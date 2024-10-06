Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi

Filistin\'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi

Samsun, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta Filistin'e destek için yürüyüşler yapıldı, İsrail'e protestolar yükseldi.

06.10.2024 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta İsrail'in Filistin'i işgalinin birinci yılında Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi.

Atakum Gençlik Merkezi önünden başlayan Filistin'e destek yürüyüşü Çobanlı İskelesi'nde sona erdi.

Filistin'e Destek Platformu'nun düzenlediği "Direnişe Devam Siyonizme Lanet" yürüyüşüne Samsun İHH, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar destek verdi.

Türk ve Filistin bayrağının yanında ellerinde dövizler taşıyan vatandaşlar, sloganlarda İsrail'in Filistin'i işgalini protesto etti.

Eyleme katılanlar adına konuşan Memur-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız, İsrail'in soykırım siyasetini bütün bölgeye yaydığını söyledi. Dünyanın hiçbir zamanında soykırımın bu kadar desteklendiğini görmediklerini dile getiren Yıldız, "Uluslararası sistem ahlaken çöktü. İnsanlık İsrail ve onu destekleyen emperyalist güçler karşısında savunmasız. Siyonist rejim Lübnan'a başlattığı saldırılarla büyün bölgeyi ateşe vermeyi planladığını şu anda gösteriyor. Ateş yaklaşıyor." dedi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ve Atakum Müftüsü Hüseyin Köksal'ın yaptığı dua sonrasında program sona erdi.

Amasya

Sultan II. Bayezid Cami önünden başlayan yürüyüş Yavuz Selim Meydanı'nda son buldu. Gönüllü Kuruluşlar Birliğinin (GÖK-BİR) düzenlediği, Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ve Gençlik Merkezinin destek verdiği yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde döviz ve bayraklar taşıyan vatandaşlar sık sık sloganlar atarak İsrail'in Filistin'i işgalini ve yaptıkları katliam ve soykırımları protesto etti.

Gönüllü Kuruluşlar Birliği adına açıklama yapan Mehmet Akif Yivli, İslam ümmetinin direnerek sabredeceğini ifade ederek, "Her daim düşmana karşı teyakkuzda olacağız. Rabb'imize intikal edecek ve hep birlikte feraha, kurtuluşa ereceğiz." dedi.

Yürüyüşe katılan Gönüllü Kuruluşlar Birliği Dönem Başkanı Serdal Benli de Aksa tufanının yıl dönümünde bir araya geldiklerini anımsatarak, "Siyonist işgalin yıl dönümünde Amasya Gök-Bir Gönüllü Kuruluşlar Birliği olarak Gazze'deki, Lübnan'daki mazlumlara destek adına Gazzeli kardeşlerimiz için dua edeceğiz, aynı zamanda oradaki kutlu direnişi de selamlayacağız." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua ile protesto yürüyüşü sona erdi.

Çankırı

Çankırı'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen "Direnişe Selam Siyonizme Lanet Yürüyüşü", Kucaklama Taşı'nda başladı.

Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Karatekin Parkı'na kadar yürüyen vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

Platform adına Karatekin Parkı'nda açıklama yapan Tuna Dinç, çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütünün, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çevirdiğini ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yaydığını söyledi.

Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek olmadığını belirten Dinç, "Batılı emperyalist güçler İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail denen siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor. Söz konusu Müslümanlar olunca bugüne kadar iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bütün değerlerini çiğnemeleri bundan." diye konuştu.

Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör inancın emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklediğini dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

"Uluslararası kurumlar çöktü. Daha da kötüsü, insanlık bütün değerleriyle birlikte bu katil rejim ve onu koşulsuz destekleyen emperyal güçler karşısında savunmasız. Gazze'deki direniş, insanlığın ve bizim onurumuzdur. Gazze'de evleri, toprakları, özgürlükleri, inançları için direnenlere selam olsun. İnsanlığın sancağı yere düşmesin, haysiyeti çiğnenmesin, umutlar sönmesin diye zulme karşı göğsünü siper edenlere, korkunç soykırıma rağmen siyonizme ve onlarca emperyalist devlete kahramanca direnenlere selam olsun."

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından dua edildi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sinop

Sinop'ta da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" etkinliği düzenlendi.

Eski otogar mevkisinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan grup, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Tuzcular Caddesi üzerinden Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Sinop Şube Başkanı Ramazan Çelik, Gazze'deki zulme karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur. Kendilerinin dışındakilere 'insanımsı' diyebilecek kadar insanlıktan çıkmış ırkçı bir rejim ve inançla karşı karşıyayız. Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör inanç emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor."

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Filistin, Çankırı, samsun, İsrail, Amasya, Güncel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
18:58 İzmir’deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama ’Bugüne kadar neredeydiniz’ dedirtti İzmir'deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama 'Bugüne kadar neredeydiniz' dedirtti
18:52 Canlı Anlatım: RAMS Park’taki maçta tek gol var Canlı Anlatım: RAMS Park'taki maçta tek gol var
18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
14:02 İngiltere’de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı İngiltere'de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı
13:55 Altın alırken dikkat Ayarı, gramajı düşük olabilir Altın alırken dikkat! Ayarı, gramajı düşük olabilir
13:46 Sosyal medyada dolandırıcılığında tutar dudak uçuklatır Sosyal medyada dolandırıcılığında tutar dudak uçuklatır
13:28 Bebek arabasıyla tırın altında kaldı, sürücü serbest bırakıldı Bebek arabasıyla tırın altında kaldı, sürücü serbest bırakıldı
13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
12:05 Görüntü İstanbul’dan Çırılçıplak soyunan şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde dolaştı Görüntü İstanbul'dan! Çırılçıplak soyunan şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde dolaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 20:20:40. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement