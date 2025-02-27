Fedakar bir annenin, kimliği belirsiz felçli Rus gence kucak açması beyaz perdeye taşınıyor

Güncel

Moskova ve Antalya'da nisanda çekimleri yapılacak olan "Bi Umut" filmi Rusya ve Türkiye'de aynı anda yıl sonuna doğru sinemaseverlerle buluşacak.

Trafik kazası sonucu Antalya'da bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görürken tanıdığı, kimliği belirsiz Rus gence fedakarca 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın "Umut"lu başlayan ancak hüzünlü biten öyküsü sinemaya uyarlanıyor.

Yapımcılığını "Ayla" ve "Müslüm" gibi filmlerin de yaratıcısı Mustafa Uslu'nun üstlendiği "Bi Umut" isimli filmin çekimlerine 7 Nisan'da başlanacak. Moskova'da ve Antalya'da çekilecek filmin yönetmen koltuğunda Gökhan Arı oturacak. Senaryosunu Mert Dikmen'in kaleme aldığı filmde, Gülsüm Kabadayı'yı Türk sinemasının oyuncularından Ayça Damgacı canlandıracak.

Gülsüm Kabadayı'nın "Umut" ismini verdiği kimliği belirsiz Rus gencini ise Rusya'da "Slovo Patsana" (Erkek Sözü) dizisinde oynayan ünlü oyuncu Leon Kemstaç oynayacak. Anna Andrusenko da Umut'un Rus olduğu anlaşılan sahnede ninni söyleyen animatör kız rolünü üstlenecek.

Gülsüm Anne ve Umut'un dokunaklı öyküsü, merhamet ve fedakarlığın en özel hikayesinin Türkiye'de ve dünyada geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanan filmin kasım ayı sonunda tamamlanarak vizyona girmesi planlanıyor.

Yapımcı Uslu, öykünün kahramanı Gülsüm Kabadayı ile birlikte "Bi Umut" ismi verilen filmin çekimleri öncesinde Moskova'da basın toplantısı düzenledi.

TASS haber ajansında düzenlenen toplantıya Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rus televizyon programcısı Andrey Malahov ve öyküyü sinemaya uyarlayacak yapım şirketi NBU Gold AŞ Cine Gold Sinemaları Sinema Grup Başkanı Bulut Balkis da katıldı.

-"Film ile dünyada başka iyilikler de olsun istiyoruz"

Yapımcı Mustafa Uslu yaptığı konuşmada, en fazla 3 ay yaşayacak denilen birisini fedakarca annelik duygularını vererek 10 yıl yaşatmanın, onu mutlu edebilmenin konuşturabilmenin ve anne dedirtebilmenin dünyada eşi benzeri bulunmayan bir olay olduğunu belirtti.

Gülsüm Kabadayı'nın yaşadıklarının dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu merhamet ve fedakarlığın en özel hikayesi olduğunu vurgulayan Uslu, bu duygulara bugün dünyada herkesin ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Bir Türk annesi ve Rus gencin dünyaya insanlığın bugün ihtiyaç duyduğu bu hisler bakımından ders verdiğini vurgulayan Uslu, "Bu hikayeyi beyaz perdeye aktarıp dünyaya gösterime açıyor olmamız bizim için heyecan verici. Bu film dünyada daha çok insana ulaşsın, iyilik rüzgarları dalga dalga dünyayı sarsın. Dünyada buna benzer başka iyilikler olsun, adı da 'umut' olsun. İyilik dünyayı sarsın." dedi.

Gülsüm Kabadayı'nın Rusya'da milli bir anne olduğunu aktaran Uslu, "Onun (Gülsüm Kabadayı) tek bir üzüntüsü vardı. Oğluna söz vermişti. İyileştiğine onu Rusya'ya, memleketine götürecekti. Ama olmadı. Şimdi Umut'un anısını yaşatmak ve bu anıyı gelecek nesillere devretmek bize düşüyor." ifadelerini kullandı.

Filmin çekimleri tamamlandıktan sonra prömiyerinin Moskova, Ankara ve İstanbul'da aynı anda yapılacağını dile getiren Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de filme davet edeceklerini söyledi.

-"Filmin Oscar ödülü almasını istiyoruz"

Söz konusu insanlık hikayesinin Oscar ödülü almasını ve dünyaya mal olmasını çok istediğinin altını çizen Uslu, "Filmi Oscar'a hazırlıyoruz. Türkiye'yi temsilen filmin Oscar'a gitmesini istiyoruz. ABD'de gösterime girmesini dünyanın her yerinde gösterilmesini istiyoruz. Film Türkiye, Rusya, Belarus ve Avrupa'da aynı anda vizyona girecek. Bu iyilik, merhamet dersini dünyada herkesin görmesini istiyoruz." diye konuştu.

Uslu, oyuncuları seçerken yaşanan olayı hissedecek kabiliyette olanlardan seçtiklerini de belirterek, dünyanın en iyi yıldızı bile olsa gerçek hikayenin önüne geçemeyeceğini, ancak yine de en iyi oyunculardan kadro oluşturduklarını vurguladı.

Senaryoyu 5 yılda oluşturduklarını bildiren Uslu, senaryoda hiçbir hataya yer vermemeye çalıştıklarını söyledi. Uslu, "Hikaye gerçek ve olayın kahramanı hayatta olduğu için oldukça zor bir çalışma yapacağız." dedi.

Sosyal medyada Gülsüm Anne'nin Umut'u çokça öpmesinden dolayı "şov yapmakla" eleştirildiğini anımsatan Uslu, Umut'un öz annesinin kıskanıp da belki ortaya çıkar düşüncesinden hareketle Kabadayı'nın bunu yaptığını aktardı.

-Kabadayı: "Umut, dünyaya merhamet ve insanlık adına umut olacak"

Gülsüm Kabadayı da yaptığı konuşmada, hayatını kaybettiği için Rusya'ya "Umut" ile gelemediklerini belirterek, "Ama o aramızda inanıyorum, o çok istiyordu. Umut'umu buraya getirecektik, onun kendi memleketiydi. Rus anneler de onu çok sevmişti, o da onları çok sevdi. Ama Umut'um tüm dünyaya merhamet ve insanlık adına bir umut olacak." ifadelerini kullandı.

Umut'un mezarının Antalya'nın Korkuteli ilçesinde olduğunu hatırlatan Kabadayı, Rusya'dan hala mezarı ziyarete gelenlerin olduğunu aktardı. Kabadayı, "Umut bir dünya idi, güneş oldu ay oldu, yıldız oldu, bütün dünyaya sevgi yağdırdı. İnsanlığı, merhameti paylaşmayı öğretti, benim de emeğime saygı gösterdi, bana 'anne' dedi." diye konuştu.

-Büyükelçi Bilgiç: "Benzer olay Rusya'da yaşansa Rus anneler de Türk çocuğuna sahip çıkardı"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç de geçmişte Gülsüm Kabadayı'nın hikayesini takip ettiğinde duygulandığını belirterek, "Gülsüm Anne'nin yaşadığı ve bizlere yaşattığı olay ve bu sinema başarısı bir araya geldiğinde, eminim Bi Umut filmiyle çok başarılı bir hikayeyi yakalayacağımıza eminim." dedi.

"Anlatılan hikaye aslında sadece Türkiye'nin hikayesi değil, Türklerin ve Rusların ortak hikayesidir" diyen Bilgiç, Türkler ve Rusların kültürel anlamda yakın olduğunu dile getirdi. Bilgiç, "Eminim benzer olay Rusya'da yaşansaydı, bir Rus anne bir Türk çocuğuna da böyle sahip çıkardı. Bu ortak hikayemiz ve bu ortak hikayenin bir filme taçlanacağına eminim." diye konuştu.

Daha sonra Uslu ve Kabadayı beraberindeki heyetle Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ederek burada da bir söyleşi programına katıldı.

Filmin yıl sonuna doğru sinemaseverlerle buluşacağı belirtildi.

-Bir fedakarlık hikayesi: Gülsüm Anne

Üç çocuğu olan Kabadayı ile Umut adını verdiği gencin hikayesi Ağustos 2008'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde başladı. Tedavi gören bir yakınına refakat eden Gülsüm Anne, Antalya'da trafik kazası sonucu aynı hastanenin yoğun bakım servisinde kalan ve adı bile bilinmeyen gençle ilgilenmeye başladı.

Yaklaşık 40 kilogram olan gencin yanından hiç ayrılmayan Kabadayı, yaşam mücadelesini kazanan kimsesiz gencin "koruyucu ailesi" oldu.

Fiziksel benzerliği ve Rusça sözcüklere tepki vermesinden dolayı Rus uyruklu olduğu düşünülen gencin üzerine titreyen Gülsüm anne, "evladım" dediği gence Umut ismini verdi. Yatalak olan gence adeta bebek gibi bakması ve olağanüstü sevgisiyle dikkati çeken Kabadayı, hikayesi haber olunca milyonların hayranlığını kazandı.

Rusya'daki bir televizyon kanalına konuk olan ve programdakiler tarafından ayakta alkışlanan fedakar anne, Rus yetkililer tarafından da ziyaret edildi.

Fedakarlığıyla dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Gülsüm Kabadayı, birçok kez "yılın annesi" ödülünü aldı, Rusya'da kahraman ilan edildi. Antalya'daki Rusların da büyük ilgisini çeken olayla birlikte Kabadayı'nın evi ziyaretçi akınına uğradı.

Sevgi ve fedakarlık timsali Gülsüm Kabadayı'nın Umut'lu yaşamına 2018'de evladının fenalaşmasıyla gölge düştü. Umut, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Gülsüm Kabadayı'nın sevgi ve mücadele dolu hikayesi hastanede başladı ve yine bitti.