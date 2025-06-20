Finike-Kaş Yol Projesi Keşfi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Finike-Kaş Yol Projesi Keşfi Tamamlandı

Finike-Kaş Yol Projesi Keşfi Tamamlandı
20.06.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki 74 km'lik yol projesinin iptali için keşif yapıldı. Çevre derneği başkanı endişeli.

ANTALYA'nın batı ilçeleri Finike'den başlayıp, Demre, Kaş, Kalkan arasında toplam 74 kilometrelik bölünmüş yol projesinin iptali için açılan davalarda mahkeme bilirkişi heyetinin keşif tamamlandı. Keşfe katılan Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy, "Umarım bu hatadan dönülür. Umarım Likya coğrafyası bu darbeyi yemez" dedi.

Antalya'nın batı ilçeleri Finike, Demre ve Kaş sınırlarında planlanan 74 kilometrelik, 60 metre genişliğinde, gidiş- geliş 4 şeritli, 11 köprü ve viyadük, 6 tünel ile 12 alt ve üst geçitten oluşan Finike- Demre- Kaş- Kalkan Bölünmüş Yol Projesi'nin iptali için Kaş Çevre ve Kültür Derneği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Doğa Derneği, Finike TORAÇDER, Peyzaj Mimarları Odası ve 127 vatandaş dava açtı. Ayrıca TEMA Vakfı başka bir iptal davası açtı. Üçüncü dava ise Demre ve Finikeli vatandaşlar tarafından Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun SİT alanları üzerinden yolun geçirilmesine verilen 'ÇED olumlu' kararının iptali için dava açıldı. 3 ayrı davaya ilişkin mahkeme bilirkişi heyeti, yolun yapılacağı bölgelerde keşif yaptı. Bilirkişi heyetinin yaptığı keşfe, Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy, davacıların avukatı Tuncay Koç, bölge halkı ve STK temsilcileri katıldı.

KEŞİF BEYMELEK'TEN BAŞLADI

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy, bilirkişi heyetinin keşfe Demre'den başladığını aktardı. Çok sayıda vatandaş ve STK temsilcilerinin katılımıyla yapılan keşfin ilk olarak Demre'de tünelin çıktığı Beymelek birinci derece doğal sit alanı içinde gerçekleştirildiğini, bilirkişi heyetine örtü altı seracılık yapılan alanları gösterdiklerini söyleyen Akoy, "Arkasından İssium Kalesi'ne çıktık. Bu alanlar hep yolun etrafındaki etkileşim alanında. Ardından Köşkerler'de tüm örtü altı seracılığın yapılmasını sağlayan yer altı su kaynaklarının olduğu kuyuları gösterdik. Bu kuyuların üzerinden geçiyor maalesef yol. Çok komik bir şekilde bu kuyular sorunsuz şekilde taşınacak gibi içeride garip şeyler yazılmıştı" dedi.

'VİYADÜKLER TUZLU SUYU ARTIRIR'

Su kooperatif başkanlarının viyadük ayaklarının 50 metrenin altına inmesi halinde tuzlu su oluşacağını anlattığını belirten Akoy, "Tatlı sudan çıkıp bir kil tabakası olduğunu, 50 metreden sonra tuzlu suyun başladığını ve yanlış sondajlarla son yıllarda Demre'nin suyunun giderek tuzlandığını, bu tuzlanma etkisiyle de ekimin geç tarihlere kaldığını, eskiden daha erken ektiklerini fakat tuzlanmanın seyrelmesi için yağmurları beklediklerini, çiftçinin bundan etkilendiğini, tuzluk oranının her sene arttığını anlattılar. Viyadük ayaklarını, su kaynaklarının, su kuyularının üzerinden geçen yönünün değişmesini istediler" diye konuştu.

ANTİK KENTLER ETKİLENİYOR

Likya'dan kalma Myra Antik Kenti'ni besleyen antik su yolundan geçirilmek istenen tünel alanına gittiklerini de ifade eden Ahmet Akoy, "Bu antik su kemerinin hemen 27 metre üzerinden delinerek, patlatmalarla tünelin yapıldığını dehşetle gördük. Arkeolog, akademisyenlerimiz de oradalardı. Onlar da bunu çok dehşetle izledi. Hemen o yerin yan tarafında da antik mezarlar olduğunu gördük. Sonra Sura Antik Kenti'ne geldik. Yol genişletildiği zaman çok yakın, 50 metrelik mesafelerdeki alanların yine etkileşim alanı içinde olduğunu gördük. Oradan Kyaenai'ye geldik. Moloz yıkım yerinin yine birinci derece antik sit olan yerin içine döküldüğünü gördük" diye konuştu.

ENDEMİK LİKYA ORKİDESİ ALANI DA TEHLİKEDE

Kaş'a geçildiğinde Çukurbağ'daki tüm tarım alanlarının, endemik Likya orkidesinin yayılım alanı içinden yolun geçirildiğini gördüklerini anlatan Akoy, "Dünyada sadece bu bölgede olan ve sayısı giderek azalan bir tür Likya Orkidesi içinden yol geçirildiğini gördük. Tarihi su kuyularının üzerinden, birinci derece doğal sitlerin içinden, arkeolojik sitlerin içinden yolun geçirilmeye çalışıldığını dehşetle gördük" dedi.

KAPUTAŞ PLAJI'NDAN VİYADÜKLE YOL GEÇECEK

Yol güzergahında çok kıymetli bir alan daha olduğunu belirten Akoy, " Türkiye'nin turizm yüzü Kaputaş Plajı birinci derece doğal sitin üzerinden viyadükle yol geçiliyor. Bu viyadük bir tarafı 80 metre bir tarafı 110 metrelik Kaputaş'ın üstünden geçiliyor. Bu aynı zamanda sahilden de görülür olacak. Kaputaş birinci derece doğal sit içinde yine endemik bir tür olan Kaputaş andızotunun da tamamıyla etkilendiğini gördük" diye konuştu.

'UMARIM LİKYA COĞRAFYASI BU DARBEYİ YEMEZ'

Keşif bittikten sonra gelen akademisyen bilirkişi heyetinin notlarını aldığını, kendilerinin de tüm ihlalleri heyete anlattıklarını söyleyen Akoy, şöyle dedi: "Tüm kamulaştırılacak yerlerdeki köylümüzü, su kaynaklarının kooperatif başkanlarını heyetimizle buluşturduk. Başarılı bir keşif oldu. Bu şartlar altında yani bu kadar özellikli bir coğrafyanın içinden mevcut yollar dururken ve bunların geometrik şartları, fiziki şartları çok daha az maliyetli iyileştirebilecekken, coğrafyanın şartlarını zorlayarak, bu kadar büyük tahribata sebep olacak bir projenin akıl dışı olduğunu bir kez daha keşifte görmüş olduk. Umarım bu hatadan dönülür. Umarım Likya coğrafyası bu darbeyi yemez. Çünkü çok fazla doğal sit ve koruma alanı bu yoldan etkilenecektir."

BÖLGE İÇİN İMAR TEHLİKESİ

Bilirkişi keşfi sonucunda çıkacak raporun da bu coğrafya için olumsuz olmayacağına inandıklarını belirten Ahmet Akoy, "Bir taraftan da Batı Antalya Havalimanı projesi vardı. Aslında bu entegre bir proje. Batı Antalya Havalimanı yaptığınız zaman, Kaş-Kalkan deniz gören yamaçlarından geçirdiğiniz zaman kocaman bir coğrafyayı aslında imara açmış olacaksınız. Ne Kaş'ın bunu kaldıracak bir altyapısı var, ne Türkiye'nin bu kadar maliyetli projeleri kaldıracak yapısı var. Çok daha az maliyetle 3 şeritli yollar büyütülebilir, düzenlenebilir. Çok daha kritik yerlere bu kaynaklar kullanılabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mahkeme, Antalya, Güncel, Finike, Çevre, Demre, Hukuk, Tarım, Kaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike-Kaş Yol Projesi Keşfi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı

09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
13:50
MasterChef jürisinden ters köşe Yarışmacıya beklenmedik soru
MasterChef jürisinden ters köşe! Yarışmacıya beklenmedik soru
13:44
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
13:28
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
13:12
İran: İsrail’in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
13:00
“Dikkat edin“ diyerek paylaştı İstanbul’dan endişe yaratan görüntü
"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
12:59
Tahran’da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
12:35
Erdoğan, İsrail’i destekleyen Almanya’yı uyardı: Avrupa’ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
12:31
Dünyanın en yaşlı futbolcusu Yaşıtları torun severken o top oynuyor
Dünyanın en yaşlı futbolcusu! Yaşıtları torun severken o top oynuyor
12:23
Bunu yapan bir dernek Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
Bunu yapan bir dernek! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 10:12:53. #7.13#
SON DAKİKA: Finike-Kaş Yol Projesi Keşfi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.