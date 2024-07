FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - FETÖ'nün ABD'deki lüks gayrimenkulleri ve kayıt dışı ekonomisi yeniden gündemde

Güncel

ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "Ali Heyet" diye adlandırdığı üst yönetiminde bulunan isimlere ait lüks villalar ve benzeri taşınmazlar tekrar gündeme gelirken, örgütün kayıt dışı para trafiği de kendi tabanı içinde yeni tartışma başlattı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in itiraflarıyla tekrar gündeme gelen Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve Barbaros Kocaoğlu gibi diğer "Ali Heyet" üyelerinin, zimmetindeki taşınmazların on milyonlarca doları bulduğu tespit edilirken, "himmet" adı altında örgüt üyelerinden toplanan paralarla dünya çapında yapılan emlak yatırımları yeğen Gülen'in yaptığı eleştirilerle yeniden gündemde.

Yaşamlarını zarf içinde elden aldıkları kayıt dışı paralarla sağlayan lider kadroyu "yiyiciler" olarak tanımlayan Ebuseleme Gülen'in, sosyal medyadan yaptığı itiraflar ve çevrim içi verdiği röportajlar, özellikle örgütün yönetim kadrosundaki Türkyolu'nun mal varlığıyla ilgili tekrar tartışma başlattı.

Elebaşı Gülen'in "sır küpü" olarak bilinen ve örgütün, çoğu nakit olduğu için kayıt dışı tutulan her türlü para kaynağını sorgusuzca yöneten Türkyolu'nun servetinden duyulan rahatsızlık, yeğen Gülen'in açıklamalarından sonra örgüt tabanının sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

Cevdet Türkyolu ve aynı soyadını taşıyan aile üyelerinin üzerine kayıtlı 10'a yakın ev, villa, malikane ve çiftlik tarzındaki taşınmazın bazılarının oldukça lüks ve büyük oluşu, örgütün gizli kasası konumundaki Türkyolu'nun örgüt paralarını zimmetine geçirdiği iddialarını güçlendirir nitelikte.

Son dönemde dünya çapında geçim sıkıntısı çeken birçok firari örgüt üyesi bulunurken, ABD'deki örgütün üst yönetim halkası ve ona yakın bazı firari gazetecilerin kayıt dışı FETÖ bütçesi ile ayrıcalıklı yaşam sürdüğü dile getiriliyor.

Türkyolu tarafından farklı isimler altında satın alınan mülkler, örgütün diğer ülkelerde bulunan üyeleri tarafından da dillendirilirken, bu konudaki şikayetlerin elebaşı Fetullah Gülen'e ulaşmasının yine Türkyolu tarafından engellendiği iddiaları yer alıyor.

Türkyolu ailesinin ABD'deki taşınmazları

ABD'de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan gayrimenkul bilgilerine göre, Cevdet Türkyolu ve aile yakınlarının üzerine Pensilvanya eyaletinde 10'a yakın taşınmaz bulunuyor.

Bunlardan 6'sı Türkyolu ve eşi üzerine kayıtlı iken, kızı Büşra ve oğlu Esat Türkyolu'nun mülkiyetindeki 4 ev ve villa ile bu sayı 10'u buluyor.

Türkyolu'nun taşınmaz varlıklarının içinde, örgüt kampına 5 dakikalık yürüme mesafesinde, içinde bir besihanenin dahil olduğu en az 3 yapı bulunan geniş çiftlik de yer alıyor.

Daha önce Florida eyaletinde de 2 ev aldığı bilinen Türkyolu'nun, bunlardan Winter Springs bölgesinde olanını 2017'de 238 bin dolara, Ocoee kentindeki diğer bir evini ise 2018'de yaklaşık 220 bin dolara sattığı görülüyor.

Türkyolu'na ait evlerin bir kısmının örgüt kampına 5-10 dakika mesafede olduğu gözlenirken bu evlerin çoğunun, bulunduğu mahallenin en kenar sokaklarında, çıkmaz sokaklarda ve çoğunlukla bir orman kenarında olması dikkati çekti.

Emlak sitelerindeki ortalama verilere göre Türkyolu ve ailesinin Pensilvanya eyaletinde sahip olduğu taşınmazların her birinin değeri 200 bin dolarla 500 bin dolar arasında değişiyor.

Türkyolu, para havuzunu Damadı Muhammed ile yönetiyor

Ebuseleme Gülen'in sosyal medyada örgütün işleyişiyle ilgili ifşa ettiği bilgilere göre, örgütün banka hesapları, "gizli kasa" olarak da bilinen Cevdet Türkyolu'nun damadı Muhammed Yeşilyurt tarafından yönetiliyor.

Yeğen Gülen, Türkyolu ve damadının kime kaç para dağıtılacağına kendilerinin karar verdiğini, örgütün parasının bulunduğu banka hesaplarıyla ilgili bilgileri kimseyle paylaşmadıklarını belirtiyor.

Ebuseleme Gülen, X hesabında, "Hırsız Cevdet Türkyolu korkma, titre! Paçan tutuştu değil mi? Gidecek tüm kontrol, tüm para, krallığın. Seni yargılatmazsak!" ifadelerine yer vermiş, damadı Yeşilyurt'un da örgüt paralarını sevk ve idare etmede "kayınpederini aratmadığını" dile getirmişti.

Elebaşı Gülen'in, yeğeni Ebuseleme'nin açıklamaları sonrası paylaşılan son videosunda, FETÖ elebaşının Türkyolu'nun oğlu Esat ve damadı Muhammed'e övgüler düzdüğü bölümlere yer verilmesi bazı örgüt üyeleri tarafından sosyal medyada eleştirilmişti.

Yeğen Gülen'in eleştirdiği FETÖ yöneticileri Kocakurt ve Özcan'a ait lüks villalar

Cevdet Türkyolu'nun dışında, "Ali Heyet" üyesi diğer isimlerden Barbaros Kocakurt ve Mustafa Özcan'a ait evlerin de oldukça lüks ve önemli noktalarda konuşlandığı tespit edildi.

Türkyolu gibi, Kocakurt ve Özcan da yaşadığı evler için, gözlerden uzak konumlar tercih etmiş. Barbaros Kocakurt'un, Pensilvanya'nın Easton bölgesinde Esma Kocakurt ile üzerine kayıtlı olan lüks villalar, yerleşim bölgesinin dış çeperinde yer alırken, arkasında bir nehir ve ormanlık alan bulunuyor.

2019'da inşa edilen ve 2020'de Kocakurt ailesi tarafından 510 bin dolara satın alınan 4 yatak odalı ve 3 banyolu evin, elebaşı Gülen'in 2022'de kaldırıldığı St. Luke's Hastanesine de yaklaşık 15-20 dakika mesafede olduğu belirlendi.

Kocakurt'un, örgüt kampına 10 dakika mesafedeki Wind Gap kasabasında yaklaşık 320 bin dolar değerinde ikinci evi bulunuyor.

Elebaşı Gülen'in ardından, örgüt üst yönetiminin bir numarası olduğu söylenen Mustafa Özcan'ın da Pensilvanya'nın Bethlehem şehrinde ve Wind Gap kasabasında birer evi yer alıyor.

Özcan'ın Bethlehem'deki evinden elebaşı Gülen'in tedavi için sık sık gittiği hastaneye ulaşmak araçla 7, örgüte ait "Respect School" (Saygı Okulu) ile ortak diplomalı din adamı yetiştiren Morovian College kampüsüne ise 5 dakika mesafede.

Örgüt tabanı, üst yöneticilerin villalarının görsellerinin derlendiği videoyu paylaştı

FETÖ'nün üst yöneticilerinin lüks evlerde yaşamasından rahatsız olan bazı örgüt üyeleri, sosyal medya platformu X'te yayımladıkları videoda, "örgüt abilerine" ait evleri isimleriyle paylaşarak bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirdi.

Videoda yer alan ses kaydında Fetullah Gülen'in, eski yıllarda kaydedilen sohbetinde geçen ve örgüt üyelerinin servet biriktirmekten uzak durmaları gerektiğine vurgu yapan, "Dost ve düşman bilsin ve inansın ki bunların dünya adına zerre kadar tamahları ve arzuları yoktur. Çocuklarına da mal, menal bırakmasınlar..." şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Örgüt üst yönetimine ait olduğu iddia edilen gayrimenkullere yer verilen videoda, Cevdet Türkyolu'nun dışında, örgütte önemli pozisyonlarda bulunan Ali Yurtsever, eski "Irak İmamı" Talip Büyük, Tuncay Opçin, Şerif Ali Tekalan, Barbaros Kocaoğlu, Ahmet Kurucan ve Kudret Ünal'a ait ev ve villaların fotoğraflarına bulunuyor.

Görselli paylaşımda, bazı üst düzey örgüt yöneticilerinin ailelerinkiler dahil 3'er, 4'er evinin bulunmasına dikkat çekilirken, Talip Büyük adlı örgüt üyesinin İngiltere'de yaşadığı halde, bir villa da ABD'den almış olmasına vurgu yapılıyor.

Bazı örgüt üyeleri de sosyal medya üzerinden, kendine servet edinen ve lüks villalarda yaşayan örgüt yöneticilerine "haklarını haram ettiklerini" belirten yorumlarda bulundu.

FETÖ'nün bazı ünlü isimleri de örgüte büyük paralar kaptırmıştı

FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür de Temmuz 2020'de bazı örgüt üyeleri tarafından dolandırıldığını paylaştığı video kaydı ile itiraf etmişti.

"Bunun ismi onlar adına dolandırma mı? Onlar ticaret diyorlar, ben dolandırma diyorum. Yani bir işi bilmemek veya sıkıştığı anda bir işin parasını kullanmak dolandırıcılıktır." ifadelerine yer veren Şükür, sesini FETÖ elebaşı Gülen'e duyurarak parasını kurtarmaya çalışmıştı.

Öte yandan, FETÖ'nün ABD'de ekran yüzü olarak kullandığı basketbolcu Enes Freedom Kanter de yaşanan gelişmeler üzerine yaklaşık 2 hafta önce, örgüte 110 milyon dolar bağış yaptığını, kendisinin ne ev ne araba alacak parası kalmadığını, kiralık küçük bir evde yaşadığını iddia etmişti.

Bazı örgüt üyesi sosyal medya kullanıcıları, Kanter'e bu açıklamanın örgüt tabanının bağış konusunda teşvik edilmesi için Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan ekibi tarafından yaptırıldığını iddia ederken, bazı yorumcular ise Kanter'in aslında, Ebuseleme Gülen'in söz konusu isimlerin himmet paralarını çaldığı açıklaması üzerine, yaptığı bağış miktarının kayda geçmesi amacıyla dillendirdiğini savunmuştu.

Türkyolu'nun Türkiye'deki mal varlıkları

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün ikinci adamı olduğu gerekçesiyle Türkyolu ve akrabalarının tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti.

Türkyolu'nun Sakarya'da 24, İstanbul'da 11, İzmit'te 3 ve Ankara'da da 1 olmak üzere 4 şehirde toplam 39 mülkünün bulunduğu tespit edilmişti.

Adliyeye sevk edilen 12 akrabasından 8'i tutuklanan Türkyolu'nun, ABD'nin New Jersey eyaletinde noterde hazırlanmış, Türkiye'deki mal varlığının yönetimi konusunda verdiği vekaletname, soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Muharrem Türkyolu'nun evinde yapılan aramada bulunmuştu.

FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding eski yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, haklarında dava açılan 34'ü firari sanığın arasında Türkyolu da bulunuyor.

ABD makamlarına yapılan FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesi talep listesinde Türkyolu'nun da yer aldığı belirtiliyor.

Örgütün yayınevlerinin ana şirket kayıtlarında da Mustafa Özcan ismine rastlanmıştı

AA muhabirinin kamuya açık kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, elebaşı Fetullah Gülen'in yerine geçebilecek muhtemel isimler arasında görünen Mustafa Özcan'ın, merkezi New Jersey eyaletinin Clifton şehrindeki Ant Kitapevi bünyesindeki 3 yayınevinin resmi kuruluşu olan "The Light Inc." şirketinde adının "President" olarak geçtiği görülüyor.

Fetullah Gülen'in kitaplarını basan "Süreyya Yayınları", örgütün muhafazakar tabanına ve ABD'li Müslümanlar ile çocuklarına yönelik kitapları basan "Tughra Books" ve "dinler arası diyalog" kitapları basan Blue Dome Press isimli yayınevlerini çatısı altında birleştiren The Light Inc'in 2021 yılı satış gelirlerinin 4,5 milyon dolar civarında olduğu tespit edilmişti.

Mustafa Özcan ayrıca, Gülen tarafından "Türkiye imamı" görevine atandıktan sonra, dünyadaki bütün ülke yapılanmalarının gelirlerinin yüzde 15'inin kendisine gönderilmesini zorunlu kılacak sistem kurarken, toplanan nakit paranın ne kadarını örgüt için harcadığı ne kadarını zimmetine geçirdiği konusu da geçen yıllarda sıkça örgüt tabanında gündem olmuştu.

Ebuseleme Gülen, son birkaç haftadır yaptığı paylaşımlarda, "Ali Heyet" üyesi Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocaoğlu ve Ali Ursavaş gibi isimlere sürdükleri lüks yaşantıdan dolayı ciddi eleştiriler yönelterek, onları "hırsızlıkla" itham etmişti.

Örgüt tabanının her türlü ekonomik zorluklara rağmen hala "himmet" paralarını göndermeye çalıştığını söyleyen yeğen Gülen, söz konusu kişilerin bu paralarla, her hafta yönetim toplantısı adı altında cağ kebabı yediğini ve sonrasında aylıklarını kayıt dışı olarak, zarf içinde, elden teslim aldıklarını dile getiriyor.

X hesabında, "Bir 15 Temmuz'a daha terörist olarak girmeyeceğim." diye yazan yeğen Gülen, hırsızlıkla suçladığı üst yöneticilerden Özcan için, "Mustafa Özcan, sen kenarda bekle, Turpun büyüğü sensin." ifadelerine ye vererek, Özcan'ın 15 Temmuz darbe girişimindeki önemli rolüyle ilgili ifşalarda bulunacağını ima etmişti.