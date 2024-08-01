Filistin BM'ye İsrail'den hesap sorma çağrısı yaptı

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Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsmail Heniyye'nin İran'da maruz kaldığı suikast için İsrail'den hesap sorulmasını istedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) aylık başkanlığını yapan Rusya'nın Temsilcisi Vassilly Nebenzia'ya birer mektup gönderdi.

Mektuplarında İsrail'in, BMGK kararlarını açıkça ihlal ederek Filistin halkına karşı "keyfi bir savaş" yürüttüğünü ifade eden Mansur, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik soykırım savaşını 300 gündür sürdürüyor. Gazze'de öldürülen çocuk, kadın ve yaşlı Filistinlilerin yanı sıra insani yardım ve sağlık alanında çalışan gönüllüler ile gazetecilerin sayısındaki artış devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde evleri ve yerleşim mahallelerini bombalamaya devam ettiği gibi Gazze'den kaçırdığı sivilleri de İsrail'deki hapishanelerde her türlü işkence ve tacize maruz bıraktığını aktaran Mansur, İsrail'in bu süre zarfında işgal altındaki Batı Şeria ve Duğu Kudüs'te hem ordusuyla hem de "gaspçı yerleşimcilerle" Filistinlilere şiddetli saldırıları sürdürdüğünün de altını çizdi.

Tel Aviv yönetiminin ayrıca Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıktığı ve topraklarında "yeni yerleşim projelerini" hayata geçirdiğine işaret eden Mansur, İsrail'in kapsamlı saldırılarıyla Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlileri tehcire zorladığına vurgu yaptı.

İsrail'in her gün "haydut bir devlet" gibi davranmaya devam edeceğini kanıtladığını dile getiren Mansur, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye suikastını hatırlatarak, "Bu suikast suçu ve öncesinde işlenenler de İsrail'in bir haydut devlet gidi davranmaya devam edeceğini kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Heniyye suikastının İran egemenliğine yönelik açıkça bir ihlal olduğunu belirten Mansur, İsrail ordusunun zaten Lübnan ve Suriye topraklarına yönelik aynı ihlalleri tekrarladığını kaydetti.

Heniyye suikastı ve Gazze'de 130 binden fazla Filistinlinin acımasızca öldürülmesi ve yaralanması konusunda İsrail'den hesap sorulmasını isteyen Mansur, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 10 aydır devam eden saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Mansur, İsrail'i bölgesel istikrarı bozma ve Orta Doğu'yu kapsamlı bir savaşa sürüklemeye çalışmakla suçladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.