı'nın dönem Başkanı ve Zagreb (Hırvatistan) Belediye Başkanı Tomislav Tomaševic söz alarak şunları söyledi:

"Bu ziyaret benim sayın İmamoğlu'nu görmek için ikinci gelişim. Kendisini hem bir mevkiidaş hemde bir dost olarak görüyorum. Geçen yılın Ağustos ayında heyet olarak görmek için bir çabamız olmuştu ancak ne yazık ki bu çabamızda başarıyla sonuçlanmadı. Geçen Ağustos ayında yaptığımız ziyarette hapishanenin dışındaki kapının önündeydik. Şimdide kapılardan içeriye girdik kampüsün önündeyiz ancak ne yazık ki sayın Ekrem İmamoğlu'nu görme şansımız olmadı. Bu gerçekten kalp kırıcı bir durum ve umuyorum ki hayranlık duyduğum mevkiidaşım ve dostum olarak gördüğüm belediye başkanını görme fırsatına ulaşırım. Bugün burada bulunan belediye başkanları olarak farklı siyasi görüşleri temsil ediyoruz. Avrupa'nın liberal partilerinden sosyal ve demokrat partilerinden belediye başkanları olarak Ekrem İmamoğlu'na dayanışma ve destek duyguları içerisinde bir aradayız. İkinci ziyaret olduğunu söylemiştim ve asla pes etmeyeceğim gerekirse 3'üncü 4'üncü 5'inci ziyaret için İstanbul'a geleceğim çünkü biz belediye başkanları olarak asla pes etmeyeceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun da pes etmeyeceğinden eminim. Aynı zamanda Türkiye Halkının İstanbul Halkının da pes etmeyeceğini biliyorum"

"Bizler burada demokrasiyi savunmak için bulunmaktayız"

Oslo (Norveç) Belediye Başkanı Eirik Lae Solberg son konuşmacı olarak söz aldı. Solberg konuşmasında şunları söyledi:

"Yerel demokrasinin ve demokrasinin dostları. Bugün burada bulunmamızın sebebi Ekrem İmamoğlu'nun daha iyi bir gelecek için İstanbulluların hayatını daha da iyileştirmek için beraber çalışmalar yapmak için bizimle görüşmesi değil bunun yapmak yerine şu anda bir hapishanede bulunması. Kendisi bir mevkidaşım ve kendisinin gördüğü muameleyi beni açıkçası şaşkınlığa uğratıyor. Ben Norveç'in başkenti Oslo'nun belediye başkanıyım. Buradan daha uzak, daha kuzeyde bir ülke. Ancak yine de kendisiyle aynı değerleri paylaştığımız için onun yanındayım ve ben Norveç'in muhafazakarları diyebileceğimiz bir partiyi temsilen burada bulunmaktayım. Buradan daha uzak, daha kuzeyde bir ülke. Ancak yine de kendisiyle aynı değerleri paylaştığımız için onun yanındayım ve ben Norveç'in muhafazakarları diyebileceğimiz bir partiyi temsilen burada bulunmaktayım. Burada bir muhafazakar partiyi temsilen bulunmamın hiçbir önemi yok. Çünkü ister liberal, ister sosyal demokrat, ister yeşil, ister muhafazakar olalım. Bizler burada demokrasiyi savunmak için bulunmaktayız."

"Oslo Ekrem İmamoğlu'nun yanındadır"

Bizler liderlerini seçen insanların haklarını savunmak ve bu seçilmiş liderlerin görevlerini yerine getirebilmesi için bu hakları savunmak için buradayız. Ekrem İmamoğlu hem de diğer siyasi tutuklular neredeyse bir yıldır hapiste olan tutuklular bir an önce serbest bırakılmalıdır. Ekrem İmamoğlu seçilerek aldığı görevini yerine getirmek üzere kendisinin bunu yapmasına izin verilmelidir ve kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini yürütmesine de izin verilmelidir. Aynı zamanda özgür ve adil seçimlerde yarışma hakkına sahip olmasını istiyoruz. Oslo Ekrem İmamoğlu yanındadır.

Heyet daha sonra Silivri Cezaevi'nin yakınlarında bulunan dayanışma evini ziyaret etti.