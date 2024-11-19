Filistinli Ailenin Acı Kaybı: 4 Çocuk İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Filistinli Ailenin Acı Kaybı: 4 Çocuk İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

Filistinli Ailenin Acı Kaybı: 4 Çocuk İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Filistinli Jehad Abusalama, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında eski eşi ve 4 çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrenerek büyük bir acı yaşadı. Abusalama, savaş, zülüm ve açlık konularında endişelerini dile getirdi.

19.11.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 3 yıldır yerleşik olarak yaşayan Filistin uyruklu Jehad Abusalama (40), ülkesindeki eski eşi ve yaşları 13 ile 21 arasında değişen 4 çocuğunun, İsrail'in önceki gün sivillerin yaşadığı bir apartmana düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği haberini aldı. Abusalama, "Acımız büyük. Filistin'de zülüm, savaş ve açlık devam ediyor. Artık Filistin'de insanlar ölmesin" dedi.

Filistinli öğretmen Mai Abusalama (42), Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Ferhat Aslan (45) internet üzerinden 3 yıl önce tanıştı. Abusalama, ardından da kız kardeşi Jehad Abusalama ile Türkiye'ye gelip, evlendi. 'Aslan' soyadını alan Mai Abusalama evlendikten sonra Edremit'te yaşarken, kardeşi de Filistin'e dönmedi. Jehad Abusalama Türkiye'de düzenini kurduktan sonra Filistin'deki eski eşinden olan çocukları Yara Ghunaim (21), Ahmet Ghunaim (19), Namara Ghunaim (16) ve Hani Ghunaim'i (13) de yanına getirmeyi planlarken, aldığı acı haberle yıkıldı. Jehad Abusalama, İsrail'in önceki gün sivillerin yaşadığı bir apartmana düzenlediği hava saldırısında boşandığı eşi ve 4 çocuğunun öldüğünü öğrendi.

İsrail'in saldırılarında daha önce teyzesi ve kuzeni de kaybettiğini belirten Jehad Abusalama, ablasının tercümanlığı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Filistin'de zülüm, savaş ve açlık devam ediyor. Bazı insanlar evlerde kalıyor, çıkamıyor. Türkiye güçlü bir ülke. Bu savaşı bitirebilmek için yardım edebilir. Artık Filistin'de insanlar ölmesin" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Filistinli Ailenin Acı Kaybı: 4 Çocuk İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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