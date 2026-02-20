Filistinlilerin Mescid-i Aksa Hasreti

İsrail'in yasakları nedeniyle sadece ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etme fırsatı bulan Batı Şeria'daki Filistinliler, yoğun duygu seli yaşadı.

Tel Aviv yönetimi, 1967 yılındaki işgalin ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü fiili olarak birbirinden ayırdı. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, işgalin ardından Doğu Kudüs'e geçme ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ziyaret etme hakkından mahrum bırakıldı.

İşgalin ellerinden aldığı Mescid-i Aksa hasretiyle hayatlarını sürdüren Batı Şeria'daki Filistinliler çok yakın mesafede olmalarına rağmen sadece İsrail yönetiminin zor şartlardaki iznine tabi şekilde, Doğu Kudüs'e geçebiliyor ve Aksa'yı ziyaret edebiliyor.

İsrail'in son dönemde artan kısıtlamaları, Batı Şeria'daki Filistinlilerin Aksa'yı ziyaretini daha da zorlaştırıyor. İsrail, Gazze'deki soykırıma paralel olarak kısıtlamaları artırarak söz konusu izni sadece ramazan ayında vermeye başladı.

Tel Aviv yönetimi, önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da işgal altındaki Batı Şeria'dan yalnızca 10 bin Filistinlinin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesine izin verme kararı aldı. Buna göre, önceden izin almak şartıyla sadece 55 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve birinci derece akrabalarıyla gelen 12 yaş altı çocuklara geçiş için müsaade ediliyor.

Ömürlerinde birkaç kez Mescid-i Aksa'yı ziyaret etme fırsatı yakalayan Filistinliler, AA'ya yaşadıkları duygu selini anlattı.

"Şimdi ağlayacak kadar yoğun bir duygudayım"

Ramazanın ilk cumasını kılmak için Batı Şeria'nın Ramallah kentinden Mescid-i Aksa'ya gelen Faiz İsmail, Ramallah ile Kudüs arasındaki mesafenin yakınlığına karşın yolculuğun uzun sürdüğüne işaret ederek "Kalendiye kontrol noktasına ulaştığımızda zorluklarla karşılaşmaya başladık. Orada saat 08.00-12.00 arasında bekletildik." ifadelerini kullandı.

İsmail, kontrol noktasında geçiş sırasında izdiham olduğunu belirterek, "Yanımda kızım var. O da izdiham ve kalabalıktan nefessiz kalma tehlikesi geçirdi. Askeri kontrol noktalarını geçmek çok zor." dedi.

Mescid-i Aksa'ya kavuştuğunu anlatırken duygulanan ve gözleri dolan Filistinli İsmail, kendilerine yılda bir kere Mescid-i Aksa'da namaz kılma şansının sunulduğunu, yanındaki kızının da hayatında ilk kez Aksa'yı ziyaret ettiğini söyledi.

Faiz İsmail, "Çok çok mutluyuz. Şimdi ağlayacak kadar yoğun bir duygudayım. Kızım ilk kez Aksa'yı görüyor. Aksa'yı özgür görmeyi çok istiyorum. Kızım ve tüm ailemle birlikte rahat bir şekilde buraya gelmeyi çok istiyorum. Gazze savaşından önce bir kez gelmiştim ve bugün de ikinci kez oldu." diye konuştu.

"Bugün hayatımda ilk kez Mescid-i Aksa'yı ziyaret ediyorum"

Faiz İsmail'in 10 yaşındaki kızı Tülin Faiz, "Bugün hayatımda ilk kez Mescid-i Aksa'yı ziyaret ediyorum. Şu an benim yaşadığım mutluluk anlatılamaz." ifadelerini kullandı.

Tülin, sabah erkenden evden çıktıklarını ve çok zorlu bir yolculuktan sonra Aksa'ya ulaşabildiklerini belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İşgalciler sürekli etrafımızda bize bağırıyorlardı. Babamın kızı olduğumdan emin olmak istiyorlardı. Bunun için yanıma bir asker gelerek İbranice bana 'selam' dedi. Benim babamla geldiğimden emin olmak için askerler benimle İbranice konuşuyorlardı."

Konuşmayı babasının kendisine tercüme ettiğini aktaran Tülin, hayatında ilk kez bir İsrail askeriyle konuştuğunu ve bunun kendisini çok zorladığını söyledi.

Tülin, kontrol noktasındaki geçiş sırasında izdiham yaşandığını, büyüklerin arasında sıkıştığını ve o sırada ne yapacağını bilemediğini kaydetti.

"İnşallah bir sonraki ziyaretimizde burası İslam'ın sancağı altında olacaktır"

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinden Mescid-i Aksa'ya gelen Şakir Mahmud ise İsrail yönetiminden aldıkları izinle Aksa'ya gelebildiklerini, "Bu, işgal rejimin bize verdiği izinle oldu." cümlesiyle ifade etti.

Mahmud, sabah saatlerinde evden çıktığını ve bir saatlik yolculuğun ardından kontrol noktasına geldiklerini aktararak buradan sınırlı sayıda kişinin geçişine izin verdiklerini ve uzun süre sıra beklemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Cuma vaktine kısa bir süre kala Mescid-i Aksa'ya ulaştıklarını belirten Mahmud, "Şükürler olsun Allah bize Aksa'da namaz kılmayı nasip etti. Bu çok güçlü ve güzel bir duygu. İnşallah bir sonraki ziyaretimizde burası İslam'ın sancağı altında olacaktır." diye konuştu.