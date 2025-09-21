Fatih\'te Cinayet: Züleyha E. Boğazı Kesilmiş Bulundu

Fatih'te uzun süredir kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Züleyha E., evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Olay, dün gece Aksaray Mahallesi Sulu Bostan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Züleyha E.'den haber alamayan komşuları, durumu ev sahibine bildirdi. Ev sahibi, çilingir yardımıyla girdiği dairede genç kadını yatak odasında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Züleyha E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KOMŞULAR: SEVGİLİSİ SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU

Olayla ilgili soruşturma sürerken, aynı binada yaşayan Ahmet Eskimiş, genç kadının zaman zaman şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Eskimiş, şunları söyledi:

"Geleni gideni çok oluyordu. Genellikle tanımadığımız kişiler gelirdi. Gürültü nedeniyle birkaç kez uyardık. Bazı komşuların numarası vardı, mesajlaşma uygulamasında son görülmesi Çarşamba günüydü. Genellikle tek yaşıyordu ama arkadaşları sık sık gelip gidiyordu. Bildiğim kadarıyla Türk vatandaşı olmayan bir sevgilisi vardı. Daha önce birkaç kez şiddet uyguladığını duyduk. Tam olarak bilmiyorum ama sürekli şiddet gösteriyordu."