Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı
18.06.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun yıllardır birlikte olan Derya Uluğ ile Asil Gök, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Şubat ayında evlilik teklifi alan ve "Evet" yanıtını veren Uluğ, mutluluğunu nişan kareleriyle paylaşırken ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı.

Ünlü çift Derya Uluğ ile Asil Gök, ilişkilerini bir adım ileri taşıdı. Uzun yıllardır birlikte olan çift, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı özel bir törenle nişanlandı.

<a class='keyword-sd' href='/evlilik/' title='Evlilik'>Evlilik</a> yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

EVLİLİK TEKLİFİNE "EVET" DEMİŞTİ

Şubat ayında Asil Gök'ten sürpriz bir evlilik teklifi alan Derya Uluğ, bu teklife "Evet" yanıtını vermişti. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan çift, nişan töreniyle yeni bir döneme adım attı.

Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

NİŞAN KARELERİNİ PAYLAŞTILAR

Derya Uluğ ve Asil Gök, nişan töreninden kareleri ortak bir paylaşımla takipçileriyle buluşturdu. Çiftin mutluluğu fotoğraflara yansırken, paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK MESAJLARI

Ünlü çiftin mutlu gününe katılamayan dostları da tebrik mesajlarıyla destek verdi. Demet Akalın, Emre Altuğ, Buray, Çiğdem Batur, Asuman Dabak, Seda Sayan, Cenk Tosun ve Murat Dalkılıç gibi birçok ünlü isim paylaşımların altına kutlama mesajları bıraktı.

Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

MUTLULUKLARI GÖZLERDEN KAÇMADI

Uzun süredir uyumlu birliktelikleriyle dikkat çeken Derya Uluğ ile Asil Gök'ün nişan töreni, çiftin hayranları tarafından da büyük ilgi gördü. Evlilik hazırlıklarına başlayan ikilinin düğün tarihiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı
Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı
Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı
Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı
Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı
Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı
Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

Derya Uluğ, Asil Gök, Evlilik, Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
Trump: ABD’nin İran’a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil Trump: ABD'nin İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu Milli yıldız kadroda Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi "Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
Misafirliğe giden polisin şüpheli ölümü Ekipler alarma geçti Misafirliğe giden polisin şüpheli ölümü! Ekipler alarma geçti
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
Orhangazi’de otomobil apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı Orhangazi’de otomobil apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı
Usulsüz sağlık raporu operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama Usulsüz sağlık raporu operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bodrum’da 8 bin TL’lik hesap kaçağı Bodrum'da 8 bin TL'lik hesap kaçağı
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:08
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Nilüfer’e sarıldı
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Nilüfer'e sarıldı
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
10:58
Aspendos’ta Nehir Tanrısı Mozaiği Bulundu
Aspendos'ta Nehir Tanrısı Mozaiği Bulundu
10:54
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
10:47
Acun Ilıcalı ve Galatasaray arasında transfer savaşı Çuvalla para istiyorlar
Acun Ilıcalı ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Çuvalla para istiyorlar
10:34
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
10:25
Motorinin ardından benzine de indirim göründü
Motorinin ardından benzine de indirim göründü
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
09:09
Dünya bu sevinci konuşuyor Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi
Dünya bu sevinci konuşuyor! Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 11:57:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.