Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma

Fethiye\'de Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma
22.10.2025 02:59  Güncelleme: 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin ateş açması sonucu polis memuru yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin ateş açması üzerine silahlı çatışma çıktı.

ÇATIŞMA ÇIKTI, OPERASYON 4 SAAT SÜRDÜ

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir apartman katında oturan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler şüphelilerin ateş açması üzerine çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken adrese polis özel hareket ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda 1 polis memuru yaralandı.

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda Silahlı Çatışma

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çatışmanın ardında 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda Silahlı Çatışma
Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda Silahlı Çatışma
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Fethiye, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Polis, Polis, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşın cebine yaradı Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşın cebine yaradı
Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’den salvolar Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
WhatsApp’a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor
İBB’ye yönelik soruşturma iş dünyasına sıçradı İfadeye çağırılan iş insanı sayısı 2’e yükseldi İBB'ye yönelik soruşturma iş dünyasına sıçradı! İfadeye çağırılan iş insanı sayısı 2'e yükseldi
İlkay Gündoğan’dan ’’Helal olsun sana’’ dedirten davranış İlkay Gündoğan'dan ''Helal olsun sana'' dedirten davranış
Hazer Amani’den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf
Sarkozy hapse girdi Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

08:18
İzlanda’da bir ilk Doğada sivrisinek tespit edildi
İzlanda'da bir ilk! Doğada sivrisinek tespit edildi
08:10
Trump’ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı Füzeler peş peşe fırlatıldı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
08:02
Neye uğradığını şaşırdı Mourinho’nun takımını darmadağın ettiler
Neye uğradığını şaşırdı! Mourinho'nun takımını darmadağın ettiler
07:58
İngiliz basınından olay iddia Netanyahu’yu Türk askeri korkusu sardı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı
07:38
Merkez Bankası duyurdu Yeni 20 TL’lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor
07:08
Muğla’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem
00:25
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2025 08:43:10. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.