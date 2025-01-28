Fitness Eğitmeni Hilal Pektezel Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fitness Eğitmeni Hilal Pektezel Hayatını Kaybetti

Fitness Eğitmeni Hilal Pektezel Hayatını Kaybetti

Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören fitness eğitmeni Hilal Pektezel, Manisa'da yaşamını yitirdi. 42 yaşındaki Pektezel, yoğun bakımdan çıkmasına rağmen hastalığına yenik düştü ve memleketi Marmaris'te gözyaşlarıyla toprağa verildi.

28.01.2025 16:46  Güncelleme: 16:48
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MANİSA'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden fitness eğitmeni Hilal Pektezel (42), memleketi Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Geçirdiği beyin kanaması sonucu 4 ay yoğun bakımda kalıp, 5 kez ameliyat olan Pektezel, 11 yıl sonra yürümeye başlamıştı.

Menteşe ilçesinde Hilal Pektezel, fitness eğitmeni olarak görev yaptığı spor salonunda 2011 yılının mayıs ayında bayıldı. Pektezel, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografide Pektezel'in beyin kanaması geçirdiği ve sol tarafının kısmi felç olduğu tespit edildi. Ameliyat olan Pektezel, 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Hilal Pektezel, 4 ameliyat daha geçirdi. Annesi Neziha Pektezel'i (37) 12 yaşında kaybeden Pektezel'in zorlu hastane sürecinde destekçisi, memur emeklisi babası Ali Rıza Pektezel (70) ile ablası Hatice Karaman (44) oldu.

2 AY ÖNCE BÖBREK YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONULDU

Kısmi felç sonrası sol tarafı tutmayan Pektezel, yaşadığı olumsuzluklara rağmen moralini yüksek tuttu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Pektezel, 11 yıl sonra, 2022'de sol ayağı üzerine basıp yürümeye başladı. Hilal Pektezel, 2 ay önce rahatsızlanması nedeniyle yakınları tarafından Manisa'nın Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde Pektezel'e böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Durumun ağırlaşınca Manisa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hilal Pektezel, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Pektemez'in memleketi Marmaris'in Beldibi Mahalle Camii'ndeki cenazesine, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kaymakam Nurullah Kaya, protokol üyeleri ve yakınları katıldı. Hilal Pektezel, öğle vakti kılınan namazın ardından Beldibi Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fitness Eğitmeni Hilal Pektezel Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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