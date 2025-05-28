Fidan Ukrayna'da İlişkileri Güçlendirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fidan Ukrayna'da İlişkileri Güçlendirecek

28.05.2025 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da Türkiye-Ukrayna ilişkilerini ele alacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Ukrayna'ya ziyarette bulunacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edilmesi beklenen Fidan, görüşmelerinde Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele alacak. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini yineleyecek olan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla sonlandırılmasının gerekliliğine vurgu yapacak ve Rusya ile Ukrayna arasındaki müteakip görüşmelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın daveti üzerine 29-30 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Fidan'ın ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Başbakan Denis Şmihal tarafından kabul edilmesi, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha'nın yanı sıra Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzeyli yetkililerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Türkiye'nin görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu ifade edilecek

Fidan'ın görüşmelerinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklık temelinde tesis edilen iş birliği çerçevesinde ticaret, enerji, savunma ve güvenlik alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini bir kere daha yinelemesi beklenen Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının giderek ağırlaşan olumsuz etkilerine dikkat çekerek, savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasının gerekliliği ile adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması ihtiyacına vurgu yapacak.

Fidan, bu amaca yönelik Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yerine getirmeye, bu çerçevede, Rusya ile Ukrayna arasındaki müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirecek. Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının önemine dikkat çekecek olan Bakan Fidan, Ukrayna'nın yeniden inşasında Türkiye'nin rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtecek. Fidan, Türkiye'nin durumuna büyük önem verdiği Kırım Tatarlarının haklarının güçlendirilmesini teminen Ukrayna Hükümeti'nin yaptığı hukuki düzenlemeleri takdir ettiğini ve bu konuda ilave olumlu adımlar atılmasını arzu ettiğini dile getirecek.

Görüşmelerde bölgesel ve küresel meselelere dair de görüş alışverişinde bulunulacak. Fidan ziyaret kapsamında Kırım Tatarlarının Milli Lideri olan Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov başta olmak üzere Kırım Tatarı ve Gagavuz Türkleriyle de bir araya gelecek.

Son dönemdeki temaslar

Bakanlık yetkilileri, devam eden savaşın olumsuz etkilerine rağmen Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 6,2 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'ya son ikili ziyaretini 25 Ağustos 2023'te yapmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ise Türkiye'ye son ikili ziyaretini 21-22 Ekim 2024 tarihlerinde yaptı. 11-13 Nisan'da düzenlenen Antalya Diplomasi Foruma'na katılan Sibiha, 14 Mayıs'ta Fidan ile Antalya'da görüştü.

Dışişleri Bakanı seviyesinin yanı sıra Ukrayna'dan Türkiye'ye yapılan resmi ziyaretlerde son dönemde tüm düzeylerde kayda değer artış yaşandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 8 Mart 2024 ile 17-18 Şubat'ta ve 15-16 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret etti. Ayrıca, Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada Başkanı Ruslan Stefançuk 13-15 Mayıs 2024 tarihlerinde, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov 15 Mayıs 2024 tarihinde, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak beraberinde Bakan Umerov'la 28 Haziran 2024 tarihinde Türkiye'ye ziyarette bulundu.

Kaynak: ANKA

Hakan Fidan, Türkiye, Ukrayna, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan Ukrayna'da İlişkileri Güçlendirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
17:42
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
17:40
Bağcılar’da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
Bağcılar'da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
17:37
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
17:18
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı
İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı
17:17
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
17:13
Sergen Yalçın Galatasaray’ın Yenikapı’daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 13:44:28. #7.13#
SON DAKİKA: Fidan Ukrayna'da İlişkileri Güçlendirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.