Fidan'dan Bulgaristan Ziyareti

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan temasları kapsamında Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı kurulması konusunda iki ülkenin ortak iradesinin yeniden teyit edildiğini belirterek, sınır güvenliği, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin daha da ileri taşınacağını ifade etti.
Bulgaristan'da mevkidaşı Velislava Petrova-Chamova ile bir araya gelen Hakan Fidan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin stratejik ortak ve komşu olarak gördüğü Bulgaristan'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu" söyledi. Fidan, "Bulgaristan'la derinleşen Stratejik Ortaklığımızın bir sonucu olarak hem ikili hem de çok taraflı gündemimiz, oldukça yoğun" dedi.
"Türkiye ile Bulgaristan'ın sınır güvenliği, enerji, ulaştırma ve ticaret gibi alanlarda birbirini tamamlayan iki komşu olduğunu" belirten Fidan, "Türkiye-Bulgaristan ortaklığı güçlendikçe bölgemiz de kazançlı çıkmaktadır" diye konuştu."
"İki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusunda ortak irade bulunduğunu" vurgulayan Fidan, Bulgaristan ile tarihi ve kültürel bağların güçlü olduğuna işaret etti. "Bulgaristan Türkleri ve Müslümanlarının bu ilişkilerin önemli bir parçası olduğunu" söyleyen Fidan, "onların Bulgaristan'ın sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına katkılarının iki ülke açısından gurur kaynağı olduğunu" ifade etti. "Tarihi mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının dostluğu güçlendireceğini" belirten Fidan, "sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Fidan, Ulaştırma ve lojistik alanındaki projelerin yalnızca iki ülke için değil, Avrupa ve bölgesel tedarik zincirleri açısından da kritik olduğuna dikkati çekti.
"Bakü'de Azerbaycan ve Gürcistan ile imzalanan yeşil elektrik iletimi anlaşmasının enerji güvenliği açısından önemine" değinen Fidan, "enerji ve ulaştırmadaki gelişmelerin ticarete de doğrudan yansıdığını" ifade etti ve yarın düzenlenecek Balkan Forumu'nun da ekonomik işbirliğine katkı sunmasını beklediklerini söyledi. Bölgesel güvenlik olmadan ekonomik kazanımların kalıcı olamayacağını vurgulayan Fidan, "Karadeniz güvenliği ve Orta Doğu'daki gelişmelerin görüşmelerde ele alındığını" belirtti. "Bulgaristan ile NATO çerçevesindeki işbirliğinin sürdüğünü" hatırlatan Fidan, "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun bölgesel güvenlik açısından önemli bir rol üstlendiğini" kaydetti.
"AB savunma ve güvenlik girişimlerinin Türkiye'nin de dahil olduğu kapsayıcı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini" söyleyen Fidan, "Bulgaristan'ın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti. "Bulgaristan'daki yeni hükümetin oluşturduğu siyasi tablonun iki ülke ilişkileri için bir fırsat sunduğunu" dile getiren Fidan, "iki tarafın da mevcut işbirliğini somut projelerle daha ileri taşıma iradesine sahip olduğunu" söyledi ve "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yönde net bir siyasi irade ortaya koyduğunu" ifade etti.
" Enerji
, turizm, eğitim, teknoloji ve altyapı alanlarında yoğun bir işbirliği sürdüğünü" vurgulayan Fidan, "bu alanların artık potansiyel değil, aktif şekilde yürütülen projeler olduğunu" kaydetti. "Yeni dönemde bu iş birliğinin daha da hızlanacağını" belirten Fidan, Bulgaristan'daki seçim süreçleri nedeniyle geçmişte bazı projelerin yavaş ilerlediğini hatırlattı. Fidan, "yeni hükümetle birlikte daha istikrarlı bir dönem beklediklerini" söylerken; "Radev liderliğindeki hükümetle birlikte iki ülke arasında yeni bir fırsat penceresi oluştuğunu" ifade etti.
ABD-İran müzakerelerine de değinen Fidan, taraflar arasında bir anlaşma beklentisinin sürdüğünü, ancak son dönemde artan gerilimin endişe verici olduğunu söyledi. Fidan, "çatışmaların tırmanmasının kimseye fayda sağlamayacağını belirterek tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi gerektiğini vurguladı. BOTAŞ ve Bulgar tarafı arasındaki enerji görüşmelerine ilişkin soruya da yanıt veren Fidan, "konunun teknik düzeyde sürdüğünü ve enerji iş birliğinin çok daha geniş bir potansiyel taşıdığını" ifade etti ve "liderler düzeyinde verilen talimatlarla sürecin kısa sürede sonuçlandırılmasının hedeflendiğini" söyledi.PETROVA-CHAMOVA: "GÖRÜŞMELER OLDUKÇA VERİMLİ GEÇTİ"
Bulgaristan'ın Türkiye ile olan sınır kapısının en yoğun geçiş noktalarından biri olduğunu hatırlatan Bakan, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ticari ilişkilerin artırılması konusunda ortak çalışma iradesi bulunduğunu dile getirdi. Bulgaristan'ın Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yapıcı diyaloğun sürmesinden yana olduğunu kaydetti. BOTAŞ–Bulgargaz görüşmelerine ilişkin soruya yanıt veren Bulgar Bakan, sürecin kendi Enerji Bakanlıkları tarafından yürütüldüğünü ve müzakerelerin devam ettiğini belirtti.
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