Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başladı

Tiyatro Frankfurt'un ev sahipliğinde düzenlenen "12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" kapsamında Süheyl ve Behzat Uygur'un rol aldığı "Hey Gidi Günler" oyunu izleyicilerle buluştu.

Almanya'nın Frankfurt kentindeki Gallus Theater'da sahnelenen oyun sonrası konuşan Behzat Uygur, "Süheyl'le Nejat ustanın dışında 35 yıllık tiyatro beraberliğimiz var. Biz de her zaman anlaşmıyoruz, tartıştığımız bir sürü konu var ama birlikte devam ediyoruz." dedi.

Behzat Uygur, "Hey Gidi Günler"i Türkiye'nin her yerinde ve birçok farklı ülkede oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şöyle bir gözlemimiz var, bir tiyatro oyununda, gösterimizde ya da başka oyunlarda farklı farklı insanlar, farklı siyasi, dünya görüşü olanlar, farklı futbol takımını tutanlarla bir araya geliyoruz. Birlikte gülüp, eğlenip, alkışlıyoruz ve birlikte olmak bize çok yakışıyor. Bunu sağlayan sanat ve tiyatro. O zaman bize daha fazla sanat, daha fazla tiyatro gerekiyor. Allah göstermesin, acı günlerde bir araya gelebildiğimizi gösterdik. Ama güzel günlerde de farklılıklarımıza rağmen bir araya gelirsek, bu çok kıymetli bir şey."

Çocukken tiyatro sahnesinde ustaları dikkatle izlediklerini, büyüdükten sonra da dekor arkasından seyirciyi gözlemlemeyi sürdürdüklerini anlatan Behzat Uygur, "Kahkaha atan, gülen seyirciye bakardık. Çünkü mutlu yüzler görmek, mutlu ediyor insanı ve bu mutluluğa da hepimizin sonuna kadar hakkı var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Sizler ilgi gösterdiğiniz sürece tiyatro yapmaya devam edeceğiz"

Süheyl Uygur da babasının nasihatlerinden bahsederek, "Biz tiyatroyu kurduğumuz zaman babam bize, 'Çocuklar tiyatro sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'den ibaret değil. Anadolu'ya gidin, dünyayı karış karış dolaşın' dedi. Bizler de sizler ilgi gösterdiğiniz sürece tiyatro yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Oyunu izleyen Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, "Açık hava tiyatrosunda Nejat Uygur'u çokça izleme fırsatımız olmuştu. Bütün aile şu sıraları doldurarak izlerdik. Bugün de Uygur kardeşleri ağırladığımız için ben çok mutlu oldum ve onur duydum." dedi.

Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu ise Frankfurt'ta Süheyl ve Behzat Uygur'u ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Yine bizim festivalde bu salonu yıktılar. İyi ki varlar, iyi ki Nejat baba böyle evlatlar yetiştirdi. Umarım çok daha uzun yıllar geleneksel Türk tiyatromuzu yaşamaya ve yaşatmaya devam ederler." görüşünü paylaştı.

Oyunu izleyenler arasında ayrıca festivalin onursal başkanı Tamer Levent, onur konuğu Okay Bayülgen ve program yapımcısı Seynan Levent yer aldı.

"Hey Gidi Günler" oyununa Süheyl ve Behzat Uygur, "Bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var" sözü ile başlayarak, doğdukları günden bugüne kadar başlarından geçen acı tatlı anıları seyircileri ile paylaşıyor. Anısı olan şarkıların da söylendiği gösteride seyirciyle interaktif bir bağ kuruluyor.

Festival'de bu yıl neler var?

Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve özel tiyatroların katılımıyla 7 oyun izleyiciyle buluşuyor.

Bu akşam da "Hey Gidi Günler" oyununun gösterimiyle sürecek festivalde, yarın "Seyfi Bey", 30 Mayıs'ta "İstanbul'un En Güzel Kızı" oyunu izleyiciyle buluşacak. 31 Mayıs'ta "Yaşam Döngüsü" ile "Kadınlar, Filler ve Saireler", 1 Haziran'da da "Profesyonel" oyunu Gallus Theatre'da sahnelenecek.

Festivalin fuaye sohbetlerine yarın Kubilay Karslıoğlu ve Bülent Şakrak katılacak. 30 Mayıs'ta "Kadınlar, Filler ve Saireler"in oyuncuları izleyicilerle bir araya gelecek. 31 Mayıs'ta Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar, tiyatro ve sanat üzerine konuşacak, katılımcıların sorularını cevaplayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Ziraat Bank, Akbank ve Gallus Theater'ın desteklediği festival, Frankfurt Belediye Meclis Başkanı Hilime Arslaner ve Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu'nun himayelerinde gerçekleşiyor.