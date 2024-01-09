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İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı - Son Dakika
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İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı

Dün akşam Fatih Camii'nde slogan atarak imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçaklayan Ömer Salgın'ın babası H.S. emniyette ifade verdi. Oğlunun 2 kere evlenip boşandığını söyleyen H.S., Salgın'ın 1-2 ay önce dini konulara merak sardığını söyledi.

09.01.2024 - 15:14,  Güncelleme: 16:13
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Fatih Camii'de slogan atarak imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçaklayan Ömer Salgın'ın babası H.S., ifadesi için Bursa'dan İstanbul'a geldi. H.S.'nin polise verdiği ifadede, oğlunun 2 kere evlenip boşandığını, bir süre önce işlerinin de kötüye gitmeye başladığını ve 1-2 ay önce dini konulara merak sardığını söylediği öğrenildi.

Fatih Camii'nde İmam ve Müezzini Bıçaklayan Saldırganın Babası Konuştu

İMAMI VE CEMAATTEN 1 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Dün saat 19.15 sıralarında, Fatih Camii'nde iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan ve camiye giren Ömer Salgın slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkardı. Cami İmamı Galip Usta, Salgın'ı uyararak camiden çıkmasını istedi. Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Salgın, o sırada camide bulunan ve olaya müdahale etmeye çalışan Bilal Erdem'e de bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Ömer Salgın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Salgın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Camii'nde İmam ve Müezzini Bıçaklayan Saldırganın Babası Konuştu

BABASI İFADE VERDİ: 1-2 AY ÖNCE DİNİ KONULARA MERAK SALDI

Olayın ardından Salgın'ın babası H.S. de ifadeye çağırıldı. Bursa'dan gelen baba H.S., polise verdiği ifadede oğlunun 2 kere evlenip boşandığını, bir süre önce işlerinin de kötüye gitmeye başladığını ve 1-2 ay önce dini konulara merak sardığını söylediği öğrenildi.

Fatih Camii'nde İmam ve Müezzini Bıçaklayan Saldırganın Babası Konuştu

SUÇ KAYDI VE ÜZERİNE KAYITLI AV TÜFEĞİ VARMIŞ

Öte yandan yapılan araştırmada Salgın'ın üzerine 2028 yılına kadar ruhsatlı av tüfeği bulunduğu öğrenildi. Şahsın Fatih Camisi'nde namaz sırasında, "Allahuekber putları camiden çıkartın" diye bağırdığı da ortaya çıktı.

İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Emekli Tahminci: Müslüman zulmetmez iki aydir dine sarmış ise bunuda yapmaz buna birileri yaptırmıştır neden fatih camii baska camii değil buradan bu pisliği sorgulayın Yanıtla 36 15
  • Abdülkadir Doğruyol: YAZDIM FAKAT YAYINLAMADIZ .HANGİ NEDENLE BELİRTİRSENİZ MEMNUN OLURUM . Yanıtla 1 0

İstanbul, Bursa, Ömer, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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