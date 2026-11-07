Fransa'da 3 haftadır süren pahalılık gösterilerinde polis biber gazına başvurdu - Son Dakika
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Fransa'da 3 haftadır süren pahalılık gösterilerinde polis biber gazına başvurdu

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Fransa\'da 3 haftadır süren pahalılık gösterilerinde polis biber gazına başvurdu
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Fransa\'da 3 haftadır süren pahalılık gösterilerinde polis biber gazına başvurdu
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Fransa'da hayat pahalılığına karşı 3 haftadır süren gösterilerde polis, çok sayıda kentte göstericilere biber gazı, cop ve tazyikli suyla müdahale etti. İçişleri Bakanlığına göre ülke genelinde 146 bin kişi gösterilere katılırken sendikalar ise sayının 250 bin olduğunu açıkladı.

Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösterilerde polis, göstericilere biber gazı, cop ve tazyikli suyla müdahale etti.

Fransa'da Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına karşı 3 haftadır ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

Sarı Yelekliler ve farklı sendikaların çağrısıyla bugün de başkent Paris, Marsilya, Toulouse dahil çok sayıda kentte Fransızlar bir kez daha sokağa indi.

Paris'teki gösteri, yerel saatle 14.00'te tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Yoğun polis önlemlerinin alındığı meydanda, gösteri güzergahı üzerindeki sokak hariç tüm ara sokaklar polis kamyonlarıyla kapatıldı. Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopter havada devriye gezdi.

"Sefiller'i okumak istiyoruz, yaşamak değil"

"Sokaklar bizim" diyerek, Fransız polisi ve Ulusal Birlik (RN) Partisi karşıtı sloganlar atan göstericiler, Millet Meydanı istikametinde yürüdü.

Göstericiler, Fransa ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Çöplerimiz çocuklarımızdan daha iyi korunuyor", "Sefiller'i okumak istiyoruz, yaşamak değil" ve "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, sefaletin Mozart'ı" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı göstericilerin Batman, Superman, Mario ve Captain America kostümleriyle katıldığı gösteride hayat pahalılığı, hükümetin sosyoekonomik ve eğitim politikaları protesto edildi.

Gösteri güzergahında çok sayıda dükkan ve banka şubesinin camları ahşap levhalarla kapatıldı.

Fransız Cumhuriyeti'ni temsil eden ve "Marianne" olarak adlandırılan kadın figürünün devasa maketi de gösteride yer aldı. Söz konusu figürün gözlerinden akan kırmızı renkteki yaşlarla tasvir edilmesi dikkati çekti.

Gösterinin bitiş noktası olan Millet Meydanı'nda polis ve göstericiler arasında gerilim arttı.

Göstericiler, polisin bir eylemciyi yakalayıp götürmesine tepki olarak polislere su şişeleri dahil farklı cisimler fırlattı.

Polis, meydandaki gösteriyi dağıtmak için biber gazı kullandı ve göstericilere copla müdahale etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, bir grup gösterici de yasağa rağmen Paris'te Ulusal Meclisin karşısındaki Concorde Meydanı'nda toplandı.

Polis, Concorde Meydanı'ndaki göstericilerin etrafında çember oluştururken gösteriye katılanlar bu duruma yere oturarak tepki gösterdi.

Polis, meydanda bulunan Sarı Yelekliler hareketi koordinasyonu üyesi Benjamin Ball ve koordinasyonun sözcüsü Azelma Sigaux hakkında işlem yaptı.

Bu meydandaki göstericiler polis tarafından kontrol edildi ve "yasaklı bir eyleme" katıldıkları gerekçesiyle 135 avro para cezasına çarptırıldı.

Lyon kentinde polis, gösteri yasağına rağmen toplanan yüzlerce kişiyi dağıtmak için biber gazıyla müdahale etti. Bazı göstericilerin polise havai fişek fırlattığı kentte 10 kişi gözaltına alındı.

Nantes kentinde de gösteri yasağına rağmen göstericiler sokağa indi. Gerilimin arttığı gösteride polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

Ülkenin kuzeyindeki Lille kentinde vatandaşlar sokağa inerken, polis gösteri sırasında biber gazı kullandı.

Gösteri sırasında çöp bidonları dahil farklı eşyalar ateşe verilirken, polis bir göstericiyi yakalamak için yüzüstü yere yatırdı.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 146 bin kişi katıldı. Sendikalar ise bu sayıyı 250 bin olarak açıkladı.

Kaynak: AA
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