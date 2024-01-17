Finlandiyalılar Alanya\'da oy kullanmaya başladı

ANTALYA'da yaşayan Finlandiyalılar, cumhurbaşkanlarını seçmek için Alanya'da oy kullanmaya başladı.

Finlandiya'da 28 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, yurt dışında yaşayan Finlandiyalılar oy kullanma işlemine başladı. Finlandiya Alanya Fahri Konsolosluğu binasında hazırlanan özel bölmelerde oy kullanma işlemi 20 Ocak'a kadar sürecek.

Türkiye'de oy kullanma işleminin İstanbul, Ankara ve Alanya'da yapıldığını belirten Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi ve Konsolos Raimo Pahkasalo, Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 adayın katıldığını dile getirdi. Pahkasalo, adayların birinin yüzde 50 oy oranını aşamazsa, seçimden 2 hafta sonra en çok oyu alan 2 aday için yeniden seçim yapılacağını ifade etti. 89 ülkedeki 219 bölgede oy kullanma işlemlerinin sürdüğünü anlatan Pahkasalo, Alanya'da 100'den fazla Finlandiyalı'nın oy kullanmasını beklediklerini söyledi.

Finlandiya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu da Alanya ve yakın bölgede yaşayan Finlandiyalıların oy kullanma işemlerinin 3 gün süreceğini belirtti. Oy kullanmaya gelen Elisabeth Lindqvist, İlk defa Alanya'da oy kullanıyorum. 3 ay tatil yapıyorum. 8 senedir Alanya'ya gelip gidiyoruz. Evimiz vardı. Kiralık evde oturuyoruz ama yeni ev almayı düşünüyorum. Alanya'yı çok seviyorum. Vatandaşlık görevimi yapabilmem için Alanya'da oy kullanabileceğimiz yer olmasından mutluyum diye konuştu. (DHA)