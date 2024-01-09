Fatih Camisi\'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli Ö.S, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinde aylık ortalama 500 bin lira geliri olduğunu öne sürdü. Daha önce ailesiyle ilgili sorunlar yaşadığını ve iki kez evlilik yaptığını ifade eden şüphelinin, "Son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım. Olay tarihinde camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum." dediği öğrenildi. Ö.S, ayrıca bıçaklama olayına ilişkin kişiler ya da kurumlarca yönlendirilmediğini, olayın anlık refleks olarak geliştiğini savundu.

Fatih Camisi'nde dün akşam, imam ile cami cemaatinden bir kişiye bıçaklı saldıran ve ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Ö.S. polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

SAVCILIKTAKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli, savcılık ifadesinde ticaretle uğraştığını, aylık ortalama 500 bin lira geliri olduğunu öne sürdü. Daha önce ailesiyle ilgili sorunlar yaşadığını ve iki kez evlilik yaptığını belirten Ö.S, "Son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım." dedi.

"BIÇAKLAMA OLAYI ANLIK BİR REFLEKSLE GELİŞTİ"

Şüpheli Ö.S., Fatih Camisi'ne gittiğini, eşiyle problemi olduğunu ve bu nedenle çok bunaldığını ileri sürerek, "Olay tarihinde camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum." diye konuştu. Üzerindeki bıçağın kendisine ait olduğunu anlatan Ö.S. bıçaklama olayına ilişkin kişiler ya da kurumlarca yönlendirilmediğini, anlık refleks olarak geliştiğini savundu.

Şüpheli Ö.S.

KENDİSİNİ DİNİ KONULARA VERMİŞ

Hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan Ö.S'nin, 2028'e kadar geçerli av tüfeği ruhsatı olduğu öğrenildi. Öte yandan, şüphelinin babası Hüseyin S. de ifade işlemleri için Bursa'dan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. İfadesinde oğlunun 2012'de evlenip 2019'da boşandığını, daha sonra bir evlilik daha yapıp eşinden ayrıldığı için sorunlar yaşadığını belirten Hüseyin S. son aylarda ise işlerindeki bozulma nedeniyle kendisini dini konulara verdiğini anlattı. Bu arada şüphelinin tek başına Bursa'dan kendi aracıyla Fatih Camisi'ne geldiği öğrenildi.