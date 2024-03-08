Filistin Yanlısı Aktivist, İngiltere'de Balfour'un Tablosunu Tahrip Etti

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İngiltere'de Filistin yanlısı bir aktivist, Cambridge Üniversitesine bağlı Trinity College'ta bulunan Arthur James Balfour'un tablosunu kırmızı sprey sıktıktan sonra keserek tahrip etti.

İngiltere merkezli "Palestine Action" üyesi bir aktivist, tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektubu yazan Arthur James Balfour'un Trinity College'da bulunan portresine önce kırmızı sprey döktü, ardından elindeki kesici aletle tabloya zarar verdi.

"Deklarasyon Filistin'in etnik temizliğini başlattı"

Palestine Action, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, normalde doğrudan İsrail'in İngiltere'deki silah ticaretini hedef alan eylemler gerçekleştirdiklerini ancak İngiltere'nin, Filistin'in sömürgeleştirilmesinde deklarasyona kadar uzanan tarihi ve güncel rolünü vurgulamak amacıyla bu eylemi yaptıklarını bildirdi.

Açıklamada, "Balfour'un 1917'de kaleme aldığı deklarasyon, İngilizlerin hiçbir zaman hakkı olmayan toprakları vadederek Filistin'in etnik temizliğini başlattı." ifadesine yer verildi.

Cambridge Polisinden bir sözcü de yaptığı açıklamada, Trinity College'daki bir tabloya zarar verildiğine dair internet üzerinden aldıkları ihbar üzerine polis memurlarının olay yerine gittiğini ve şu aşamada herhangi bir gözaltının yapılmadığını kaydetti.

Üniversite, portreye verilen zarardan ötürü üzüntü duyduğunu belirtti

Trinity College da yaptığı açıklamada, halkın ziyaretine açık saatlerde Arthur James Balfour'un portresine verilen zarardan ötürü üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Ressam Philip Alexius de Laszlo tarafından yapılan Balfour tablosu 1914'te tamamlanmıştı.

Aktivistler, 2022'de de parlamentodaki Balfour heykeline "sahte kan" dökmüştü

Palestine Action üyesi iki kadın aktivist, Kasım 2022'de Balfour Deklarasyonu'nun 105. yılında İngiliz parlamentosundaki Arthur James Balfour'ın heykeline "sahte kan" döküp Filistin bayrağı açmıştı.

Heykelin bulunduğu duvara ellerini yapıştıran göstericiler, "Filistinliler yıllardır bu adam yüzünden acı çekiyor", "Kendisinin veremeyeceği, Filistinlilere ait toprağı verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Filistin sloganları atan aktivistler, "Palestine Action, İngiltere suç ortaklığına devam ettiği sürece durmayacak." demişti.

Tarihi Filistin topraklarında işgale zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu

Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan İngiltere imzalı "Balfour Deklarasyonu"nun üzerinden yaklaşık 107 yıl geçti.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de Siyonizm'in ünlü hamisi Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

"Yahudi Siyonist taleplerinin İngiliz hükümetince sempatiyle karşılandığı" vurgulanan Balfour'un mektubu şu ifadeleri içeriyordu:

"Majestelerinin hükümeti Yahudilere Filistin'de bir yurt tesisi fikrini hararetle desteklemektedir. Bu maksatla her ne gerekiyorsa yapılacaktır. Filistin'de yaşayan ve Yahudi olmayanların medeni ve dini haklarının zarar görmemesi için de azami gayret gösterilecektir."

Filistinliler deklarasyon sebebiyle İngiltere'den Filistinlilerden özür dilemesi, Filistin devletini tanıması ve İsrail işgalini kınamasını isterken, İngiltere bu talepleri reddediyor.

İngiltere, 2012'deki Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin oylamada da çekimser oy kullanmıştı.

Hatta 2017'de dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May, deklarasyonun 100. yılı dolayısıyla yaptığı bir açıklamada, "İsrail devletinin kurulmasında sahip olduğumuz rolden dolayı gurur duyuyoruz ve kesinlikle deklarasyonun 100. yılını gururla kutlayacağız." demişti.