Fatih Erbakan: Öcalan "Silah bırakın" çağrısını İmralı'dan yapsın - Son Dakika
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Fatih Erbakan: Öcalan "Silah bırakın" çağrısını İmralı'dan yapsın

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. Erbakan, "Abdullah Öcalan örgüte 'silah bırakın' çağrısı yapacaksa bunu da İmralı'dan yapması uygun olacaktır. " dedi.

29.12.2024 18:16  Güncelleme: 07:46
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Beraberinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sacit Günbey ile kente gelen Erbakan, bir otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölge insanı ile kucaklaşmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

ERBAKAN: ÇÖZÜM SÜRECİNE "EVET" DİYORUZ

Erbakan, bölgede çözüm süreci gündeme geldiğine dikkati çekerek, "Bölgedeki kardeşlerimizin taleplerinin yerine getirilmesi, batıda insanlarımız hangi haklara sahipse doğuda da aynı haklara sahip olması için elbette çözüm sürecine 'evet' diyoruz." ifadesini kullandı. Erbakan, bu noktada bölgedeki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin, önde gelen isimlerin, bölge halkının muhatap alınması gerektiğini belirtti.

Fatih Erbakan: Öcalan 'Silah bırakın' çağrısını İmralı'dan yapsın

"ÖCALAN ÇAĞRIYI İMRALI'DAN YAPSIN"

Bir gazetecinin, DEM Parti heyetinin dün İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yapılan açıklamaya ilişkin görüşlerini sorması üzerine Erbakan, şunları kaydetti: " Türkiye'nin üniter yapısına, toprak bütünlüğüne zeval vermeyecek şekilde bölgedeki insanımızın haklarının temsil edilmesi için gereken çalışma yapılmalıdır ancak Abdullah Öcalan örgüte 'silah bırakın' çağrısı yapacaksa bunu da İmralı'dan yapması uygun olacaktır. Eğer böyle bir çağrıda bulunulacaksa da 'Hayır böyle bir şeye gerek yoktur.' demeyiz ama çözüm sürecinin bölge insanı, bölgedeki halkla yürütülmesi son derece önemlidir."

Fatih Erbakan: Öcalan "Silah bırakın" çağrısını İmralı\'dan yapsın
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih Erbakan: Öcalan 'Silah bırakın' çağrısını İmralı'dan yapsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Şevki Sünger:
    Pardon ya bu ne diyor. Doğu ve batının kanunları farklida ben 55 senedir bunu anlamamışım mı? Tek fark biz elektrik parası ödüyoruz orada bir çok kişi kaçak elektrik kullanıyor tek fark bu. Ayrıca bir çok kürt tanıyorum ki bahçelinin onlardan milliyetçilik dersi alması lazım vatanseverlik dersi alması lazım 34 12 Yanıtla
  • Kadir aytaç:
    bu hain başının tecriti kaldırılıp serbest bırakılması asla düşünülemez lakin Ayyıldızımızın altında hücrede çagrı yaptırılmalı 36 5 Yanıtla
  • osman şahin:
    Genel af çıkarılmalı suçsuz yatanlar Salı verilmeli 7 12 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    bunların yüzünden ülkede terör bitmiyor elllerinde malzeme kalmayacak diye korkuyorlar 17 2 Yanıtla
  • salihb:
    yahu sanki batıda Anayasa işliyor da Doğuda Baba yasa mı işliyor. Saçmalığın danıskası bu.Yıllardır bunu cahil halka empoze ediyorlar. Doğuda ki insanın batıdaki insandan ne farkı var hala anlamış değilim 2 0 Yanıtla
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