Fas'ta İsrail Boykotu Talebiyle Gösteriler Düzenlendi - Son Dakika
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Fas'ta İsrail Boykotu Talebiyle Gösteriler Düzenlendi

Fas'ın farklı kentlerinde düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi, İsrail'i destekleyen ülkelerin ürünlerinin boykot edilmesini talep etti. Fas'taki bazı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Kazablanka, Cedide, Tatvan, Marakeş dahil olmak üzere pek çok kentte İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi. Gösterilerde, Mescid-i Aksa'nın yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ne aylardır devam eden aç bırakma politikası ve yıkıcı saldırılarının yansımalarına ilişkin fotoğraflar taşındı. İsrail'in sekiz aydır Gazze'ye saldırılara devam ettiğine dikkati çeken göstericiler, Filistin meselesinin desteklenmesi; Tel Aviv'e verdiği desteği durdurmaları için baskı oluşturması adına İsrail'i destekleyen ülkelerin ürünlerinin de boykot edilmesi çağrısında bulundu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 232 Filistinli öldürüldü, 85 bin 37 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

14.06.2024 10:17
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Fas'ın farklı kentlerinde düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi, İsrail'i destekleyen ülkelerin ürünlerinin boykot edilmesini talep etti.

Fas'taki bazı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Kazablanka, Cedide, Tatvan, Marakeş dahil olmak üzere pek çok kentte İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi.

Gösterilerde, Mescid-i Aksa'nın yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ne aylardır devam eden aç bırakma politikası ve yıkıcı saldırılarının yansımalarına ilişkin fotoğraflar taşındı.

"Filistin'in özgürlüğü için boykot et", "Halk Filistin'in özgürleştirilmesini istiyor", "Filistin direniyor", "Direnen Gazze'nin fedaileriyiz", "Hepimiz biriz çok yaşa Filistin", "Fas'tan onurlu Filistin'e selam olsun" sloganları atıldı.

İsrail'in sekiz aydır Gazze'ye saldırılara devam ettiğine dikkati çeken göstericiler, Filistin meselesinin desteklenmesi; Tel Aviv'e verdiği desteği durdurmaları için baskı oluşturması adına İsrail'i destekleyen ülkelerin ürünlerinin de boykot edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 232 Filistinli öldürüldü, 85 bin 37 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Tel Aviv, Filistin, Marakeş, İsrail, Çocuk, Gazze, Fas, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta İsrail Boykotu Talebiyle Gösteriler Düzenlendi - Son Dakika

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