Fransa\'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor

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Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor

ERKEN SEÇİMLERDE AŞIRI SAĞIN EZİCİ ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerde ilk tur oylaması yüksek katılımla gerçekleşti. Vatandaşların 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Meclis'te temsil edecek 577 milletvekilini belirledikleri seçimlerin ilk turundan sonuçlar gelmeye başladı. Sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor.

ULUSAL BİRLİK CEPHESİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Aşırı sağ Ulusal Birlik cephesi ve müttefikleri oyların yüzde 34,2'sini kazanırken, Yeni Halk Cephesi yüsde 29,1 ile ikinci sırada yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmaunuel Macron'un öerkez sağı ise oyların yüzde 21,5'ünü aldı.

Buna göre milletvekili dağılımı şu şekilde oldu:

Ulusal Birlik cephesi ve müttefikleri: 240 ila 270 arası

Yeni Halk Cephesi: 180 ila 200

Macron'un Merkez sağı: 60 ila 90

Cumhuriyetçiler ve diğer sağ: 30 ila 50

SEÇİMLERE KATILIMDA REKOR KIRILDI

Ülkenin ana kara topraklarında sandıklar yerel saatle 18.00'de, başkent Paris dahil büyük kentlerde 20.00'de kapandı. Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 08.00'de başlayan oy verme işleminde 17.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 59,39'u oy kullandı. Ülkede 2022'de düzenlenen seçimlerde bu oran yüzde 39,42 olarak kayıtlara geçti. Bu da katılım oranının bir önceki seçimde aynı saatlere göre 20 puan arttığını gösteriyor. Bu genel seçimlerin ilk turunda 17.00 itibarıyla seçime katılım oranı 1978'den bu yana en yüksek oran oldu.

Vatandaşların tatil dönemine rağmen yüksek katılımla sandığa gitmesi, ülkede bu seçime verilen önemi gösteriyor. BFMTV'nin haberine göre, İfop şirketinin anketi 18-24 yaş seçmenlerin yüzde 19'unun bugün oy kullanabilmek için tatil planlarını ertelediğini ortaya koydu.

FRANSA'NIN ERKEN SEÇİME GİDİŞİ

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 ile açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

FRANSA GENELİNDE PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Ülkede aşırı sağın yükselişi protestolara neden olmuş, çok sayıda kentte gösteriler düzenlenmişti. Fransa'da merkez partilerden birçok isim aşırı sağa karşı işbirliği yapılması çağrısında bulunmuş ve sol yelpazedeki Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller (EELV) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) birlikte hareket edeceklerini açıklayarak Yeni Halk Cephesi İttifakı adı altında seçime girme kararı almıştı.

MACRON'UN İSTİFA ETMEYE NİYETİ YOK

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu. Görev süresi Nisan 2027'de dolacak olan Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı RN partisinin Mecliste çoğunluk sağlaması halinde bile istifa etmeyeceğini açıklamıştı.