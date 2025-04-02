Evden Atılan 76 Yaşındaki Adamın Hayatı İHA ile Değişti

Evden atılan 76 yaşındaki adamı yüzü İHA'nın haberinden sonra güldü

Çadırda kalan adama ev bulunup 1 senelik kirası ödendi

76 yaşındaki Eyüp Altıntaş: "Komşularım, muhtarım çok yardım ediyorlar onlar olmasaydı ben zaten bitmiştim"

Alanönü Mahalle Muhtarı Hüseyin Özat: "Bir vatandaşımız da 12 aylık kirasını karşıladı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ev sahibi ile anlaşamadığı için evden atılan ve kurduğu çadırda kalan 76 yaşındaki Eyüp Altıntaş, İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportaj sonrasında birçok kişi yardım ederken bir hayırsever yaşlı adama yeni bulunan evin 12 aylık kirasını karşıladı. 76 yaşındaki adam yeni evinin tadilatını yapmak için kolları sıvadı.

Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Kahveciler Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde oturan 76 yaşındaki Eyüp Altıntaş, iddiasına göre 4 bin lira kirasına ek 6 ayda bir 2 bin lira isteyen ev sahibi ile tartışmış, akabinde evden çıkarak boş araziye kurduğu çadırda eşyalarını muhafaza edip, yaşamaya çalışıyordu. İhlas Haber Ajansı muhabirine durumu anlatan yaşlı adamın haberi, medyada geniş yer almıştı.

Yeni evinin tadilatına başlattı

Yapılan haberden sonra 76 yaşındaki Eyüp Altıntaş'a Eskişehir Valiliği'nin yanı sıra birçok hayırsever ulaştı. Bazı hayırseverler yaşlı adama maddi yardımlarda bulunurken bazıları da ucuza ev buldu. Bulunan evin 1 yıllık kirası ise başka bir hayırsever tarafından karşılandı. Yeni evine yerleşmek isteyen inşaat ustası 76 yaşındaki Eyüp Altıntaş, tadilat işlemlerine başladı. Evin zemininden, tuvaletine kadar birçok yeri tamir etmeye çalışan yaşlı adam, yardımcı olan herkese çok ettiğini belirtti.

"Amcamız şuan kendi tadilatını yapıyor"

Yaşlı adama yardımcı olan Alanönü Mahalle Muhtarı Hüseyin Özat, "Karşı komşusu Ayşe Hanım Alzheimer, bize amcanın dışarı atıldığını o haber verdi. Biz eski ev sahibine ulaşmak istedik ama amca orada oturmak istemediğini söyleyince bizde başka ev arayışına girdik. Tüm halka özellikle de Eskişehir halkına teşekkür ederim herkes yardım etti. İstanbul'dan dahi yardımlar geldi, bir vatandaşımız 20 bin lira yardım gönderdi. Bir vatandaşımız da 12 aylık kirasını karşıladı. Vatandaşlarımıza buradan çok teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Devletimiz, milletimiz, halkımız olduğu müddetçe kimse açta açıkta kalmaz. 4 bin lira kira talep ettiler normalde daha fazlaydı kirası ama benim hatırıma bu fiyata anlaştık. Yılda 48 bin lira yapıyor, sağ olsun bir ablamız da bunu karşıladı yani bir yıl artık kira derdi yok. Tadilattan önce Odunpazarı Belediyesi ilaçlama ekibi geldi, ilk önce evi ilaçladılar sonra boyasını aldık ve amcamız "Ben kendim yaparım" dedi inşaat işinden anladığı için amcamız şuan kendi tadilatını yapıyor. Bir arkadaşta yardımcı oluyor ona, tahminimce en geç Salı veya Çarşamba günü evine taşınır düşüncesindeyim. Burada başta valiliğimiz, kaymakamlığımız, ve Odunpazarı Belediyesi olmak üzere teşekkür etmek isterim yardımlarından dolayı. Bizi ve halkımızı yalnız bırakmadılar bizzat hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"Onlar olmasaydı ben zaten bitmiştim"

Oldukça detaylı tadilat çalışmasına girişen 76 yaşındaki Eyüp Altıntaş ise, "Kaymakam geldi peşinden 1-2 saat sonra da muhtar geldi, ondan sonra hepsi alarma geçti ve burayı bana tuttular. Bende elimden geldiğince yapıyorum. Adamlar da çok çalışıyorlar. Kaymakamlıktan borcum vardı onu ödediler. Onlar olmasaydı ben zaten bitmiştim. Komşularda çok yardım ediyorlar, muhtarıma yardım gönderiyorlar muhtarım da bana yetiştiriyor. Mesela bir kadın bir yıllık kira ödeyerek yardımcı olmak istedi bunların hepsi muhtarın sayesinde oldu sağ olsun" diyerek mutluluğunu dile getirdi.