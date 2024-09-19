Feray Şahin, Mersin'de İsminin Verildiği Parkta Öldürülüşünün 7'nci Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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Feray Şahin, Mersin'de İsminin Verildiği Parkta Öldürülüşünün 7'nci Yıl Dönümünde Anıldı

Feray Şahin, Mersin\'de İsminin Verildiği Parkta Öldürülüşünün 7\'nci Yıl Dönümünde Anıldı

Mersin’de üniversite son sınıf öğrencisiyken polis memuru arkadaşı tarafından öldürülen Feray Şahin, 7’nci ölüm yıl dönümünde isminin verildiği parkta anıldı. Katilin 1,5 yıl hapis yatıp çıkmasına tepki gösteren anne Aysel Şahin, “Batsın böyle adalet de hukuk da. Biz adaleti 7 yıl önce toprağa gömdük” dedi.

19.09.2024 23:13  Güncelleme: 23:14
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(MERSİN) - Mersin'de üniversite son sınıf öğrencisiyken polis memuru arkadaşı tarafından öldürülen Feray Şahin, 7'nci ölüm yıl dönümünde isminin verildiği parkta anıldı. Katilin 1,5 yıl hapis yatıp çıkmasına tepki gösteren anne Aysel Şahin, "Batsın böyle adalet de hukuk da. Biz adaleti 7 yıl önce toprağa gömdük" dedi.

Mersin'deki Toros Üniversitesi'nde İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Feray Şahin, henüz 23 yaşındayken 19 Eylül 2017'de, Mezitli Belediyesi'nde staj yaptığı sırada polis memuru arkadaşı Fatih Burak Aykul tarafından öldürüldü. Şahin'in katili, 1,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra ceza indirimiyle ve yasal düzenlemelerle birlikte 5 yıl 3 ay cezayla serbest bırakıldı. Şahin'in dosyası, 4 yıldır Yargıtay'da bekliyor ve ailenin adalet talebi de hala sürüyor.

Feray Şahin, Mersin'in Mezitli ilçesinde isminin verildiği parkta 7'nci ölüm yıl dönümünde anıldı. Anmaya CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Gülşah Yıldırım, DEM Parti Mezitli İlçe Eş Başkanı Mustafa Atilla, CHP Mezitli İlçe Kadın Kolu Başkanı Özlem Bingül, Mersin İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Vahap Şehitoğlu, eski Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şube Başkanı Hakkı Demir, Emekli-Sen üyeleri ve birçok demokratik kitle örgütleri temsilcileri ile kadınlar katıldı.

Anne Şahin: Ceza yerine katile ödül veriliyor

Feray Şahin'in annesi Aysel Şahin, evlerinin tek kızı Feray'ı gencecik yaşta toprağa verdiklerini ancak cinayeti işleyen katilin ise cezasızlık nedeniyle bugün sokakta gezdiğine isyan ederek şunları söyledi:

"Feray kızımız kadın cinayetlerinin ne ilki ne de sonuncusu oldu. Bu ülkede kadın, çocuk katliamı var. Bu durum, katillere ödül gibi verilen cezaların sonucudur. Ceza verilmiyor, katile ödül veriliyor. Benim kızımın hiçbir suçu yokken katledildi. Savcı olay yerine gelmedi, deliller eksik toplandı. Yargılama ve soruşturma, katilin yalan yanlış bilgileriyle sonlandı ve sonuçta ödül gibi ceza ile sokağa bırakıldı. Bu mu adalet, bu mu hak, hukuk? Böyle hukuk sistemi olmaz olsun. Batsın böyle adalet de hukuk da. Biz adaleti 7 yıl önce toprağa gömdük. Çünkü bugün tam 7 yıl oldu, biz halen adalet arıyoruz ama katil, sokakta ailesiyle güle oynaya dolaşıyor. Davamızın sonuna kadar takipçisiyiz. Katil işlediği cinayetin cezasını çeksin istiyoruz."

Baba Şahin: Yasalar uygulansın, kadın cinayetleri son bulsun

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin her geçen gün korkutucu bir boyuta ulaştığını vurgulayan baba Bekir Şahin de bu ülkede her ay ortalama en az 30 kadının öldürüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

"İstanbul Sözleşmesi derhal amasız, fakatsız geri getirilmeli ve uygulanmalıdır. Kadına şiddet konusunda müebbet hapis cezası getirilmelidir. Yasaların uygulanmaması, topluma hakim erkek egemen anlayışın değiştirilmemesi, siyasilerin kadınlara yönelik ötekileştirici dil kullanması, kadının erkekle eşit birey olarak kabul edilmemesi, eğitimsizlik, maalesef kadınların katledilmesiyle sonuçlanıyor. Türkiye'nin altına imza attığı, uymaya taahhüt ettiği sözleşmelere sahip çıkmaya çağırıyoruz. Devlet, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, kadın cinayetlerinin önüne geçmek ve kadını her alanda güçlendirmekle görevlidir. Kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti önlemek, ayrıca kadın cinayetlerinde asla ceza indirimi yapılmaması için her türlü yasal düzenleme yapılarak derhal uygulamaya konulmalı. Yasalar uygulansın, kadın cinayetleri son bulsun."

CHP'li Dinçer: Böyle adalet, hukuk olmaz

CHP'li Talat Dinçer de "Bu ülkede adalet maalesef yok edildi. Gencecik kızlarımız, kadınlarımız öldürülüyor; verilen cezalar caydırıcı değil. Bu yüzden kadın cinayetleri bitmiyor. Böyle adalet mi olur? Devletin polisi, devletin emanet ettiği silah ile suçsuz savunmasız bir kız çocuğunu katlediyor ama 1,5 yıl hapis yatıp çıkıyor. Böyle adalet, hukuk olmaz. İktidara geldiğimizde biz bu ülkede adaleti tesis edeceğiz. Katiller işledikleri cinayetlerin cezasını en ağır şekilde ödeyecektir. Ailenin acısını paylaşıyoruz, davanın da takipçisi olacağız, yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cinayet, Güncel, Mersin, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Feray Şahin, Mersin'de İsminin Verildiği Parkta Öldürülüşünün 7'nci Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

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