FETÖ'ye Eş Zamanlı Operasyon: 101 Gözaltı

(ANKARA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'ye yönelik 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 101 şüphelenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Yakalanan şüphelilerin FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içinde sorumlu şahıslarla irtibat kurdukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle arandıklarını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."