Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin ateş açması üzerine silahlı çatışma çıktı.
Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir apartman katında oturan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler şüphelilerin ateş açması üzerine çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken adrese polis özel hareket ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda 1 polis memuru yaralandı.
Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çatışmanın ardında 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?