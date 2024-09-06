İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı

İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı

Filistin makamları, Türk yetkililere, İsrail ordusu tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin keskin nişancı tarafından kasıtlı öldürülmüş olabileceğini bildirdi. Olaya şahit olan İsrailli aktivist Jonathan Pollack, İsrail askerlerinin bir evin çatısı üzerinde stratejik bir noktada konuşlandığını söyleyerek, "İki sefer gerçek mermi ateşlendi. Vuran asker, onu açık bir şekilde görüyordu." ifadelerini kullandı.

06.09.2024 22:46
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İsrail ordusu tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin keskin nişancı tarafından kasıtlı öldürülmüş olabileceği ihtimali gündeme geldi.

KESKİN NİŞANCI KASITLI BİÇİMDE HEDEF ALMIŞ OLABİLİR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin makamları, Eygi'nin ölümüne ilişkin Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ile bilgi paylaştı. Eygi'nin keskin nişancı tarafından kasıtlı biçimde hedef alınmış olabileceğini belirten Filistin makamları, kullanılan merminin plastik değil gerçek mermi olduğu kanaatinde olduklarını aktardı.

Filistin Makamları: Ayşenur Ezgi Eygi Kasıtlı Olarak Öldürüldü

Filistin makamları, 2022'de gazeteci Şirin Ebu Akile'nin de benzer şekilde öldürüldüğüne dikkati çekiyor. Bu nedenle Filistinli doktorların da Eygi'ye otopsi yapacağı kaydedildi.

İSRAİL ASKERLERİNİN EYGİ'Yİ ÖLDÜRMESİ

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine gerçek mermilerle ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan görgü tanığı İsrailli aktivist Jonathan Pollack, Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrine bağlı Beyta beldesinde katıldığı gösteride öldürüldüğü anları anlattı. Eygi'nin İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü ifade eden Pollack, "İsrail'in Beyta topraklarında Filistinlilerden gasbederek inşa ettiği Evyatar isimli kaçak yerleşim birimini protesto etmek üzere Beyta'ya gittik." dedi.

Filistin Makamları: Ayşenur Ezgi Eygi Kasıtlı Olarak Öldürüldü

Pollack, Beyta'da cuma namazının ardından Filistinli gençlerin İsrail askerleri tarafından kuşatıldığını belirterek, "Namaz biter bitmez, askerler ve köydeki gençler arasında olaylar başladı. Askerler hemen göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti." ifadelerini kullandı. Çatışma nedeniyle Beyta'daki köyün içerisine askerlerden yaklaşık 150-200 metre öteye meskun mahalle çekildiklerini söyleyen Pollack, İsrail askerlerinin bir evin çatısı üzerinde stratejik bir noktada konuşlandığını aktardı.

"VURAN ASKER, ONU AÇIK BİR ŞEKİLDE ONU GÖRÜYORDU"

İsrail askerlerinin Türk vatandaşı Eygi'yi açıkça hedef aldığını ifade eden Pollack, şunları kaydetti: "İki sefer gerçek mermi ateşlendi. İlki ortada bir noktayı hedef aldı. Sonra ikinci bir gerçek mermi sesi duydum sonra insanların bana seslendiğini duydum. Yaralanan Eygi'nin 10-15 metre geride zeytin ağaçlarının altında durduğu yere doğru koştum. Onu yerde, bir zeytin ağacının altında yatarken buldum. Ölümcül bir kanaması vardı. Vuran asker, onu açık bir şekilde görüyordu."

Pollack, Eygi'ye ilkyardım yaptıklarını anlatarak, "Elimi kanamayı durdurmak için başının altına koydum. Nabzına baktım çok zayıf atıyordu. Ambulansı çağırdık, onu ambulansa bindirdik." dedi. Eygi'nin önce Beyta sağlık merkezine, sonra sağlık görevlileri eşliğinde Rafidiye Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü ifade eden Pollack, "Hastanede, onu hayata döndürmeye çalıştılar ama başaramadılar. Vefat etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Filistin, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Muhammet Saruhan: canlarımızı aldılar yavrularımızı öldürdüler simdi kanımızdan canımızdan kahraman kızımız AYŞENURUsöylüyecek söz kalmadı 16 4 Yanıtla
  • dinçer: katledilmesinden dolayı hiç endişeleri yok. çünkü kimse İsrail'e dur diyecek yürek yok. onun için kınamaya devam 15 3 Yanıtla
  • TC Tabak: Bu dünyayı 6 günde yaratan Rabbim. Kötüleri hemen cehenneme gönder 1 4 Yanıtla

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