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FETÖ elebaşı Gülen'in doğduğu köy sessiz

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AMERİKA'da ölen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu Pasinler ilçesinin kırsal Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde sessizlik yaşanırken, hemen karşı mahallede özel harekat polisi oğulları Yakup Sürücü'yü 15 Temmuz darbe girişiminde şehit veren İbrahim ve Çiğdem Sürücü çifti, şehitliğe...

21.10.2024 16:27
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ABD'de ölen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu Erzurum'un Pasinler ilçesinin kırsal Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde köylülerin ağzını bıçak açmıyor. Sessizliğin hakim olduğu köyün hemen karşısındaki mahallede 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen oğullarının mezarını ziyaret eden İbrahim ve Çiğdem Sürücü çifti, "Oğlum, hain geberdi" diyerek müjdeyi verdi.

GÜLEN'İN KÖYÜNDE SESSİZLİK HAKİM

ABD'de ölen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu Erzurum'un Pasinler ilçesinin kırsal Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde sessizlik yaşanıyor. Özel harekat polisi oğulları Yakup Sürücü'yü 15 Temmuz darbe girişiminde şehit veren İbrahim ve Çiğdem Sürücü çifti, hemen karşı mahalledeki şehitliğe gidip oğullarının mezarını ziyaret ederek, "Oğlum, hain geberdi" diye seslendi.

"TAŞ EVİNİN KAPISI HİÇ AÇILMADI"

ABD'de ölen, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu Pasinler ilçesinin kırsal Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde sessizlik hakim. Köylüler bu konuda herhangi bir yorum yapmıyor. Hemen karşı mahalleye şehit oğlunun adı verilen 3 çocuk babası Abdurrahim Karakoç (59), Gülen'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Karakoç, "Gülen, imam olan babasının yanında gezermiş. Zaten 6 yaşındayken ailesi ile İzmir'e gitmişler. Aynı köyde doğduk, büyüdük. Kendisi bizden yaşça büyüktü. 1990'lı yıllarda bir kere köyümüze geldi o da kalabalıktan göremedik. 15 Temmuz gecesi köyde yakılmak istenen taş evinin kapısı görevliler haricinde hiç açılmadı. Oğlum TSK'nın başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 17'nci günü olan 9 Eylül'de 2016'da Suriye'nin Rai bölgesinin güneyinde DEAŞ'lı teröristlerin roketle saldırdığı tankta şehit oldu. Korucuk olan mahallenin adının değiştirilmesi için o zaman başbakan olan Binali Yıldırım'dan yardım istedik. Şehit olmasından bir hafta sonra da Pasinler Belediyesi meclis kararı ile Korucuk'un adı 'Şehit Burak Karakoç' olarak değiştirildi" diye konuştu.

ŞEHİT EVLATLARINA MÜJDE VERDİLER

Karşı mahallede yaşayan ve özel harekat polisi oğulları Yakup Sürücü'yü 15 Temmuz gecesi şehit veren İbrahim Sürücü ile eşi Çiğdem Sürücü, şehitliğe giderek, çocuklarına müjdeli haberi verdi. Pasinler ilçesinin kırsal Taşkaynak Mahallesi'ndeki şehit oğullarının mezarını başında dua eden Çiğdem Sürücü, "Oğlum hain geberdi. Bugün hafızımın düğününü ettiğim gün. Çünkü kafirden dünya kurtuldu. Dokuz yıldır benim yavrularımın nasıl gözlerinin yaşı damlıyor, kurumuyorsa inşallah bunun kabristanına, tabutuna da öyle taşlar bağlanır, bednam olur. Bunun arkasındakilerde bundan örnek alır tövbe eder İslamiyet'e dönerler. Telefonda öğrendiğimiz ölüm haberi bizim için en büyük müjdeydi. Bugün oynayacağım geliyor. Davul çaldıracak günüm geldi. En mutlu günüm bugün. İlk defa benim yüreğim ferahladı. Hem şehit anasıyım hem hafız anasıyım hem de gururlu bir anayım. Öyle bir yiğit beslesinler ki hayattayken dünya beğensin, ölüp gittiğinde de yer beğensin" dedi.

"KURBAN DA KESECEĞİM"

15 Temmuz günü izinli olmasına rağmen darbe girişimini öğrenince, 'Vatan meselesi gitmem lazım' diyerek Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na giden ve şehit olan polis memuru Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü ise şunları söyledi: "Şu anda yavrum rahat uyusun kabristanında. Bugün müjde gibi bir haber almışım. Kurban da keseceğim. Benim oğlum gitti ama vatan duruyor bak. Hani bu kafir bu vatanı bölüyordu, niye bölemedi. Hani bunun arkasında güç vardı. Bizim gücümüz kim biliyor musun? Hazreti Allah. Biz gücü Allah'tan alıyoruz. Bunu yetiştirip bu dünyaya getiren anası babası cehennemden çıkmasın ki böyle evlat yetiştirmiş. Bu ülkeyi ne hale getirdi. O hiç cehennem narından çıkmaya, bu ülke kurtuldu. Onun arkasında olanlara da sesleniyorum bu şeyleri bıraksınlar. Yavrum gitti ama vatan duruyor, anası babası duruyor, namusumuz duruyor. Bunun arkasında olan güçlere sesleniyorum. Bunun peşini bıraksınlar. Dönsünler, birliğimizi, beraberliğimizi de bozmasınlar"

FETÖ elebaşı Gülen\'in doğduğu köy sessiz
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FETÖ elebaşı Gülen'in doğduğu köy sessiz - Son Dakika

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