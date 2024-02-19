Feyza Altun'un küfürlü şeriat paylaşımı ortalığı karıştırdı! "Tutuklansın" etiketi kısa sürede gündem oldu - Son Dakika
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Feyza Altun'un küfürlü şeriat paylaşımı ortalığı karıştırdı! "Tutuklansın" etiketi kısa sürede gündem oldu

Son dönemde Dilan Polat davasıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun, X hesabı üzerinden Farsça bir şiir yayınladı. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımın altına yaptığı yoruma tepki gösteren Altun, "Şeriate s......" ifadesini kullandı. Altun'un kullandığı ifade büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, "#feyzaaltuntutuklansın" etiketinin gündem olması üzerine ünlü avukat kendisinden şikayetçi olanlara ateş püskürdü.

19.02.2024 10:02  Güncelleme: 10:34
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Ünlülerin avukatı olarak bilinen ve adı son dönemde Dilan Polat davasıyla gündeme gelen avukat Feyza Altun, paylaştığı Farsça şiire yapılan yoruma sinirlenerek skandal bir ifade kullandı. "Şeriate s......" paylaşımı yapan Altun'un mesajı sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, "#feyzaaltuntutuklansın" etiketinin gündem olması sonrasında ünlü avukat kendisinden şikayetçi olanlar için zehir zemberek ifadeler kullandı.

FEYZA ALTUN'UN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Birçok kişinin ünlülerin avukatı olarak tanıdığı avukat Feyza Altun, Dilan Polat'ın başı çektiği sosyal medya fenomenleri davalarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla sık sık gündeme bomba gibi düşen Altun bugün de ortalığı fena karıştırdı.

KÜFÜRLÜ ŞERİAT YORUMU İNFİAL YARATTI

Altun, geçtiğimiz gün aktif olarak kullandığı Twitter (X) hesabı üzerinden Farsça bir şiir yayınladı. Bir sosyal medya kullanıcısı da ünlü avukatın Farsça yaptığı paylaşımın altına yorum yaptı. Altun, "Şeriate s......" diyerek karşılık verince söz konusu paylaşım silindi.

Feyza Altun'un küfürlü şeriat paylaşımı ortalığı karıştırdı! 'Tutuklansın' etiketi kısa sürede gündem oldu

"İSLAM DİNİNİ HEDEF ALAN BİR PAYLAŞIM"

Feyza Altun'un bu paylaşımını "İslam dinini hedef alan bir paylaşım" olarak değerlendiren bir kesim de oldu. Bu kesim tarafından da Altun hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

ŞERİAT İSTEYENLERE "ARABİSTAN'A GİDİN" ÇAĞRISI

Yaşanan olayın ardından belli bir kitle tarafından tepkilerin hedefi olan Feyza Altun, dilini değiştirmeyerek bu sefer "suç duyurunuza da s*kayım" ifadesini kullandı. Ünlü avukat, hem Instagram hem de Twitter üzerindeki paylaşımlarına hız kesmeden devam etti. "Şeriate karşı her zaman mücadele edeceğiz" diyen Altun, şeriat isteyenlere Arabistan'ın yolunu gösterdi!

Feyza Altun'un küfürlü şeriat paylaşımı ortalığı karıştırdı! 'Tutuklansın' etiketi kısa sürede gündem oldu

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAİKTİR LAİK KALACAK"

Kendisini sert şekilde eleştiren ve "#feyzaaltuntutuklansın" etiketini açanlara "Şeriat dediğiniz bu işte" diyen Altun, yürek yakan bir videoyu paylaşıp "Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak" dedi.

Feyza Altun'un küfürlü şeriat paylaşımı ortalığı karıştırdı! 'Tutuklansın' etiketi kısa sürede gündem oldu
Feyza Altun\'un küfürlü şeriat paylaşımı ortalığı karıştırdı! "Tutuklansın" etiketi kısa sürede gündem oldu

Sosyal Medya, Feyza Altun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Feyza Altun'un küfürlü şeriat paylaşımı ortalığı karıştırdı! 'Tutuklansın' etiketi kısa sürede gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • salihb: Allah Nuru'nu elbette tamamlayacaktır. Bu gibi dinsizler haddini bilmeden konuşuyor. 526 161 Yanıtla
  • Hakan Emre Doyman: Şeriat Allah kanunu demektir . Ve buna küfür etmek haddinize değildir . İstememekte özgürünüz ama Allah’ın hükümlerine küfür kabul edilemez. Sessiz kalmak bu günaha ortak olmak olurdu . Önce kendime sonra herkese hidayet diliyorum. 398 104 Yanıtla
  • Pinokyo: Yıl 2024 hala şeriatı savunan varsa eğitim sistemimizin cılkı çıkmış demektir. 92 394 Yanıtla
  • Emre Aytekin: İslama bir saygısızlık yapmamış bencede tarikatlar kapatılsın kula kulluk eden yabozları tutuklayın bence 119 286 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Dünyadaki Müslüman nüfusun sadece %4’ünün Kuran-ı Kerim’in tamamını okuduğu bir dinin mensuplarının sadece şeriat Allah dinidir diye savunma yapmasıda !! 96 244 Yanıtla
  • Şerafettin Akkoyun: Arabıstan a Hatta yunanıstan gıtsın kendısı Bızım koklerımız ecdadımız müslüman dır 245 53 Yanıtla
  • ersin yücel: Şeriat demek Allah ın Kur anın ve Peygamberim SAV ahlaki, dini ve hukuki hükümleridir.yaparsın yada yapmazsın senin bileceğin iş ama Kim bunu inkar ederse hakaret ederse de mertebesi bellidir. Kafirler için yaşasın cehennem 222 38 Yanıtla
  • Necati Kaya: Afganistanda nur tamamlandı galiba. 48 155
  • süleyman hakan gökşen: şeriat Allah'ın kanunu ise biz neden şeriatla yönetilmiyoruz? Allah'a karşı mıyız? sen şeriatın hangi kanunlarını uyguluyorsun? Allah böyle bir kanun yazmaz, bir kulunu diğerinden ayırt etmez ama İslam bunu yapar çünkü Allah korkusu yoktur... 1 5
  • osman güngör: sen dincisin hemi sokakta din istismarı yapan yoksunlardan mısınız 0 1
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SON DAKİKA: Feyza Altun'un küfürlü şeriat paylaşımı ortalığı karıştırdı! "Tutuklansın" etiketi kısa sürede gündem oldu - Son Dakika
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