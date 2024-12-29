Fatih Erbakan: Öcalan "Silah bırakın" çağrısını İmralı\'dan yapsın

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Beraberinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sacit Günbey ile kente gelen Erbakan, bir otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölge insanı ile kucaklaşmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

ERBAKAN: ÇÖZÜM SÜRECİNE "EVET" DİYORUZ

Erbakan, bölgede çözüm süreci gündeme geldiğine dikkati çekerek, "Bölgedeki kardeşlerimizin taleplerinin yerine getirilmesi, batıda insanlarımız hangi haklara sahipse doğuda da aynı haklara sahip olması için elbette çözüm sürecine 'evet' diyoruz." ifadesini kullandı. Erbakan, bu noktada bölgedeki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin, önde gelen isimlerin, bölge halkının muhatap alınması gerektiğini belirtti.

"ÖCALAN ÇAĞRIYI İMRALI'DAN YAPSIN"

Bir gazetecinin, DEM Parti heyetinin dün İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yapılan açıklamaya ilişkin görüşlerini sorması üzerine Erbakan, şunları kaydetti: " Türkiye'nin üniter yapısına, toprak bütünlüğüne zeval vermeyecek şekilde bölgedeki insanımızın haklarının temsil edilmesi için gereken çalışma yapılmalıdır ancak Abdullah Öcalan örgüte 'silah bırakın' çağrısı yapacaksa bunu da İmralı'dan yapması uygun olacaktır. Eğer böyle bir çağrıda bulunulacaksa da 'Hayır böyle bir şeye gerek yoktur.' demeyiz ama çözüm sürecinin bölge insanı, bölgedeki halkla yürütülmesi son derece önemlidir."