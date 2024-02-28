Finlandiya Büyükelçisi: İnsani ateşkesin bir an önce sağlanması gerekiyor

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, Gazze'de tüm sivillerin çok fazla acı çektiğini belirterek, "İnsani ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini düşünüyoruz, bu çok önemli." dedi.
Ankara'daki görevine Eylül 2023'te başlayan Büyükelçi Hamalainen, Türkiye'deki hayatını ve iki ülke ilişkilerini AA muhabirine anlattı.
Hamalainen, Türkiye'yi kültürel ve tarihi açıdan "hazine"ye benzeterek, Ankara'da diplomat olarak görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
"Kış mevsiminin uzun ve karanlık geçtiği bir kuzey ülkesinden geliyorum, güneşin gün boyu parladığı daha iyi bir yer (Türkiye) olamaz." diyen Hamalainen, Ankara'da günlerinin yoğun geçtiğini, yeni insanlarla tanıştığını ve burada çalışmaktan keyif aldığını dile getirdi.
Hamalainen, "Burası harika bir ülke ve şunu da söylemeliyim ki Türkiye büyük bir ülke. Tükiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu, buraya (Türkiye'ye) taşındığınızda anlıyorsunuz." diye konuştu.
Daha önce ailesiyle Alanya'da tatil yaptığını kaydeden Hamalainen, İstanbul'a da ilk kez 1986'da eşiyle öğrenciyken geldiğini belirtti.
Hamalainen, Türkiye'ye dair geniş bir bakış açısına sahip olduğunu dile getirerek, Türk halkıyla iletişim kurmanın kolay olduğunu ve bundan keyif aldığını aktardı.
Fin ve Türk halkı arasında pek çok ortak özellik olduğuna işaret eden Hamalainen, "Bu ülkenin her yerinde tanıştığım insanların cömertliği, misafirperverliği ve dostluğu harika ve inanılmaz. Çok özelsiniz." dedi.
Yaşadığı elçilik konutuna Finlandiya'dan getirdiği, modern ve geleneksel desenlerin yer aldığı halıları seren Hamalainen, büyük bir halı tutkunu.
Hamalainen, yıllar önce Türkiye'ye geldiğinde, buradan da halı satın aldığını, göreve geldiğinden bu yana da halılarıyla ünlü Uşak'ı ve İstanbul'u görme imkanı bulduğunu söyledi.
Uşak'ı, Finladiya'nın Paimio kenti arasında işbirliğini hedefleyen bir projenin açılışı dolayısıyla ziyaret ettiğini anlatan Hamalainen, "Uşak'tan halı almak isteniyorsa önceden sipariş verilmesi gerektiğini öğrendim, bu yüzden son gidişimde alamadım. Ama daha önceki ziyaretlerimde halıları incelemiştim, halı almak için sabırsızlanıyorum, halıları seviyorum." diye konuştu. Hamalainen, Uşak'ta insanların misafirperverliğinden de çok etkilendiğini dile getirdi.
Kısa süre önce Şebiarus etkinlikleri için Konya'yı ziyaret ettiğini belirten Hamalainen, etkinliği çok özel ve güzel bulduğunu, Türkçe öğrenmeye başladığını kaydetti.
"100 yıllık gerçek bir dostluk"
Finlandiya ve Türkiye'nin, tarihten gelen iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Hamalainen, "Türkiye, Finlandiya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk devletlerden biriydi. İlişkiler o zaman başladı. Bu yıl, 1924'te imzalanan dostluk anlaşmamızın 100. yılını kutlayabiliriz." ifadelerini kullandı.
Hamalainen, 1800'lerin son dönemlerinde Finlandiya halkını anlatan "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" kitabına da atıfta bulunarak, "Bizi tarihten bugüne bağlayan birçok şey var. Finlandiya'nın kuzeyinden güneyine kadar pek çok benzerlik olduğunu düşünüyorum. 100 yıllık gerçek bir dostluk olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.
Finlandiya ve Türkiye'nin arabuluculuk işbirliğinin önemini vurgulayan Hamalainen, dünyada yaşanan son gelişmelere değinerek, "Arabuluculuğa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmakta." dedi.
Hamalainen, Finlandiya-Türkiye arasında yükselen ticaret rakamlarına işaret ederek sürdürülebilir kalkınma, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve döngüsel ekonomi alanlarında birçok imkan bulunduğunu ve Türkiye'nin de bu alanlarda işbirliğine istekli olduğunu anlattı.
"İkili ticaret rakamlarımız son yıllarda çok olumlu bir gelişme gösterdi." diyen Hamalainen, iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına önem verdiğini söyledi.
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine adaylığına ilişkin, "Biz, Türkiye'nin AB perspektifini gerçekten her zaman destekledik." ifadesini kullandı.
Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği
Hamalainen, Finlandiya'nın NATO'ya katılma sürecine Türkiye'nin katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun Finlandiyalılar için önemini vurguladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkesinin NATO'ya katılma gibi önemli bir karar aldığını hatırlatan Hamalainen, şunları kaydetti:
"Ülkenizi savunabilmek için yeteneğinizi ve kapasitenizi yüksek tutmanın önemli olduğunu hissettik ve ittifaka katacağımız çok şey olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda ittifaktan bir şeyler aldığımızın da farkındayız."
Büyükelçi Hamalainen, yeni NATO üyesi Finlandiya'nın, Türkiye'yi güvenlik ve savunma politikası açısından önemli gördüğünü belirterek, gelecekte bu konularda diyaloğun yoğunlaştırılması gerektiğini aktardı.
"Finlandiya açısından bakıldığında, Türkiye'nin bölgedeki siyasi zorluklardaki uzmanlığı ve savunmaya yaptığı katkı oldukça ilgi çekici." değerlendirmesini yapan Hamalainen, NATO'nun kuzey kanadı ile güney kanadının işbirliğini gelişmeye başlamasının önemli olduğunu belirtti.
Hamalainen, ayrıca, iki ülke halkı arasında iletişimin artırılması ve ilişkilerin güçlendirilmesi açısından da öğrenci değişim programlarının önemli olduğuna vurgu yaptı.
Gazze'de ateşkes vurgusu
Hamalainen, Finlandiya'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na gösterdiği hassasiyeti Gazze'de gösterip göstermediğine ilişkin soruya, "Bence (gösteriyor). Bu soruyu çok tartışıyoruz. İnsani ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini düşünüyoruz, bu çok önemli." yanıtını verdi.
Gazze'de tüm sivillerin çok fazla acı çektiğini vurgulayan Hamalainen, önemli olanın gerilimin daha da tırmanmaması gerektiği ve ateşkesin sağlanması olduğunu söyledi.
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