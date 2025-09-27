Firariden Baza Altında Yakalandı

Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Kadir Öztaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, Öztaş'ın merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit etti.

"EVDE YOK" DENİLDİ

Polis, Öztaş'ın saklandığı eve baskın düzenledi. Öztaş'ın yakınları, firariyi 'Evde yok' diyerek teslim etmek istemeyince, polis ekipleri, alınan arama kararıyla içeri girdi.

BAZANIN ALTINDA YAKALANDI

Ekipler, evde yaptığı aramada Öztaş'ı yatak odasında bazanın altına saklanmış halde buldu. Gözaltına alınan Öztaş, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztaş, tutuklandı.